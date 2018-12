Szabálysértő kommentek millióit törölte a Play Store-ból a Google

Tisztogatásba fogott a Google a Play Store-ban leadott értékelések és vélemények között, miután az alkalmazásboltban elszaporodtak a trágár, félrevezető, illetve hamis minősítések. A keresőóriás az intézkedések keretében egy hét alatt több millió hozzászólást és értékelést törölt - a cég szigora azonban nem áll meg itt, a gyanús vélemények miatt több ezer appnak is mennie kellett az alkalmazásboltból.

A Google három fő kategóriára osztja a szabálysértőnek ítélt Play Store értékeléseket: az első egyszerűen a rossz minőségű tartalom, mikor egy-egy apphoz trágár, gyűlölködő vagy a témához nem kapcsolódó vélemény érkezik. A második osztályba a hamis értékelések tartoznak, amelyek az adott alkalmazás átlagos minősítését próbálják manipulálni - legyen az hamis profilokról leadott öt csillagos értékelések tömkelege, vagy épp egy rivális app esetében a sorozatos egy csillagos támadások. Végül ide tartoznak a "támogatott" értékelések, mikor valós felhasználók valamilyen fizetség ellenében értékelnek, illetve véleményeznek pozitívan vagy akár negatívan egy-egy alkalmazást.

A cég blogposztja szerint a Play Store szabálysértő tartalmaira vadászó Trust & Safety csapat az emberi erőforrások mellett egy gépi tanulással kiegészített rendszerrel gyomlálja ki az oda nem illőnek vagy félrevezetőnek ítélt véleményeket és értékeléseket - a rendszer pedig a cég szerint egyre precízebb tanulási modellekkel dolgozik. A vállalat mindenesetre képzett szakértőkkel is ellenőrizteti az automatizáltan kiosztott tiltásokat.

Megoldásával a cég tisztességes mennyiségű rosszindulatú tartalmat ki tud szűrni, ahogy már szó volt róla, több millió értékelés és hozzászólás mellett egy hét alatt több ezer, a szabálysértő értékelésekkel és véleményekkel visszaélő, gyanús tevékenységeket folytató alkalmazást törölt a Play Store-ból. A tekintélyes számok ugyanakkor azt is jól mutatják, mennyire elterjedtek az ilyen visszaélések a keresőóriás alkalmazásboltjában - de valószínűleg mindenki maga is bőséggel találkozott már hasonló tartalmakkal a kommentek között.

Éppen ezért a Google a fejlesztők és a felhasználók segítségét is kéri a hasonló kártékony tartalmak kiszűrésében: előbbieket a keresőóriás arra figyelmezteti, ne indítsanak olyan kampányokat alkalmazásaikban, amelyekben valamilyen appon belüli jutalmat ígérnek az öt csillagos értékelésekor, ez ugyanis támogatott értékelésnek minősül, azaz büntetést von maga után. A cég emellett értelemszerűen azt is igyekszik nyomatékosítani, hogy a hamis, illetve támogatott értékelések vásárlása is szembe megy a Play Store szabályzatával, és tiltáshoz vezethet - a szabályzatot egyébként minden appkészítőnek érdemes átolvasni.

Hasonló irányelvek vonatkoznak a felhasználókra is, a keresőóriás őket is óva inti bármilyen ellenszolgáltatás vagy jutalom elfogadásától a pozitív értékelésekért cserébe, illetve számukra a kommentelési szabályzat átböngészését javasolja - noha esetükben ezt valószínűleg a későbbiekben sem teszik majd meg túl sokan. Mindezek mellett a cég arra is felhívja a figyelmet, hogy az értelmetlen, illetve trágár hozzászólások is szabályellenesnek minősülnek. Végül de nem utolsó sorban a cég mindenkit arra bátorít, ha szabálysértő hozzászólással találkozik, jelölje azt spamként.