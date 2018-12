Hangalapú üzenetküldési lehetőséggel frissült az Instagram

Megjelent Instagramon a direkt üzenetküldés során hangüzenetek közzétételét is lehetővé tevő walkie-talkie funkció - jelentette be a cég Twitteren. A hangalapú üzenetek az új megoldással küldhetők egy-egy személynek vagy pedig egy csoportnak is a Direct felületen belül, a chatablak mellett megjelenő mikrofongomb lenyomva tartásával. A funkcióval legfeljebb egy perces üzeneteket lehet küldeni, és ezek nem tűnnek el a meghallgatást vagy egy adott időintervallumot követően, hanem később is akármikor meghallgathatók - ellentétben néhány konkurens megoldással.

Más alkalmazásokban ez a fajta üzenetküldési lehetőség már rég elérhető, mint például iMessage-en, Snapchaten, sőt évek óta jelen van a Facebook saját másik alkalmazásaiban is, azaz Facebook Messengeren és WhatsAppon. A walkie-talkie-szerű hangos üzenetküldés eléggé kedvelt a többi szolgáltatásban is, hiszen útközben sokszor egyszerűbben küldhetők hangalapú megjegyzések a szövegeshez képest, és kevésbé terhelik meg a mobilos adatkapcsolatot mint a videóhívások. Ráadásul néhány országban a bonyolultabb karakterek válogatása helyett is egyszerűbb az audio-változat - mutat rá a TechCrunch. Úgyhogy érthető, hogy az Instagram Direct miért frissült a más alkalmazásokban már régóta jelenlévő audio üzenetküldéssel.

Az Instagram walkie-talkie funkciója ugyan a hasonló alkalmazásokhoz képest későn érkezett, de látszik, hogy a fejlesztők folyamatosan bővítik a felhasználók közötti direkt üzenetküldési lehetőségeket a szolgáltatáson belül. Ebben az évben jelentek meg (Snapchat-szerűen) az elküldött fotók és videók kapcsán a beállítási lehetőségek, melyekkel azok egy megtekintés után megsemmisíthetők, néhányszor újra lejátszhatók vagy pedig megtarthatók, továbbá ettől az évtől lehet kérdéseket is hozzáadni a felvételekhez. Szintén 2018-tól láthatják a felhasználók, hogy az ismerőseik éppen jelen vannak-e online a felületen, és júniustól már videochatet is kezdeményezhetnek az ismerőseikkel. Összességében az Instagram már sokkal több egy egyszerű fotómegosztó alkalmazásnál, mint ahogy eredetileg indult, és ezen belül is rengeteg funkcióval bővült idén a Direct felülete.

Nem mellesleg, a Facebook a hangalapú üzenetküldés területén ezzel a lépéssel tovább bővíti portfólióját. Bár a vállalat már öt éve elkezdett próbálkozni a hangalapú lehetőségekkel, de csak idén jelent meg a messengeres videochatre fókuszáló, hangalapú parancsokat is teljesítő Portal okoskijelzőivel. A TechCrunch feltételezése szerint elképzelhető, hogy a Portal a jövőben az Instagramhoz kapcsolódó funkciókkal is bővülni fog. Egyelőre viszont még csak az Instagram Direct felületén jelent meg az új walkie-talkie funkció, amely globálisan minden felhasználó számára megjelenik a napokban iOS-en és Androidon egyaránt.