12 milliárdért maradhat alapértelmezett kereső a Google az iPhone-okon

Iszonyatos összeget csengethet ki a Google, hogy az Apple platformján is reflektorfényben maradjon: a Business Insidernek nyilatkozó Rod Hall, a Goldman Sachs szakértője szerint a Google csak idén nagyjából 9 milliárd dollárt fizet a cupertinói óriásnak, hogy az iPhone-okon és iPadeken a Safari böngésző alapértelmezett keresőmotorja maradhasson, jövőre pedig az összeg tovább növekedhet.

Hall szerint az Apple jó eséllyel a Safari, illetve a Siri virtuális asszisztens segítségével indított keresések száma alapján szabja meg a Google által fizetendő összeget, amely így jövőre elérheti a 12 milliárd dollárt is. Más elemzők ugyanakkor arról beszélnek, a két cég bevételmegosztásos modellel dolgozik. Akárhogy is, miután a Cult of Mac által idézett BMO Capital Markets adatai szerint tavaly mintegy 715 millió iPhone volt használatban, azóta pedig ez az érték számottevően nőtt, a Google nagyjából 10 dollárt fizethet egy iPhone felhasználóra leosztva az Apple-nek évente.

Mindezek persze nem hivatalos adatok, a cupertinói óriás és a Google sem közöl önként részleteket a megállapodásról. A legutóbbi biztos információ még 2014-ből származik, akkor az Oracle Google ellen indított szerzői jogi pere során benyújtott papírokból derült ki, hogy a keresőóriás egymilliárd dollárt fizetett az Apple-nek, hogy az alapértelmezett kereső maradhasson annak mobilos platformján. Ezt követően tavaly Toni Sacconaghi, a Bernstein elemzője számolt be róla, hogy a keresőóriás az évben 3 milliárd dollárral vásárolta meg kiemelt helyét a Safariban - ehhez képest a most jelentett 9, illetve a jövőre projektált 12 milliárd dollár is hatalmas ugrást jelent, így érdemes lehet az értéket egy kanál szkepticizmussal kezelni.

Ha viszont a becslések közelítenek a valósághoz, akkor az Apple elképesztő ütemben gombolja le a Google-ről az alapértelmezett kereső egyre vaskosabb bérleti díját, hiszen mindössze 4 év alatt tornázta fel az árat 1-ről 9 milliárd dollárra. A piaci elemzők egyébként az ominózus 2014-es évben 1 és 1,3 milliárd dollár közé tették a Google által kifizetett összeget a bírósági papírok nyilvánosságra kerülése előtt, így akkor egyáltalán nem jártak messze a valóságtól.

A Google könyvelésében egyébként megjelennek ezek a költések, a "traffic acquisition costs" cím alatt, ez a változatos szereplőknek a keresési helyekért illetve hirdetéses pozíciókért kifizetett összegeket takarja. Minden bizonnyal ebben szerepel (összegszerűen) az androidos gyártóknak, az Apple-nek illetve például a Mozillának kifizetett keresődoboz-bérlet is. A szám pedig nem hazudik, ez az utolsó lezárt negyedévben már 6,4 milliárd dollárra rúgott, szemben a 2017 hasonló időszakában elkönyvelt 5,1 milliárdos kiadással.

Persze első blikkre a Google alkuhelyzete sem tűnik rossznak, miután övé világszerte a legnépszerűbb kereső, ez azonban az Apple-t látszólag nem zavarja, korábban is volt már rá példa, hogy a cég egy rivális szolgáltatás mellett döntött. Ilyen volt mikor 2013 júniusában a vállalat az Binget tette meg a Siri alapértelmezett keresőjének, ahol a Google csak tavaly tudta átvenni a trónt.

A Google-nek azért is kiemelten fontos a jelenlét az Apple termékein, mert a Safari, épp az iPhone-nak hála a második legnépszerűbb böngésző a piacon, a Google Chrome után. Míg utóbbi a NetMarketShare adatai szerint az asztali és mobilos verziókat is nézve összesen 62,6 százalékkal vezeti a piacot, a Safari 15,7 százalékkal szerzi meg az ezüstérmet - ha pedig csak az okostelefonokat-tableteket vesszük figyelembe, az Apple böngészője már 26,4 százalékot hasít ki magának a piacból, míg a Chrome piacrésze alig változik.