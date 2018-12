Tavasszal Helsinkiben indul a Wing drónos csomagszállító szolgáltatása

Drónos csomagszállítási szolgáltatást indít Finnországban a Google-Alphabet szárnyai alatt dolgozó Wing. A projekt a vállalat ígérete szerint jövő tavasszal, Helsinkiben rajtol, a nagyjából egyméteres fesztávolságú drónokkal pedig legfeljebb 10 kilométeres távolságra, maximum 1,5 kilogrammos csomagokat szállít majd.

A csomagszállító drónokat fejlesztő Wing nemrég lett önálló Google-leány, a cég egészen idén júliusig a Google X divízió egyik "moonshot" projektjeként működött. A csapat 2012 óta dolgozik az olcsó, gyors és környezetbarát drónokon, illetve a hozzájuk tartozó automatizált légi irányítási rendszeren. A Wing az évek során több drónprototípust is végigpörgetett, tavaly pedig a teszteléshez már a két kereskedelmi partnert is beállított soraiba, a Guzman y Gomez étteremlánc és a Chemist Warehouse gyógyszertárak formájában, amelyek termékeit egyes régiókban a vásárlók mobilappon keresztül rendelhették meg, majd a Wing drónok szállították ki azokat. A cég tehát nem most teszi először lehetővé a drónos rendelést - Ausztráliában nem kevesebb mint 55 ezer kiszállításon van túl.

A finn rajt lesz azonban az első alkalom, hogy a cég Európában is kibontja szárnyait, ahol nagy reményeket fűz a helyiek nyitottságához az új technológiák iránt. A cégnek különösen a jövő téli időszak lesz majd komoly próbatétel a régióban, a Wing nem titkoltan a szolgáltatás szélsőséges körülmények közötti tesztelése miatt is választotta Helsinkit a projekthez. Bár a cég a hóval még barátkozik, cserébe már éjjel-nappal, esős vagy szeles időben is magabiztos drónjainak teljesítménye kapcsán. A vállalat szerint a drónok bevezetése továbbá nem jár majd jelentős zajszennyezéssel, ahogy fogalmaz, a gépek csendesebbek számos városi zajnál, ugyanakkor folyamatosan dolgozik a halkabb propellerek kifejlesztésén.

A szolgáltatás egy mobilappon keresztül lesz elérhető, amellyel gyorsan megrendelhetők lesznek a kiválasztott termékek, a drónok útvonalát pedig a cég UTM (Unmanned Traffic Management) platformja tervezi meg automatikusan. A vállalat egyelőre nem beszélt konkrét kereskedelmi partnerekről a régióban, a Wing weboldalán maga is várja a helyiek visszajelzéseit, hogy milyen termékeknél látnák szívesen a drónos kiszállítást. Az 1,5 kilorammos maximális tömeg egyértelműen beszűkíti a lehetőségeket, a Wing így az előre megadott opciók között főként készételeket (reggelit, ebédet, vacsorát), gyógyszereket vagy épp olyan "vészhelyzeti" termékeket sorol, mint a pelenkák, netán a jeges szélvédőhöz szánt jégkaparók - de saját ötletek megadására is lehetőség van.