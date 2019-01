Notch-os ultrabookkal és anyahajóval indul a CES-re az ASUS

Még el sem dördült a CES hivatalos rajtpisztolya, a gyártók máris elárasztották az étert új bejelentéseikkel. Nincs ez máshogy az ASUS háza táján sem, amely többek között új ultrabookkal, gamer monstrummal és szintén játékosoknak szánt monitorokkal készült az évindító expóra.

Notebook-notch

A gyártó bejelentései között kiemelt helyet kapott a ZenBook S13, amely a vállalat szerint a piacon elérhető legvékonyabb kijelzőkávákkal érkezik. A 12,9 milliméter vékony aluházba az ASUS ráadásul dedikált grafikát is bepréselt, ezzel a cég szerint a gép a legvékonyabb, diszkrét GPU-val szerelt notebook rekordját is felállítja.

A hajszálvékony kávákkal szerelt kijelző 13,9 hüvelykes, és a ház mintegy 97 százalékát tölti ki, az oldalt 2,5 milliméteres peremek így csupán a terület 3 százalékán húzódnak. A panel felbontása Full HD, 4K verzió jelen állás szerint nem érkezik a gépből - noha ezen a méreten a felhasználók túlnyomó része valószínűleg az 1920x1080 pixellel is elégedett lesz. A hasonlóan elvékonyított kijelzőkereteknél visszatérő problémát jelent az integrált kamera elhelyezése. Erre korábban a legkülönbözőbb megoldásokat láthattuk, a Dell például ilyen esetben a panel alján helyezi el az érzékelőt, míg a Huawei egy felnyitható billentyű alá rejti azt.

Az ASUS az okostelefon-piacról inspirálódva oldotta meg a problémát, a kamerát egy fordított notch-ra tette a kijelző tetején: a telefonokról jól ismert "beugró" tehát itt valójában "kiugró", a szenzor egy keskeny, trapéz alakú kiemelkedő részen kapott helyet.

A tetszetős kialakítás mögé derekas vas is került, az eszközbe igény szerint négymagos Intel Core i7 processzor választható (valószínűleg Coffee Lake lapka, a pontos modell egyelőre nem ismert), továbbá 16 gigabájt RAM-mal és 1 terabájtos PCIe x4 SSD-vel is felszerelhető az eszköz. Ami az említett dedikált grafikát illeti, a készülékben egy Nvidia GeForce MX150 GPU található. A vékony házra jutott egy hagyományos USB 3.1 Gen 2 aljzat, továbbá ugyanezt a szabványt két USB-C aljzat is támogatja a készülék oldalain - sajnos úgy tűnik a Thunderbolt port lemaradt a gépről. A vállalat az akkutól 15 órás üzemidőt ígér. A ZenBook S13 árazása és pontos megjelenési dátuma egyelőre nem ismert, arra valamikor a következő hónapok során lehet számítani.

Bemutatkozott az anyahajó

Ugyancsak érdekes koncepció a visszafogottan ROG Mothership névre keresztelt eszköz, amely a maga 17,3 hüvelykes kijelzőjével első pillantásra játékosoknak szánt asztali all-in-one PC-nek tűnik, valójában azonban egy irdatlan, hordozható gamer hibridről van szó - az eszköz akár brutális méretű Surface Pro-klónként is felfogható. A konstrukció ugyanis - leszámítva a masszív, vaskos kialakítást - emlékeztet a Microsoft hibridjeire, az ugyancsak masszívra sikerült billentyűzet ugyanis leválasztható az eszközről, illetve hátoldalán egy kihajtható támasz is helyet kapott.

A 17,3 hüvelykes panel felbontása itt is Full HD, 144 hertzes frissítéssel és 3 milliszekundumos válaszidővel, az eszköz továbbá Nvidia G-Sync támogatással érkezik - ennek megfelelően Nvidia GPU-t találunk az eszközben, méghozzá a frissen bejelentett RTX 2080-at. A gyártó processzor terén sem fogta vissza magát, a Mothershipben Intel Core i9-8950HK chip dolgozik, akár 64 gigabájt RAM társaságában. A gépben emellett akár három NVMe SSD-nek is jut hely. Itt már nem maradt ki a Thunderbolt 3 port a felhozatalból, az egy USB-C aljzat mögött figyel, mezei USB-C-ből még egyet találunk a masszív gépen, három hagyományos USB-A aljzat, egy HDMI és egy Ethernet csatlakozó, továbbá SD-kártyaolvasó mellett.

A billentyűzet a géphez csatlakoztatva, vagy teljesen leválasztva, vezeték nélkül is használható, ilyenkor azt félbe is hajthatjuk, hogy kevesebb helyet foglaljon az asztalon. A klaviatúrán egy a cégtől ismert, virtuális numerikus billentyűzetté is alakítható touchpad is elfért. A szörnyeteg mintegy 4,6 kilót nyom, akkus üzemidőről a cég egyelőre nem beszélt, ugyanakkor az izmos vas mellett jó eséllyel nem árt majd a közelben tartani a töltőt. Az árazást, illetve a pontos megjelenési dátumot a cég egyelőre itt sem árulta el.

Friss Zepyhrusok

Konzervatívabb gamer notebookokkal is készült az ASUS a CES-re, a ROG Zephyrus S is frissült a GX701 modellel, amely a szériától megismert szögletes, vékony kialakítást kapta, a szokásos aluházban. A billentyűzet itt is az alsó panel aljára csúszott, oldalt elhelyezett touchpaddal, fölötte pedig egy tekintélyes, 17 hüvelykes Full HD kijelző található, 144 hertzes frissítéssel, 3 milliszekundumos válaszidővel, illetve természetesen Nvidia G-Sync támogatással - itt is 8 gigabájtos GeForce RTX 2080-nal a háttérben. A processzor itt Intel Core i7-8750H-nál tetőzik, a RAM pedig 24 gigabájtnál.

A 18,7 milliméter vékony, 2,7 kilogrammos gépen két USB-C aljzatot találunk, melyek egyike DisplayPort 1.4 támogatással is kiegészül, továbbá három hagyományos USB 3.1 aljzat és egy HDMI csatlakozó is helyet kapott rajta. A gép kisebb, 15,6 hüvelykes kiadásban is elérhető lesz (GX531), hasonló vassal, várhatóan a következő hónapokban.

Ráadás monitortrió

Mindjárt három gamer monitorról is lerántott a leplet a gyártó a ROG Strix sorozat zászlaja alatt: a 49 hüvelykes XG49VQ, a 43-as XG438Q és a 31,5 hüvelykes XG32VQR is bemutatkozott. Mindhárom modell VA panelt használ, amely a legkisebb eszköznél 1800R értékű hajlítást is kapott. A két nagyobb kijelző 4K, azaz 3840x2160 pixel felbontással érkezik, míg a 31,5 hüvelykes modell 2560x2440 pixelt sorakoztat. A válaszidő egységesen 4 milliszekundum, a fényerő pedig 450 nit, az eszközök frissítési gyakorisága pedig a legnagyobb modellnél 120 hertz, a másik két monitornál 144 hertz. Mindhárom modell HDR támogatással érkezik, illetve az AMD-től ismert FreeSync 2 technológiát is támogatja. Az XG49VQ-ra tavasszal számíthatunk, míg a kisebb verziók még januárban piacra kerülnek - az árakkal kapcsolatban a piaci megjelenéskor várhatók részletek.