Megnyitja kapuit a FreeSync monitorok előtt az Nvidia

Fájhat az AMD feje, az Nvidia is felszáll a FreeSync (pontosabban az Adaptive Sync) vonatra és saját, eddig csak G-Sync-et támogató GPU-ival is megoldja az AMD által felkarolt technológiára támaszkodó monitorok támogatását. Egy tucat korábbi kijelző már most alapértelmezetten használható a gyártó videokártyáival, a lista pedig váratóan tovább bővül majd.

Alapvetően mind az Nvidia zárt megoldása, a G-Sync, mind pedig az AMD nevével fémjelzett FreeSync is ugyanazt a célt szolgálja, azaz, hogy dinamikusan szinkronizálja az adott kijelző képfrissítési frekvenciáját a GPU felől érkező képkockák számával, így kiküszöbölve az olyan gyakori megjelenítési hibákat, mint például a képszakadás. A FreeSync a korábban a DisplayPort 1.2a szabvány kiegészítéseként elfogadott VESA Adaptive Syncre épít, az AMD gyakorlatilag erre húzta rá saját márkanevét.

Fontos különbség, hogy az Nvidia szabadalmaztatott technológiájával szemben egy nyílt, ingyenesen implementálható szabványról van szó - nem csoda tehát, ha a monitorgyártóknak vonzóbb alternatívát jelent, mint a hardveres panelt igénylő, igen költséges Nvidia G-Sync. Ez a támogatott eszközök számában pár év alatt megmutatkozott, az AMD kapcsolódó weboldala szerint ugyanis jelenleg 584 FreeSync támogatással rendelkező monitor van a piacon, míg az Nvidia hasonló oldala mindössze 74 darab G-Sync-képes kijelzőt sorol, ráadásul utóbbiak jellemzően lényegesen drágábbak is a rivális megoldásoknál.

Érthető, ha az Nvidia szeretne javítani az arányokon, ehhez pedig a legrövidebb (és legolcsóbb) út a VESA szabványának támogatásával vezet, hiszen így a cég gyorsan hozzáférést kaphat közel hatszáz, sok esetben saját támogatott eszközeinél jelentősen olcsóbb, így potenciálisan népszerűbb eszközhöz. Persze a támogatás nem terjed ki rögtön automatikusan teljes FreeSync monitorportfólióra, az Nvidia ugyanis miután szinte az összes ilyen terméket tesztelte, csupán 12 olyan modellt talált, amely képes volt hozni G-Sync monitorokkal megszabott, a cég szerint magas minőséget, illetve minden esetben kifogástalanul működik. A várhatóan tovább bővülő listán négy Acer, öt ASUS, egy Agon, illetve egy AOC és egy BenQ modell szerepel, amelyekre a gyártók már rásüthetik a G-Sync plecsnit.

A sikeresen tesztelt egy tucat modellnél a gyártó automatikusan bekapcsolja az adaptív képkocka-szinkronizálást - de a többi FreeSync eszközről sem tiltja ki, azoknál a felhasználók maguk aktiválhatják a funkciót a GeForce vezérlőpulton keresztül, és tapasztalhatják meg annak minőségét. Az erre vonatkozó opciót az Nvidia várhatóan január 15-én kiadott frissítésével teszi elérhetővé az összes Pascal és Turing alapú videokártyán.

A változásoknak megfelelően a G-Sync támogatást is több szintre osztja a cég, az egyes monitorok a G-Sync Ultimate, a mezei G-Sync, illetve a G-Sync Compatible kategóriákra pályázhatnak. Utóbbi jelenti, hogy egy az Nvidia által is jóváhagyott eszközről van szó, ahol a cég automatikusan bekapcsolja a képkocka-szinkronizációt, a sima G-Sync plecsnit pedig azok a kijelzők kapják, amelyek a vállalat saját, kiterjedt tesztelésén is átestek. A G-Sync Ultimate kategóriába a jelenleg elérhető legmagasabb, 1000 nit fényerővel rendelkező, HDR támogatással kiegészített prémium eszközök kerülnek.

Jó hír a vásárlóknak, rossz az AMD-nek

Noha meglehet, hogy a már piacon lévő monitorok soraiban az Nvidia oldaláról a jövőben nem bővül számottevően a garantált FreeSync támogatás, a későbbiekben piacra kerülő modellek kapcsán így is rendkívül fontos lépésről van szó. A vállalat ugyanis ezzel gyakorlatilag önként aláírta az eddig ismert, hardveres kiegészítőt igénylő, G-Sync halálos ítéletét, legalábbis a megjelenítők oldalán, hiszen a gyártóknak a jóval olcsóbban bevezethető Adaptive Syncet is elég lesz implementálni monitorjaiknál, meggyőződve róla, hogy a végeredmény megfelel az Nvidia által elvárt G-Sync specifikációknak. Ezzel a készülékekre már az AMD FreeSync és az Nvidia G-Sync matrica is rákerülhet, amelyek mellé pár éven belül az Intel, ugyancsak Adaptive-Syncre építő megoldása is megérkezhet. Ez remek hír a vásárlóknak, hisz a VESA díjmentes technológiáját alkalmazó monitorokat az összes videokártyával ki lehet majd aknázni, amely nagyobb szabadságot jelent a VGA-monitor páros megválasztásánál.

Mindez AMD számára már kevésbé jó hír, hisz az éveken át szorgosan építgetett portfólióból most a konkurens is profitál, ráadásul minimális befektetésért cserébe. Aki eddig megfizethető adaptív szinkronizációs funkciókkal szerelt monitort akart vásárolni, kénytelen volt Radeonokra hagyatkozni, hamarosan azonban már GeForce is elég lesz a jobb játékélményhez. Ezen versenyelőnyét az Nvidia elvárásaihoz (is) igazított monitorok elterjedésével fokozatosan veszítheti majd el az AMD, melynek termékei mellett eggyel kevesebb racionális érv marad.