Hivatalos: a Microsofté a GitHub

Hivatalosan is lezárult a GitHub felvásárlása a Microsoft által, mától a redmondi szoftverház leányvállalataként működik tovább a fejlesztői platform. A GitHub háziblogján Nat Friedman, a cég érkező vezérigazgatója be is jelentette a hamarosan bekövetkező változásokat - és azt is, hogy mi marad változatlan.

A Microsoft még június elején jelentette be, hogy felvásárolja a GitHubot, 7,5 milliárd dollárért. A tranzakció végrehajtásához azonban néhány hónapra szükség volt, ennek jelentős részét az vitte el, hogy a nagyobb piacok versenyügyi hatóságai rábólintsanak a felvásárlásra. Most az utolsó beleegyezés is megjött, így immár hivatalosan a Microsofté a függetlenként életképtelennek bizonyult GitHub. A felvásárlás okairól, előzményeiről és részleteiről korábbi cikkünkben emlékeztünk meg.

Ahogy az eredeti bejelentésben is szerepelt, a GitHub független szervezet marad, nem tagozódik be a Microsoft hierarchiájába, hanem különálló, de a Microsoft kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat lesz. Ennek megfelelően a GitHub külön költségvetéssel, könyveléssel és minden egyébbel rendelkezik majd. Fontosabb ennél, hogy a Microsoft különböző szintjein álló döntéshozók nem szólhatnak majd bele a GitHub működésébe, nem rendelhetik alá a platformot más, közel álló termékek és szolgáltatások érdekeinek.

Nat Friedman a következő lépéseket is belengette. Fókuszt kap a Project Paper Cuts, amelyet augusztus végén jelentett be a GitHub: ennek célja a bosszantó apróságokat kiküszöbölni a githubos munkafolyamatokból, hogy a mindennapos munkavégzést ezek ne zavarják. Ennek része a UI/UX fejlesztése, de különböző funkciók is bekerülnek majd. A projektet nem önfejűen hajtja végre a csapat, hanem a közösségi visszajelzésekre támaszkodva állítana fel prioritási listát az ilyen zavaró apróságokról.

Összességében a nagy ígéret, hogy a GitHub és a körülötte kialakult fejlesztői ökoszisztéma megőrzésén fog fáradozni a Microsoft és az új vezetés. Erre van már példa a cég életében, a Minecraft például egy kimondottan sikeres felvásárlás volt (szemben például a Yammerrel és számos más példával). Azt már csak remélni lehet, hogy ezúttal a sikeres példa érvényesül.