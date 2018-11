Újabb céges csevegős alkalmazást terjeszt ki a Microsoft

Bejelentette a Microsoft, hogy az Office 365 csomagon belül mostantól még egy, nagy csoportok számára tervezett kommunikációs és munkaerőforrás-kezelő alkalmazás pro verziója elérhető lesz plusz költségek nélkül. A Microsoft Kaizala eredetileg a vállalat Garage alkalmazásinkubátor kezdeményezéséből nőtte ki magát, méghozzá először az indiai piacra, ahol "több százmillió" alkalmi munkás dolgozik például az építkezéseken, a gyárakban vagy a kiskereskedelmi üzletekben, úgyhogy a cég először számukra találta ki az egyeztetést megkönnyítő, biztonságos kommunikációs eszközt.

A Microsoft magyarázata szerint ezekben az alkalmi munkakörökben nincs iroda vagy dedikált számítógép, ezért a munkaadók és a munkavállalók eddig jellemzően "nem biztonságos csevegős alkalmazásokon" tartották a kapcsolatot, amit a Kaizala igyekezett megoldani. A vállalat az app mostani kiterjesztésével is főleg ezt hangsúlyozza, hogy a munkát első sorban a nem irodai asztalnál ülőknek, hanem például a kereskedelemben vagy ügyfélszolgálatnál dolgozó munkatársaknak ajánlja. Valójában azonban a megoldás nagyon is hasonlít más konkurens mobilos csevegőalkalmazásokra, legfőképpen a WhatsApp-ra, ami Indiában szintén kimondottan népszerű, és egyébként a világ többi részén is.

Az alkalmazáson belül különböző típusú csoportokat lehet létrehozni a szervezet felépítése szerint, így a két személy vagy egy egyenlő jogosultságokkal rendelkező csoport mellett a rendszerben beállítható hierarchia vagy külső-belső tagokból (partnerek, vásárlók) egyaránt álló hub is, amelyhez a megtekintési és üzenetküldési lehetőség hozzáköthető. A közlemény szerint akár egy csoport egymillió tagból is állhat például a kormányzattól az állampolgároknak érkező üzenetek érdekében, ugyanakkor földrajzi korlátok is beállíthatók. Az alkalmazásban lehet üzeneteket küldeni, szavazni, munkát kiosztani, eseményt kiírni vagy pontos helyzetet megosztani - viszont videochatre nincs lehetőség.

A Kaizala ingyenes verziója egyébként elérhető a Google Play Store-ból és az App Store-ból, azonban a prémium verziója felhasználónként havonta 1,50 dollárba kerül, és ez utóbbi válik elérhetővé az Office 365 csomagból felár nélkül. A Kaizala Pro többféle csoportkezelő funkciót tartalmaz, hozzáférést nyújt az API-khoz, vállalati biztonsági eszközöket kínál, különböző megfelelőségeket biztosít (ISO 27001, SOC2, HIPAA, GDPR), továbbá részletesebb jelentéseket készít (akár Power BI integrációval), mint az ingyenes verzió. A Kaizala Pro folyamatosan jelenik meg az Office 365-re előfizető cégnél, de ha a cég szeretné azt elérhetővé tenni a munkavállalók számára, akkor az adminisztrátoroknak be kell állítani a következő lépésekkel.

A redmondi vállalat csevegős és kollaborációs alkalmazásainak kínálata lassan kezd zavaró méreteket ölteni, amit korábban már egy ábrával is igyekezett tisztázni, viszont ezen még a Kaizala nem szerepel - mutat rá a ZDNet. A lényeg viszont, hogy a Microsoft a Kaizalával szeretne egy újabb csoportot elérni, akik az asztali gépek helyett kifejezetten csak mobilokon tartják a kapcsolatot. Az app Office 365 csomagon belüli ingyenes megjelenése pedig egy indokot adhat az igazgatóság kezébe, hogy ne más csevegős alkalmazások prémium változatára akarjanak előfizetni, hanem a Microsoft termékeinél maradjanak.