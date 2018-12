Ellopták a Samsung hajlítható telefonokba szánt kijelzőtechnológiáját

Ellopták a Samsung közelmúltban demózott hajlítható telefonkijlező-technológiáját, melyet aztán két kínai vállalat vásárolt meg - állítja a szenvedő fél koreai óriás egy nemrég indított perben. A cég szerint a "3D laminált" hajlítható OLED panel tervei egy alvállalkozón keresztül szivárogtak ki, amely a vádak szerint azt 14 millió dollárért adta el egy kínai cégpárosnak. Amennyiben a fentiek beigazolódnak, a kínaiak kifejezetten olcsón juthattak a technológiához, hiszen a Samsung szerint annak kifejlesztésére nem kevesebb mint 6 éve munkába és 130 millió dollárba került.

Az ügyben eddig egyes források szerint 9, mások szerint 11 embert vádoltak meg, akik egy fedőcéget hoztak létre, kifejezetten a Samsung Display által birtokolt érzékeny adatok megszerzésére, két embert pedig továbbra is keresnek a dél-koreai hatóságok. A Bloomberg szerint valamikor idén május és augusztus között kiszivárogtatott információkat az elkövetők az említett kínai cégeknek adták tovább, ezzel értelemszerűen megsértve a koreai óriással aláírt titoktartási szerződést. A Samsung Display egyelőre csak annyit mondott az ügyben, megteszi a lépéseket szellemi tulajdonainak hatékonyabb védelmére.

A Samsungnak ez kifejezetten fájdalmas, hiszen épp most készül - ha minden jól megy a piacon elsőként - hajlítható kijelzős okostelefont piacra dobni, ám versenyelőnyét nem őrizheti meg sokáig, ha technológiája már most kínai riválisok birtokában van. A hajlítható telefon prototípusát a cég egyébként idén november elején mutatta be fejlesztői konferenciáján, ahol kiderült, a készüléket egy 7,3 hüvelykes, félbehajtható panellel szereli fel, amely az eszközt összecsukva annak belsejébe kerül, a külső oldalra pedig a cég egy kis méretű 4,58 hüvelykes hagyományos kijelzőt tesz. A hajlítható OLED panel egyik fő különlegessége az egyedi borítás, amely egy pontosan nem megnevezett kompozit-polimerből készül és amely a Samsung szerint akár több százezer összehajtást is átvészel.

Noha korábban más cégektől is láthattunk hajlítható panellel operáló prototípusokat, eddig úgy tűnik, a Samsungé áll a legközelebb a piaci rajthoz: a Google a hajtogatható telefonok androidos támogatására vonatkozó blogposztjában arról beszélt, a készülék jövőre kerül a boltokba. A keresőóriás azonban azt is hozzátette, más gyártóktól is számíthatunk hasonló termékekre a következő év során, így a koreai vállalatnak különösen fontos az az időablak, amíg egyedülálló terméket tudhat magáénak a piacon - ez az ami most, a technológia kiszivárgásával rövidülhet.