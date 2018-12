Sünnek öltöztette új routereit a TP-Link

Bemutatta 802.11ax (vagy Wi-Fi 6) támogatású routereinek első példányait a TP-Link. A vállalat a legújabb szabványt két modellel rúgja be, melyek egyaránt a felsőházat célozzák. A kisebbik, Archer AX6000 névre hallgató típus két 802.11ax rádiós egységgel érkezik, a jól bevett felállásnak megfelelő mindkét népszerű rádiós frekvenciatartományt lefedve. Az Archer AX11000 erre pakol rá még egy lapáttal, az elsősorban gamereknek szánt csúcsmodell ugyanis három rádiós résszel rendelkezik, egyet a játékoknak dedikálva.

Mindkét termék a Broadcom legújabb platformját alkalmazza. A TP-Link esetében ez beszállítóváltást jelent, a kínai gyártó ugyanis eddig jellemezően Qualcomm Atheros termékekre építette (felsőházas) routereit. Az Archer AX6000 a Broadcom 8-stream, BCM49408 rendszerchipjét rejti, amelyben négy Cortex-A53 és egy 800 MHz-es csomagfeldolgozó koprocesszor végzi a számítási műveleteket 1 gigabájt RAM társaságában. Mindemellé társul két BCM43684 rádiós vezérlő, ami a már említett 2,4 GHz-es rész (bgn+ax, max. 1148 Mbps) mellett egy 5 GHz-es (an+ac+ax, max. 4804 Mbps) egységet jelent. Mindkét rádiós rész négy külső antennával rendelkezik, a vezetékes LAN-hoz pedig 8 darab gigabites port áll rendelkezésre a hátoldalon, melyek akár szimultán is használhatóak egyetlen adatkapcsolatnál (Link Aggregation) a nagyobb átviteli tempó eléréséhez.

A tizenkét ágaskodó antennával szerelt Archer AX11000 ugyancsak a BCM49408 SoC-ra és 1 gigabájt memóriára alapozik, e mellé azonban már három darab BCM43684 rádiós vezérlő társult. Ezeket 2,4-5-5 GHz-es felállásba konfigurálta a TP-Link, az 5GHz-es egységek közül pedig egyet a játékoknak lehet szentelni. A gyártó ezt a Game Accelerator névre keresztelt QoS (szolgáltatásminőség-szabályozó) fejlesztésével oldja meg, egyelőre ismeretlen hatékonyság mellett. A csúcsmodellről sem hiányzik a 8 darab LAN, illetve az ugyancsak mindkét típuson megtalálható két USB 3.0 port (1x Type-A és 1x Type-C).

Ahogy arra már korábban is kitértünk, a Wi-Fi 6-ként is ismert 802.11ax szabvány nem az adatátviteli sebesség drasztikus növelésében erős, hanem a csatlakozó kliensek sokkal hatékonyabb kezelésében. Az elődjéhez hasonlóan 2,4 és 5 gigahertzen üzemelő szabvány például (amely a megfelelő szabályozási háttérrel az 1 és 7 gigahertzes sávok felé is nyit majd), már le- és feltöltési irányban is támogatja a MU-MIMO-t, de fontos előrelépés lesz az OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) támogatása is.

A megoldással a spektrum idő-frekvencia erőforrásegységekre vagy RU-kra osztható, amelyeket az adott router vagy AP oszt ki a hálózaton belül az aktuális igényeknek, illetve hálózati prioritásoknak megfelelően. A Wi-Fi 6-os eszközök a megduplázott hálózati allokációs vektor, vagy röviden NAV (Network Allocation Vector) támogatásból is profitálhatnak, elsősorban a hozzáférési pontokkal sűrűn telített környezetekben. Az újonnan bevezetett technológiákkal a 802.11ax vagy Wi-Fi 6 azért egy nagyjából 30 százalékos elméleti csúcssebesség-ugrást is elkönyvelhet a 802.11ac szabványhoz képest, a fő újítások azonban inkább a csökkentett késleltetés, stabilabb működés és a számottevően nagyobb klienssűrűség támogatása lesznek.

A TP-Link termékei már előrendelhetők, az Archer AX6000-et és AX11000-et rendre nettó 350 és 450 dolláros összegért cserébe lehet hazavinni jövő év januárjától.