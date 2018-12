Chromium-alapú böngésző válthatja az Edge-et

Feladni látszik a küzdelmet a gyászosan teljesítő Edge böngésző népszerűsítéséért a Microsoft: a Windows Central értesülései szerint a vállalat egy új, Chromiumra támaszkodó szoftver kifejlesztésén dolgozik, Anaheim kódnévvel, amely ha elkészül, átveszi majd az alapértelmezett böngésző szerepét Windows 10-en. Ezzel a cég búcsút int a 2015-ben debütált böngésző alatt dolgozó EdgeHTML webes motornak is, és a Google technológiájára nyergel át.

Az Edge-nek megjelenése óta nem sikerült érdemben versenyre kelni a piacvezető Chrome-mal, de a Firefox-szal, sőt még az általa leváltani hivatott Internet Explorerrel sem. A NetMarketshare adatai szerint az Edge jelenleg 4,34 százalékot kanyarít ki magának az asztali böngészők piacából, ez kevesebb mint fele a Firefox 10 százalékos vagy az Internet Explorer 11,19 százalékos részesedésének - és persze köszönőviszonyban sincs a Chrome óriási, 63,6 százalékos piacrészével.

Már a rajt is döcögős volt

A gyenge teljesítményben komoly szerepet játszottak az Edge gyermekbetegségei, amelyek miatt a kezdeti időszakban sokan maradtak inkább a konkurens termékeknél - de a böngészőnek a későbbiekben is bőven kijutott a problémákból. Az egyik fő probléma a böngészőkiegészítők hiánya volt, a személyre szabott, plusz funkcionalitást kínáló modulokat a Firefox és a Chrome is támogatja, és azokból méretes ökoszisztémát épített ki, ebből pedig a felhasználók egy új böngészőre váltva sem akartak engedni. Noha később a funkció megérkezett az Edge-re is, az később biztonsági hibákba is belefutott, és nem tudta érdemben növelni felhasználói bázisát.

A cég azért idén még többször is megpróbált némi szelet fogni az Edge vitorlájába, májusban annak alacsony energiaigényével próbált új felhasználókat csábítani a szoftverhez, szeptemberben pedig már eggyel agresszívabbra vette a figurát, és a Windows 10 Insider Preview kiadásában más böngészők telepítésekor felugró ablakkal biztatott inkább az Edge használatára. Ez utóbbi manőver persze végül többet ártott mint használt, a Microsoft "tukmálása" sok felhasználónál kiverte a biztosítékot, aminek rendre hangot is adtak.

A Chromium sem teljesen új irány

Korábban is volt ugyanakkor arra utaló jel, hogy a vállalat elengedheti az EdgeHTML kezét, az Edge tavaly októberben bejelentett mobilos verziói ugyanis nem a Microsoft böngészőmotorjára támaszkodtak. Az iOS esetében ez persze magától értetődő, hiszen azon az Apple csak a WebKit és Nitro bevetését engedi, Androidon ugyanakkor meglett volna a cég lehetősége saját fejlesztés használatára - ehelyett a cég a Chromium projektből is ismerős Blink motort vetette be. A döntést a redmondi óriás akkor úgy magyarázta, hogy az EdgeHTML és a Windows 10 szoros integrációja miatt nem érte meg egy másik rendszerre is átszabni, így maradt az Google megoldásánál.

Most pedig úgy tűnik ezt teszi majd az asztali platformon is, ezt megerősíteni látszik, hogy a napokban a 9to5Google több hozzájárulást is elcsípett a Microsoft szoftvermérnökeitől a Chromium kódbázisához. Ez az együttműködés persze nem csak az Anaheimhez kapcsolódhat: korábban már kiderült, hogy a Google egy az ARM-os Windows notebookokra szánt natív Chrome-on dolgozik.

Az mindenesetre kérdéses, hogy a döntéssel a cég az EdgeHTML-t teljesen kidobja-e, hiszen az UWP platform alkalmazásai is arra támaszkodnak például a web wrapperekhez és egyéb funkciókhoz. A cégnek továbbá korántsem biztos hogy sikerül majd a Chromiummal ugyanazt az energiahatékonyságot produkálnia, mint amivel a Windows 10-zel szorosan összefont EdgeHTML-lel dicsekedett. Persze az is lehet hogy a cég mindezt csekély árnak tartja a legnépszerűbb böngésző alapjainak átvételéért, különösen hogy azzal a Chrome tömérdek kiegészítőjéhez is hozzáférést kap.

Az új fejlesztések kapcsán persze az is lehetséges, hogy az Anaheim az Edge márka alá költözik be, a motorváltással pedig a cég csak a böngésző alatt dolgozó technológiát cseréli le, magát az elnevezést, logót és UI-t megtartja - igaz az Edge-et ért negatív visszhangok miatt ennek ellenkezője talán valószínűbb. Akárhogy is dönt a cég, a The Verge értesülései szerint már nem kell sokat várni a hivatalos bejelentésre, a Microsoft a Chromium-alapú böngésző fejlesztésére irányuló terveit akár már ezen a héten felfedheti.