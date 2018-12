Bemutatkozott a Flutter első stabil verziója

Hivatalosan is elrajtolt a Flutter első stabil verziója. A Flutter 1.0-t a Google kifejezetten a fejlesztői keretrendszernek szentelt konferenciáján, a Flutter Live-on Londonban jelentette be. Az ismerkedés persze nem most indul a megoldással, a nyílt forrású, keresztplatformos fejlesztésekre szánt frameworköt sokan már jóval a "pontnullás" kiadás előtt is alkalmazták élesben, annak már alfa verziójára is támaszkodtak széles körben használt alkalmazások.

Ahogy arra korábban részletesen kitértünk, a Flutter egy olyan frontend keretrendszer, amely az Androidos és iOS-es fejlesztést hivatott egy kalap alá hozni, egy C++-ban íródott keresztplatformos megjelenítő motor segítségével. Utóbbi az Andoridból, illetve a Chrome-ból ismerős Ski grafikus könyvtárra épül, az izmosabb grafikai igényekhez pedig a Vulkan API-t és az OpenGL-t is támogatja a Dartban írt felületek mögött. A koncepció hasonlít a videojátékok és a mögöttük dolgozó játékmotor működésére. A cél értelemszerűen hogy a fejlesztők megspórolhassák két önálló kódbázis létrehozását iOS-en és Androidon ugyanahhoz az apphoz, ugyanakkor mindkét platformon hozzáférjenek a hardveresen gyorsított grafikához és felhasználói felülethez, natív ARM kóddal a háttérben.

Hogy a munkát megkönnyítse a Flutter tartalmaz egy komplett widget-készletet, amellyel a Google-től megismert Material Design megjelenési irányelvhez is igazodik. Emellett az SDK olyan funkciókat is kapott, mint a stateful hot reload, amellyel az egyes appok valós időben iterálhatók, azaz már a kód írása közben láthatóvá válik annak eredménye - mindez pedig az app újraindítása nélkül, Android és iOS esetében is. A Flutter továbbá nyílt forrású, a Google szerint világszerte több száz fejlesztő járult már hozzá annak kódbázisához, illetve a stabil rajtra már egy komoly plugin-ökoszisztéma is kiépült, több ezer kiegészítővel az SDK-hoz.

A Flutter a béta verzió óta persze egy sor plusz funkcióval is kiegészült, kezdve a pixelpontos iOS appok támogatásával, amellyel a fejlesztők igény szerint szorosan igazodhatnak az Apple UI-irányelveihez. A stabil verzió továbbá már a Dart platform 2.1-es kiadását is támogatja, amely kisebb kódméretet és gyorsabb type check folyamatokat ígér. Az 1.0-s SDK továbbá mintegy húsz Firebase szolgáltatást is támogat.

A keretrendszer fejlesztési tempójára a Google alaposan rákapcsolt az utóbbi időben, a 2015-ben eredetileg Sky néven indult megoldás csak idén év elején, a Mobile World Congressen kapta meg a béta címkét, ezután azonban már nyáron fejlesztői előzetesbe került, most pedig az érdeklődők az első hivatalosan is stabil kiadást is használatba vehetik. A keresőóriás szerint az SDK népszerűsége is gyorsan nő, már az 1.0-s verziót megelőzően is "több ezer" Flutter app volt elérhető a Play Store-ból és az Apple App Store-jából egyaránt. A cég emellett egy sor belső fejlesztésnél is Flutterre költözött, például a Google Ads esetében, de többek között a Philips Hue, az Abbey Road Studios és a Groupon alkalmazásai is a technológiára támaszkodnak.

Egy sor partner pedig már saját megoldásait is elkezdte hozzáigazítani a Flutterhez: a Square fizetési szolgáltató két SDK-t is kiadott a keretrendszer támogatására, a 2Dimensions csapata pedig Flare néven jelentett be egy vektoranimáció-készítőt, amellyel a mozgó tartalmak egyenesen a Flutter appokba ágyazhatók. A Nevercode ugyancsak lecsapott a megoldásra, a cég Codemagic eszközével egyebek mellett a Flutter appok packaging feladatai automatizálhatók.

Noha a Flutter jelenleg az Android-iOS keresztplatformos fejlesztéseket célozza, a Google-nek a két mobilos platformnál nem titkoltan kiterjedtebb ambíciói is vannak a technológiával: blogposztja szerint már dolgozik az Flutter Desktop Embedding megoldáson, amely Windows, macOS és Linux előtt is megnyitná az SDK kapuit - nemrég pedig a Flutter használatát Raspberry Pi-n is demózta.

A legérdekesebb új iránynak azonban a Flutter runtime webes implementációja, a Hummingbird ígérkezik. Miután a Dart nem csak ARM kóddá fordítható, de JavaScriptre is, a Flutterrel webes tartalmak is készíthetők lesznek. Itt ráadásul nem Chrome-exkluzív tartalmakra kell gondolni, a Hummingbird szabványos webes technológiákra támaszkodik majd, sőt, igény szerint az adott weboldal JavaScript kódjával is átjárhatóságot biztosít. A vállalat a Hummingbird kapcsán egy hosszabb műszaki leírást is közzétett, további részleteket pedig a 2019-es Google I/O fejlesztői konferenciára ígér.

Az alaposan felpörgetett fejlesztés, illetve a nyitás lényegében az összes főbb asztali, mobilos és webes platform felé jól mutatja, hogy a Google-nél a Flutter továbbra sem csak úri hóbort, a technológiával a cégnek nagyon is komoly tervei vannak. Ezt az is alátámasztja, hogy a vállalat azt az Android utódjának szánt Fuchsia projekt kiemelt fejlesztői keretrendszereként emlegeti. Ennek megfelelően az új appok fejlesztésénél mindenképp érdemes a keresztplatformos megoldást is figyelembe venni.