Testreszabható felülettel és új funkciókkal jön a Vivaldi 2.0

Főverziót vált a Vivaldi, az Opera volt vezére és társalapítója Jon von Tetzchner böngészője. A szoftver frissen megjelent, 2.0-s kiadása fontos mérföldkő, amely az új funkciók mellett új külsőt is hoz a kifejezetten a haladó felhasználókat célzó "hipszterböngészőnek".

Ahogy korábban, a koncepció fókuszában most is a kiterjedt funkcionalitás és testreszabhatóság áll, amely nem merül ki a színsémák és egyéb témák váltogatásában, a böngésző egyes komponensei is tetszés szerint átrendezhetők. A lapfüleket tartalmazó menüsor például függőlegesen is elhelyezhető az ablak szélén, míg az URL-sáv igény szerint a képernyő aljára is költöztethető. A böngészés során lehetőség van alapértelmezett nagyítási szinteket megadni, illetve a Reader View-val a zavaró tartalmak is kiszűrhetők az egyes oldalakról, mint a felugró ablakok vagy a hirdetések. A böngésző emellett adaptív UI témákat is kapott, amelyek automatikusan az aktuális weboldalhoz igazítják színeiket.

Az új kiadás nem csak a böngészőlapok kezelésénél ad szabadságot: a lapok úgynevezet Tab Stack csomagokba rendezhetők, így csoportosíthatók az egy témához tartozó tabok, amelyek külön-külön el is nevezhetők. A Vivaldi egy ideje már lehetőséget ad a lapok egymás melletti párhuzamos megjelenítésére (Tab Tiling), mostantól pedig a tabok itt át is méretezhetők tetszés szerint.

A Vivaldi 2.0-val a Vivald Sync is stabil verzióhoz érkezett, a funkcióval a böngészési adatok több számítógép között szinkronizálhatók. A Sync menüjében beállítható, hogy a felhasználó milyen információkat akar szinkronizálni, a könyvjelzőktől a beállításokon, kiegészítőkön és jegyzeteken át az előzményekig. A megoldás bejelentése kissé szerencsétlen időpontra esett, hiszen a Google Chrome böngészője kapcsán épp a napokban ült el egy kisebb botrány annak vitatható adatszinkronizálási magatartása miatt, ugyanakkor a Vivaldi esetében hangsúlyosan opcionális funkcióról van szó.

A böngésző felhasználói között a népszerű Web Panels funkció is frissül: a megoldással egy keskeny, oldalsó sávban jeleníthetünk meg gyakran látogatott weboldalakat. Eddig ehhez a panelek az aktuálisan böngészett fő lapból vettek el helyet a kijelzőn, az új Floating Panels opcióval azonban a Vivaldi csapata most ezt orvosolja, és a panelek tartalmát az adott oldal fölött jeleníti meg, így mikor azt a felhasználó megnyitja, nem zsugorodik össze a fő ablakban nézett weblap tartalma. A panelek ráadásul már automatikusan bezárhatók, a beállítások megfelelő pontját bepipálva azok csendben eltűnnek, ha a felhasználó elmozgatja róluk a kurzort.

Az új főverzióból természetesen az okos böngészési előzmények sem hiányoznak, amelyeket már a Vivaldi 1.8-ban is láthattunk, illetve a beépített jegyzetkészítő funkció, illetve a teljes weboldalak megörökítésére alkalmas képernyőkép-készítő sem hiányzik a fegyvertárból. A Vivaldi 2.0-ban továbbá az Image Properties funkciót is megtaláljuk, amellyel közvetlenül a böngészőből nézhetünk rá az online talált képek metaadataira. Mindezeken túl az ismert billentyűparancsok, illetve egeres gesztusok megmaradtak a repertoárban.

Az új kiadást bejelentő blogposztjukban a fejlesztők sietnek hangsúlyozni, hogy semmilyen módon nem követik a felhasználókat és nem gyűjtik azok adatait - kiemelve, hogy a böngésző a privát ablakban történő kereséshez már alapértelmezetten a DuckDuckGo keresőt használja. A Vivaldi 2.0 már éles, a cég weboldaláról ingyenesen letölthető. Mint látható, a fejlesztőcsapat a böngészővel kifejezetten a funkciódús böngészőre vágyók rétegigényét igyekszik kiszolgálni - a következő lépés pedig a mobilos verzió, és egy email szolgáltatás piacra dobása lesz.