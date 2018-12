Hivatalos: Chromiumra vált az Edge

Hivatalosan is megerősítette Microsoft, hogy Chromiumra cseréli EdgeHTML böngészőmotorját. Ezzel beigazolódtak a napokban felröppent pletykák a cseréről, illetve az is tisztázódott, hogy a redmondi óriás a Chromiumos alapokon nem vezet be új brandet, megtartja az Edge márkát.

A váltásról a cég GitHubon részletes leírást is közzétett, amelyből kiderül, az új motorral igyekszik böngészőjét egyszerűbben igazítani a webes szabványokhoz, illetve a fejlesztők dolgát is megkönnyítené, akiknek webes tartalmaikat nem kell plusz egy platformon tesztelniük. Ez azért is fontos, mert az Edge alacsony piaci részesedése miatt sok fejlesztő egyszerűen figyelmen kívül hagyja az alapértelmezett windowsos böngészőt, így az általuk fejlesztett weboldalak Edge-es megjelenítésénél adódó problémákat is. Ez értelemszerűen a felhasználókat is az alternatív megoldások, mint a Chromiumra támaszkodó böngészők, netán a Firefox felé tereli - illetve terelte eddig.

Az Edge alapjait a cég ígérete szerint minden támogatott Windows verzión Chromiumra cseréli, beleértve a Windows 7, 8 és 10 rendszereket is - ráadásul a böngészőt más platformokon is elérhetővé teszi, kezdve a macOS-szel, ami újabb lehetőséget ad a szoftver piacrészének bővítésére. Ezzel párhuzamosan a disztribúciós modell is a chromiumos böngészőkből megismert frissítési rendszerre vált, nem kell majd Windows frissítéseket várni a böngészős hibajavításokhoz vagy fejlesztésekhez.

A váltásból nem csak a Microsoft, de a Chromium projekt is profitál majd, hiszen immár a redmondi cég nem elhanyagolható erőforrásai is beállnak a nyílt forrású motor fejlesztése mögé. A vállalat már több hozzájárulással is bővítette a Chromium kódbázisát, többek között az ARM-os Windows 10-es notebookokra szánt natív Chrome böngésző fejlesztésénél, a következőkben pedig várhatóan jóval aktívabb résztvevője lesz a Google-től ismert motor fejlesztői közösségének. A Microsoft már azt is elárulta, első körben milyen területen tervez hozzájárulni a fejlesztésekhez, azok között ott van a már említett ARM64 natív támogatása, a fogyatékossággal élőket segítő asszisztív technológiák, illetve a biztonsági funkciók erősítése is. Ennek megfelelően a cég igyekezett hangsúlyozni, a váltás nem kísérleti lépés, az új motor mellett hosszú távon elköteleződik.

Pontos határidőkről egyelőre nem beszélt a cég, illetve az is kérdéses, mi lesz a Microsoft Store-os Chrome sorsa, amelyet eddig a külső motor használata miatt nem engedett be a vállalat felületére. Miután ezt most a cég Chromiumra cseréli, ezzel az indokkal legalábbis már nem tarthatja kint boltjából a Google böngészőjét. A keresőóriás egyébként a The Verge-nek nyilatkozva üdvözölte a cég döntését - nem úgy a Mozilla, amely a VentureBeatnek arról beszélt, a felhasználóknak nem egyedül a web Google-féle implementációját kell biztosítani, a Microsoft-Google összeborulás pedig erősíti a Mozilla szerepét, lényegében az utolsó független alternatívaként.