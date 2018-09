A faliórától a mikróig mindent felokosít az Amazon

Nem fogta vissza magát az Amazon szokásos őszi termékbejelentésén, a cég majdnem egy tucat új hardvert leplezett le, amelyek zöme nem meglepő módon az Echo famíliát bővíti. A bejelentés újabb lökést ad a cég a piacot egyébként is bőven vezető Alexa virtuális asszisztensének, főleg hogy annak az új termékekkel már korántsem csak kisebb-nagyobb okoshangszórók adnak otthont, az már az Amazon szárnyai alatt is több saját márkás háztartási eszközben is feltűnik. Ezzel újabb lehetőséget ad a felhasználóknak cég a háztartási Echo-ökoszisztéma bővítésére (ráadásul sokszor kifejezetten barátságos áron) ezzel pedig az eddigieknél is mélyebb elköteleződésre platformja felé.

Persze azért a klasszikus okoshangszórókból sem volt hiány a bejelentésen: a cég frissítette többek között legolcsóbb, és egyben legnépszerűbb ilyen termékét, az Echo Dotot - a legkisebb Echo hangszóró ezzel harmadik generációjához érkezett. Az új modell éleit a vállalat igyekezett elsimítani, kerekdedebb külsőt adva az eszköznek, továbbá az előző generációnál a cég a hajszállal nagyobb készülékházba költöztetett idei Echo Dottal érezhetően jobb hangminőséget ígér. A The Verge-nek testközelből is lehetősége volt kipróbálni az eszközt, amely a lap szerint ezen a téren akár a nagyobb modellekkel is versenyre kel. A mikrofonok számából ugyanakkor visszavett a cég, míg korábban hét szenzor figyelt az Echo Doton, itt már csak négyet találunk, az Amazon szerint azonban ez semmilyen teljesítmény-visszaesést nem jelent. A készülékért a vállalat nettó 50 dollárt kér el.

Érdekes módon a mezei Echo hangszóró nem frissült, az eggyel fölé pozicionált, izmosabb hangszórókkal megpakolt Echo Plus viszont igen. A készülék tömzsibb lett az előző kiadásnál, továbbá ezt a modellt is utolérte a Dotnál látott, lekerekített dizájn. Az Amazon itt is jelentős hangminőség-javulást ígér, sőt a készülékbe egy dedikált hőmérséklet-érzékelőt is szerelt, így az új modellen keresztül az Alexa valóban pontos hőmérsékletadatokkal tud majd szolgálni, illetve az adott ház vagy lakás vezérlésére szolgáló okosotthon-kiegészítőket is tudja majd a hőmérséklet függvényében vezérelni - gyakorlatilag az egy hőmérővel már okostermosztátként is működhet. Az új Plus nettó 150 dollárért előrendelhető.

A frissített termékpalettán ugyanakkor egy a Plusnál is masszívabb Echo is helyet kapott: az Echo Sub. A szintén az új Echo-dizájnt követő, de a fentieknél jóval testesebb, nagyjából 20x21 centiméteres eszközben egy 100 wattos erősítő és egy 6 hüvelykes mélynyomó található, amely a kisebb Echo készülékek hangzását hivatott testesebb basszussal kiegészíteni. Ennek megfelelően az Echo Sub önállóan nem használható, ahhoz két további Echo készüléket is párosítanunk kell, amelyekkel így egy 2.1-es hangrendszert formál. Az Echo Sub ára 130 dollár lesz, és a fenti két modellel egyetemben októberben kerül piacra.

A cég tavaly májusban bejelentett, kijelzővel is felszerelt Echo Show modellje is frissült, az új verzió tízhüvelykes képernyője alól eltűnt a vaskos hangfal-sáv, a hangszórók két oldalra a panel mögé kerültek, és a vállalat szerint hangminőségük is sokkal jobb lett. A hátoldalra a cégtől megszokott szövetborítás került. A vállalat az eszközön futó szoftvert is átrajzolta: az nem csak csinosabb lett, de mindjárt két böngészőt is támogat, az Amazon saját Silk szoftverét, illetve a Firefoxot. A hangvezérelt élményt ugyanakkor itt nagyban megtöri, hogy az URL-eket már kézzel kell bepötyögni a böngészőkbe, ami különösen a függőlegeshez közeli pozíciójú kijelzőn lehet kényelmetlen. A böngészőért mindenesetre nem kell rögtön lecserélni a tavaly vásárolt Echo Show-kat, és kicsengetni az idei modell nettó 230 dolláros árát, az új szoftver rövidesen az eredeti kiadásra is megérkezik.

A virtuális asszisztensek harca idén már jócskán túlmutat a háztartáson, amit a Google megállapodásai is remekül illusztrálnak a különböző autógyártókkal - de az Amazon sem késlekedik az új csatamezőn, a vállalat saját partnerségei mellett most egy új, kifejezetten az autókba szánt Echo modellt is bejelentett. Az egyszerűen Echo Auto névre keresztelt, kisebb telefon méretű eszköz a tápot microUSB-ről kapja, és az autó hangrendszeréhez kapcsolódik, Bluetooth-on vagy 3,5 milliméteres jack csatlakozón keresztül. A műszerfalra erősíthető készülék a hangparancsokra nyolc mikrofonnal figyel, és a felhasználó okostelefonjának internetkapcsolatát használja - ennek megfelelően ha a telefon lemerül vagy épp nincs térerő, az Echo Auto sem használható. A készüléket a cég első körben meghívásos alapon teszi csak elérhetővé, nettó 25 dolláros áron idén év végén, majd később 50 dollárért szélesebb körben.

Visszakanyarodva a nappaliba, a gyártó a Google Chromecast Audio eszközének is állított vetélytársat, az Echo Input formájában. A "hangszóróokosító" még külsőre sem áll messze a rivális modelltől, egy kisméretű, kerek eszközről van szó, amely Bluetooth-on vagy 3,5 milliméteres jacken keresztül csatlakozik a külső hangszórókhoz. Persze Echo termékről lévén szó az Alexa sem hiányozhat a csomagból, a kis készülékbe továbbá egy apró, saját hangszóró is került, hogy az asszisztens ne némuljon meg teljesen, ha valamiért nem csatlakozna épp külső eszközhöz. Az Amazon hangszóróokosítója még idén piacra kerül, nettó 35 dolláros áron.

A cég mindezeken túl az Echo Link és Echo Link Amp termékekről is lerántotta a leplet: utóbbi egy kétcsatornás, 60 wattos erősítőt tartalmaz, hátoldalán egy sor analóg és digitális csatlakozóval, amelyekkel az eszköz a már meglévő felső kategóriás hangrendszerekre is ráköthető, amelyeket magas minőségű zenestreaming-képeségekkel ruház fel. A mezei Echo Link is ugyanezt kínálja, csak épp erősítő nélkül. Érdekes módon a cég mikrofont egyik modellbe sem épített, így az eszközök vagy más, párosított Echo készülékeken keresztül, vagy pedig az Alexa appal vezérelhetők. Az Echo Link Amp nettó 300, a mezei Link nettó 200 dollárért lesz elérhető, jövő év elején.

Az Amazon a hangrendszerek és azok kiegészítői mellett az okosotthon-kütyük terén is rákapcsolt, kezdve egy okos konnektorral, Amazon Smart Plug néven. Egy nettó 25 dolláros készülékről van szó, amely a fali aljzatba dugva fél perc alatt automatikusan megtalálja a közeli Echo készülékeket és csatlakozik azokhoz. Ezt követően a felhasználó elnevezheti a konnektort, amit az okos aljzaton keresztül hangvezérléssel kapcsolhat fel és le. A Smart Plug októberben válik elérhetővé.

A tévénézőket is igyekszik magához kötni a vállalat, Fire TV Recast névre hallgató, vezeték nélküli DVR-jével. A cipős doboz méretű műsorrögzítő a csatlakoztatott antennán fogott adásokat rögzíti, illetve streameli a házban lévő, kijelzővel rendelkező eszközökre, legyen az Echo Show vagy Fire TV. Az eszközből 500 gigabájt és 1 terabájt háttértárral szerelt verziót is piacra dob, előbbi 75, utóbbi 150 órányi tévéadás rögzítésére képes. A termék 230 dolláros indulóáron lesz kapható novemberben. Ezzel az Amazon zseniális módon tudja pótolni a Fire TV-k eddig fájóan hiányzó elemét, az élő tévét, amely így egyszerűen, "légből kapott módon" elérhető lesz.

Egy ideje már arról is keringtek pletykák, hogy az Amazon a konyhagépek felokosításával is kacérkodik, ami most be is igazolódott, a cég bejelentette hangparancsokra hallgató, AmazonBasics mikrohullámú sütőjét. A 700 wattos gépen az Alexa figyel a parancsokra, amelyek alapján szabályozni tudja a sütőt: az "Alexa melegíts meg egy bögre kávét" parancsra például a mikró tudni fogja, hogy milyen teljesítményen és meddig kell pontosan bekapcsolnia. A sütő egy sor hasonló utasításra is hallgat, melyek listáját az Amazon folyamatosan bővíti - de természetesen a hagyományos, manuális kezelésre is lehetőség van. Miután a legtöbben nagyjából a madárbél-jósláséhoz hasonló sikerességgel találják el az egyes ételekhez ideális mikrózási idő-teljesítmény kombinációkat, egy új mikrohullámú sütő vásárlásakor határozottan jó pont lehet, ha az helyettünk gondoskodik róla, hogy az időzítő lejártával ne egy tűzforró tányérnyi jéghideg pörköltet vegyünk ki a sütőből. Az Amazon ráadásul az eszköz árát is kifejezetten barátságosra szabta, az novemberben nettó 60 dollárért lesz kapható.

Végül de nem utolsó sorban emlékezzünk meg az Amazon eseményének egész biztosan leváratlanabb eleméről, a cég Alexával megspékelt faliórájáról. Az első pillantásra egyszerű, analóg faliórának tűnő Echo Wall Clock perceket jelölő rovátkái mögött valójában LED-eket találunk, amelyekkel az óra az Alexával beállított időzítők lejártáig vagy épp emlékeztetőkig hátralévő időt is mutatja - de az sem utolsó képesség, hogy óraátállításkor automatikusan átáll a helyes időre. Eldugott Echo Dotot ugyanakkor ne keressünk az eszközben, a készülék saját mikrofonnal nem rendelkezik, helyette a létező Echo-ökoszisztémához csatlakozik. A vállalat ígérete szerint az óra még idén piacra kerül, nettó 30 dolláros áron.