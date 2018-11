Jövőre érkezik a Samsung hajtogatható okostelefonja

Évek óta várt bejelentéssel rukkolt elő a Samsung idei fejlesztői konferenciáján: a vállalat bemutatta első hajlítható kijelzővel szerelt, összehajtható okostelefonját - még ha nem is teljes egészében. A színpadon persze nem csak a sokat pletykált készüléknek jutott hely, a cég új felhasználói felülete is bemutatkozott, illetve virtuális asszisztense, a Bixby háza táján is jöttek újdonságok, melyek közül a legfontosabb, hogy azt a cég végre minden érdeklődő fejlesztő számára megnyitja.

De kezdjük az összehajtható telefonnal, a gyártó lekapcsolt színpadvilágítás mellett, látszólag elég masszív tokba bújtatva mutatta be az eszközt, így annak végleges formaterve továbbra is ismeretlen, a lényeg azonban így is kiderül: a telefonra két kijelző került, a méretes hajlékony panel a telefont félbehajtva annak belsejébe kerül, ilyenkor egy kisebb, külső kijelzőn folytatható az eszköz használata, mezei okostelefonként. A nagyobb, táblagép üzemmódban használatos "Infinity Flex Display" panel 7,3 hüvelykes, ezen a cég szerint párhuzamosan három alkalmazás futtatható, "multi active window" üzemmódban.

A hajlítható OLED panel értelemszerűen nem hagyományos üvegborítást visel, arra egy "fejlett kompozit-polimer" bevonat kerül, amely a gyártó szerint "több százezer" nyitást-csukást is problémamentesen átvészel - hogy a hajtogatást a telefon mennyi ideig bírja gyűrődés nélkül kulcskérdés lesz a készülék élettartamát illetően. Avi Greengat a Globaldata elemzőjének tweetje szerint egyébként a nagy panel 4,2:3-as képarányt kap, 1536x2152 pixel felbontással, az előlapi kijelző pedig a mai trendekhez képest kifejezetten apró, 4,58 hüvelykes lesz, 840x1960 pixellel és a szokottnál is nyújtottabb, 21:9-es képaránnyal.

A Samsung ennél többet egyelőre nem közölt a pletykák szerint "Galaxy F" névre hallgató modellről, az viszont tudható, hogy a fejlesztés során szorosan együtt dolgozott a Google-lel, amely saját fejlesztői konferenciáján már be is jelentette a támogatást az összehajtható okostelefonokhoz. Az új "Foldables" készülékkategória mindjárt kétféle eszközkoncepciót is támogat: egyrészt a fentebb említett, két kijelzővel szerelt modelleket, másrészt pedig azokat az eszközöket, amelyeken egyetlen hajlítható panel található, amely a telefont félbehajtva annak külsejére kerül.

Az eszközökre a cég a "screen continuity" néven érkező megoldással igazgatná rá az Androidot. Ennek segítségével összehajtáskor vagy kinyitáskor a tartalmak akár használat közben is automatikusan igazodnak az éppen használatba vett panel méretéhez, az egy kijelzővel szerelt hajtogatható modellek esetében félbehajtás közben az appok tetszetős animációval rendeződnek át a képernyő egyik felére. Blogposztjában a Google azt is elejtette, hogy a Samsung hajtogatható készüléke jövőre érkezik - és hogy több androidos gyártótól is számíthatunk hasonló modellekre. Erről egyébként már korábban is hallhattunk pletykákat, egyebek mellett a Huawei és az LG háza tájáról is, a Lenovo pedig két éve demózott is hasonló prototípust. A Samsung egyébként bejelentése szerint "hónapokon belül" kezdi a hajlítható panelek sorozatgyártását.

Viszlát TouchWiz!

A hajlékony kijelzők mellett a konferencián az azokon megjelenő tartalmak új köntösének is kiemelt hely jutott, a Samsung újrarajzolta az Android fölé húzott felhasználói felületét. Az eddig TouchWiz néven ismert UI, amely főleg a kezdeti időszakban nem volt a felhasználók szíve csücske, mára sokat fejlődött, letisztultabb lett és az erőforrásokkal is ügyesebben gazdálkodik, ugyanakkor az első évek rossz PR-jét nem sikerült teljesen levetkőznie. A gyártó ezért most új brand, a Samsung One UI név alá költözteti az átrajzolt felhasználói felületet.

A One UI fontos változásokat hoz, kezdve azzal, hogy a lényegesebb tartalmakat igyekszik a telefon alsó részére sűríteni, hogy egyszerűbbé tegye az egykezes használatot - ennek megfelelően a különböző felugró menük is a telefon alján jelennek meg, nem pedig középen. Ugyancsak érdekes újítás, hogy a felület színsémája a készülékház színéhez igazodik majd, továbbá a cég a Night Mode-ot is bevezeti, amely bekapcsolva fekete hátteret húz a rendszer, illetve a Samsung saját alkalmazásai mögé. Ez nem csak az esti használatnál jöhet jól, de a cég által használat AMOLED paneleknek hála a fogyasztás is csökkenthető vele. Az érdeklődők Android 9-re építő nyílt bétában már kipróbálhatják a One UI-t, a Samsung ígérete szerint pedig jövő nyáron a Galaxy S9 széria, illetve a Note9 is Android 9-re frissül, már One UI-jal a fedélzeten.

Kitárja karjait a Bixby

Hamarosan a Bixby is jobb esélyekkel szállhat versenybe a virtuális asszisztensek piacán, amelyet jelenleg az Amazon tart uralma alatt (nyomában a Google-lel). A Samsung ügyvezető alelnöke, Eui-Suk Chung a konferencián bejelentette, a cég külső fejlesztők számára is megnyitja a platformot, így rövidesen bárki fejleszthet hangalapú appokat az asszisztenshez. Ehhez a vállalat egy fejlesztőkészlettel is készült, a Bixby Developer Studio néven, illetve egy Bixby Marketplace névre hallgató alkalmazásbolt indítását is ígéri. A vállalat emellett most is hangsúlyozta, az asszisztenst a legkülönbözőbb eszközökre igyekszik eljuttatni, az okostelefonoktól az okostévéken át a háztartási gépekig (ahogy azt az Amazon példáján is láthattuk), továbbá a támogatott nyelvek listáját is bővíti - sajnos ehhez a cég pontos határidőt nem fűzött, mindössze annyit tudni, a német, francia, olasz, spanyol és brit-angol nyelvek támogatása a következő hónapokban várható. Az okostévékhez dedikált vezérlő API-t is kapnak a fejlesztők, a Media Control API mellé már a Netflix, az HBO Now, a Spotify és a Hulu is beállt partnerként.

A cég a különböző AI megoldásokra egyébként a következő időszakban nagy hangsúlyt fektet majd, Chung szerint 2020-ig nem kevesebb mint 22 milliárd dollár tervez a cég befektetni a területen, az időszak alatt ezer új mesterségesintelligencia-szakértőt vesz majd fel, továbbá minden új készülékét felszereli online kapcsolattal és Bixby-integrációval is.

A Bixby terjedésének a vállalat SmartThings IoT platformja is lökést adhat, amely ugyancsak támogatja az asszisztenst - a platform most egy komolyabb eszköztárat is kap, a SmartThings Developer Workspace formájában. A megoldás olyan eszközöket tartalmaz, mint a felhős kapcsolatot biztosító SmartThings Cloud Connector vagy a platformot támogató okosotthon-központokhoz szánt Hub Connector. Az új készülékek mellett a létező, felhős háttérre, vagy akár Zigbee vagy Z-Wave kommunikációs szabványokra építő eszközök is integrálhatók a platformba.

Az asszisztens, vagy ahogy a Samsung emlegeti "skálázható AI platform" számára kulcsfontosságú a nyitás a külső fejlesztők felé, akik alkalmazásaikkal jócskán kiterjeszthetik annak fegyvertárát - persze ehhez a fejlesztők számára is vonzóbbá kell tenni a platformot, amihez első körben a támogatott eszközök és nyelvek kiterjesztésére lesz szükség. Ráadásul mindezt a lehető leggyorsabban, az Amazon, illetve a Google ugyanis tempósan szívja fel a virtuális asszisztensekkel szemező új felhasználókat, akiket sokkal nehezebb lesz a Samsungnak megszerezni, ha azok egyszer már letették a voksukat egy másik gyártó ökoszisztémája mellett.