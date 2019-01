Végre gyártásba kerülhet az Apple vezeték nélküli töltője

Végre a csőben lehet az Apple késést-késésre halmozó vezeték nélküli töltője. Az AirPower névre hallgató eszköz a ChargerLAB tweetje szerint, amelyet a 9to5Mac szúrt ki, hosszas várakozás után gyártásba került a Luxshare Precision üzemeiben, illetve a csapat egy későbbi tweetje az ellátási lánc egy megbízható szereplőjére hivatkozva arról beszél, január 21-én a Pegatron is megkezdi a készülékek gyártását. Előbbi gyártó neve már korábbról ismerős lehet a cupertinói óriás kapcsán, a Luxshare Precision gyártja ugyanis az Apple USB-C kábeleit, illetve az AirPodokat is.

A tweetekből az egyelőre nem teljesen világos, hogy a két gyártó párhuzamosan készíti-e majd a töltőket, netán a Luxshare Precision felel majd a komponensekért, a Pegatron pedig a termékek összeszereléséért. A forrás ugyanakkor egy érdekes információmorzsát még elejtett, mégpedig hogy az AirPowerben a vezeték nélküli töltést szolgáló tekercsek három rétegben helyezkednek majd el, alulról indulva 8-7-7 darabos kialakításban. A ChargeLAB egyébként az árat is sejteni véli, a töltő kapcsán "legalább" nettó 150 dolláros árcéduláról beszél. Az értesülések persze most sem vehetők száz százalékig biztos adatoknak, mindenesetre biztató, hogy illeszkednek az ellátási láncokkal foglalkozó piaci elemző, Ming-Chi Kuo tavaly őszi predikcióihoz, melyek szerint a töltő legkésőbb 2019 elején napvilágot lát.

Akárhogy is, az AirPower rajtját az Apple-nek sikerült nagyon elhúznia, a töltőt ugyanis a cég még 2017-ben, a vezeték nélküli töltést támogató iPhone X bemutatóján jelentette be. Már ekkor is furcsa volt, hogy a cég nem ad ki rögtön saját vezeték nélküli töltőt a készülékhez, az eszköz piacra dobását akkor 2018-ra ígérte. Közben pedig a tavalyi év is eltelt, bemutatkoztak a következő generációs, iPhone XS modellek is, az AirPowerről azonban a gyártó továbbra is mélyen hallgatott - hivatalos tájékoztatást máig nem adott ki az eszköz sorsáról. Ennek fényében nem csoda, hogy sokakban az is felmerült, a vállalat a fejlesztési nehézségek miatt végül elkaszálta az eszközt.

Most úgy tűnik a töltő mégis piacra kerülhet, legalábbis ha a cégnek sikerült tényleg leküzdeni a műszaki kihívásokat. Tavaly nyáron napvilágot látott információk szerint elsősorban a túlmelegedés megakadályozása, illetve a vezérlőáramkör végleges elrendezése okozott fejtörést a vállalat mérnökeinek. Az AirPowert ugyanis a készülékek párhuzamos töltéséhez számos érzékelővel és töltőtekerccsel is fel kell szerelni - a cég dolgát pedig nehezíti, hogy egy az iparágban széles körben használt Qi töltési szabvánnyal kompatibilis, de egyedi fejlesztésű szabványt használ az eszközhöz. A pletykák szerint még az is felmerült, hogy a töltő egy egyedi Apple chipet használ majd, és egy leegyszerűsített iOS variánst fog futtatni, az eszközök párosításának és energiamenedzsmentjének kezeléséhez.

Az AirPower egyébként az Apple egyre porosodó ígérete szerint egyszerre három készülék töltésére is képes lesz, a technológiát támogató iPhone-ok mellett az Apple Watch, illetve a vezeték nélküli töltőtokba bújtatott AirPods fülesek is tölthetők lesznek vele. Utóbbi fülhallgatókhoz a szóban forgó tok egyébként szintén várat magára, ennek várható megjelenéséről egyelőre a fenti források sem beszélnek. Nem ez az első eset, hogy a cég késésbe fut bele, maga az AirPods is két hónapos csúszással került piacra, a HomePod okoshangszóróval pedig a cég az elhúzódó piacra vitel miatt le is maradt az eredetileg megcélzott, 2017-es karácsonyi szezonról.