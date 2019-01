Erősebb fókusszal fordul a podcastok felé a Spotify

Ettől az évtől kezdve a Spotify még nagyobb figyelmet szeretne fordítani a podcast műfajra - jelentette be Courtney Holt, a Spotify Studios igazgatója a CES-en, melyről a TechCrunch számolt be bővebben. Holt szerint első lépésként a cég biztosította, hogy sok minőségi tartalmat előállító és egyedi podcaster jelenjen meg a platformon, majd olyan eszközöket dolgozott ki, amellyel a felhasználóknak szokásukká válik a hanganyagokat hallgatni a szolgáltatásban. Az igazgató szerint a podcastok "nagyon jól működnek" a streaming megoldásban, azaz eddig is hozták a várt közönséget. A cég tapasztalatai szerint pedig ha egy hallgató egy podcast miatt érkezik a platformra, akkor a műsor meghallgatása után is marad még a szolgáltatásban - akár más podcastok vagy a zenehallgatás miatt. Úgyhogy a vállalat az eredmények alapján úgy döntött, hogy még többet szeretne a műfajba fektetni.

Ellentétben a zenei streaminggel a Spotify másképp szeretné megközelíteni a podcastokat, és az előadókat kifejezetten házon belül foglalkoztatná vagy legalábbis exkluzív szerződéseket kötne, hogy a tartalmak ne jelenhessenek meg a konkurens platformokon. Tavaly kötötte meg például a cég a kizárólagos szerződést Joe Buddennel, akinek podcastja a hip-hop és rap kultúrába ad betekintés a hallgatóknak. Ezúttal pedig a CES-en harangozta be a Spotify Studios igazgatója, hogy márciustól "Unbothered" címmel újabb exkluzív műsor indul, amelyben neves sportolókat, zenészeket, politikusokat lát majd vendégül Jemele Hill újságíró.

A Spotify a következő időszakban még tovább szeretné majd bővíteni a podcast-katalógusát, az exkluzív szerződéseken kívül a tartalomaggregáló megoldásán keresztül is (amelyből a HWSW Weekly például itt elérhető). Ezzel együtt pedig a cég a podcastok mellé egy ajánlórendszeren dolgozik, hogy a zenei tartalmakhoz hasonlóan feltérképezze a felhasználók ízlését, és újabbnál-újabb tartalmakat ajánljon - például a Joe Budden podcast fogyasztóinak más hip-hop tartalmakat -, hogy a közönség minél több ideig a szolgáltatásban maradjon.

Másrészt pedig a cég a podcastok és a közösség növelése mellett a hirdetőknek is még nagyobb teret szeretne adni, hogy reklámokat tehessenek közzé a hanganyagokban. A streaming platform ingyenes változatának hallgatói körében már megszokott rendszerben, a Spotify a podcastokon belül is elméletileg releváns hirdetéseket helyezne el. Brian Benedik hirdetési igazgató szerint a vállalat már 2018 közepe óta teszteli a reklámokat a podcastokban a saját hirdetésértékesítő csapatával, és az igazgató sem véletlenül tartott pont a kontextuális hirdetések értékéről előadást a CES-en. A cég tervei szerint a podcasthirdetéseknél az algoritmus ugyanúgy figyelembe veszi majd a felhasználók szokásait, hangulatát és az aktuális pillanatokat, mint a zenei anyagoknál. A végső cél elérése érdekében azonban a Spotify-nak még be kell fektetnie a saját digitális hirdetési technológiába vagy fel kell vásárolnia valamilyen létező megoldást.

Fokozódik a verseny

A konkurensek közül például a Pandora már előrébb jár a podcasthirdetések területén a tavalyi Adswizz hirdetéstechnológiai cég felvásárlásával, amelynek következtében még 2018-ban elindította a személyre szabott hirdetéseket a műsorokban. Sőt a Pandora az ajánlórendszer fejlesztésében is előrébb jár a Spotify-nál, mivel tavaly novemberben a Genome Project részeként már a tartalmi ajánlórendszer elindításáról is beszámolt. Arról nem is szólva, hogy a podcastok hagyományosan az Apple, és újabban pedig a Google számára is elég fontosak. Az IAB és a PwC közös podcast-jelentése szerint a verseny még csak most indul ezen a területen, amit a podcast-hirdetésere fordított összegek dinamikus növekedése is jól mutat.