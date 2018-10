Dolgozói elkötelezettségét mérő céget vesz a LinkedIn

Bejelentette a LinkedIn a Glint felvásárlását, amellyel a cégek egy újabb eszközt kaphatnak majd a szakmai közösségi oldalon keresztül a tehetséges munkavállalók megtartásához. Ezzel a Microsofthoz kötődő szakmai közösségi oldal folytatja az eddigi szolgáltatásbővítési tevékenységet, hogy a prémium előfizetőket még jobban az oldalhoz vonzza, és így a redmondi vállalat tovább növelje a LinkedIn bevételét. Ahogy viszont most a Glint akvizíciója mutatja, a cél már nem csak a toborzók támogatása, hanem a HR-esek segítése is a nehezen megszerzett munkaerő megtartásában, ami szintén hatalmas problémát jelent a cégeknek.

A felvásárlás pénzügyi részleteiről egyik cég sem írt a közleményben, de a CNBC értesülései szerint több mint 400-500 millió dollár körül lehetett a végösszeg - miközben egy tavalyi befektetés kapcsán 220 millió dollár volt a cég hivatalos értékelése. A LinkedInt viszont ezek szerint meggyőzte a Glint funkcióinak és adatainak hasznossága, mivel mindeddig ügyfélként vette igénybe. Azt viszont nem lehet tudni, hogy a felvásárolt cég összesen mennyi ügyféllel rendelkezik, amelyek számára egyébként tovább folytathatja a jövőben a szolgáltatást.

A Glint alapötlete, hogy rendszeresen gyűjt visszajelzéseket a munkavállalóktól különböző kérdőívek formájában, köztük az alkalmazottak elköteleződéséről, a menedzserek és a csapatok hatékonyságáról. Majd a cég gépi tanulással, természetesen nyelvi feldolgozással és prediktív analitikával tárja fel az eredményeket, hogy megállapítsa például hogyan érzik magukat a munkavállalók az aktuális vezetőség, a munkahelyi kultúra vagy a juttatások kapcsán. Végül a Glint az igazgatóknak is segít lefordítani az adatokat a szükséges tevékenységekre, azaz hogy min kellene változtatni ahhoz, hogy a megtartandó munkavállalók jól érezzék magukat, és ne távozzanak a cégtől.

Részlet a Glint irányítópultjából

Szintén inkább a munkavállalók megtartásával áll kapcsolatban a LinkedIn nemrégiben általánosan is elérhetővé tett Talent Insights megoldásán belül a Company Report funkció, amely áttekintést nyújt a cégen belüli készségek fejlődéséről, vagy hogy a konkurensek milyen készségekben tartanak előrébb. A mostani közlemény szerint a Glint ebben is segíthet, mivel a munkavállalói visszajelzésekből kiderül, hogy a menedzsereknek vagy akár az alkalmazottaknak milyen készségekben lenne érdemes fejlődni, és ez alapján a jövőben személyre szabott LinkedIn Learning tananyagokat ajánlhatna a rendszer. Úgyhogy a LinkedIn, ezen belül is például a Talent Insights és a Glint között valóban elég sok kihasználható kapcsolat kínálkozik.

Az integrációk megtervezése és kialakítása érdekében a Glint a következő 12-18 hónapban fokozatosan beolvad a LinkedIn csapatába. Eleinte Jim Barnett, a Glint alapítója és eddigi vezérigazgatója közvetlenül a LinkedIn tanulásért és tehetségek támogatásáért felelős igazgatója számára fog jelenteni - továbbá a HR-es, a pénzügyi, az információbiztonsági és a jogi igazgató közvetlenül csatlakozik a felvásárló cég funkcionális csapatához -, míg a többi részen egyelőre nem történik csapaton belüli változás. A Glint tehát részben függetlenül folytatja a működését a LinkedIn keretei közt, de a cég számára a fókuszt valószínűleg innentől kezdve a szakmai közösségi oldallal közös integrációk kiépítése fogja jelenteni. A felvásárlás várhatóan december végén zárul le a szabályozók jóváhagyását követően.