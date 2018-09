Jövő márciusban bezár a YouTube Gaming

Megszünteti a YouTube Gaming különálló alkalmazást a Google, mert a tapasztalatok szerint a felhasználók közül nem túl sokan vették igénybe - sugallja a YouTube Blog. Egyelőre viszont szó sincs róla, hogy a keresőóriás letenne a nagyon is jövedelmező, és még mindig felfutóban lévő területről. Ehelyett inkább a cég az erőforrásokat megpróbálja egy irányba, a YouTube főoldalára és alkalmazására összpontosítani. A Gaming app jövő márciusban szűnik meg, mikorra a tervek szerint a Google fejlesztőinek sikerül átvezetni a funkciókat.

A különálló játékos alkalmazás még 2015-ben indult el, hogy konkurenciát állítson az Amazon által felvásárolt Twitch-nek. A versenyt viszont a YouTube Gaming appnak egyáltalán nem sikerült felvenni a játékos streamerek körében kiemelkedően népszerű amazonos szolgáltatással. A két platform között megoszlik a tartalomgyártók figyelme, a Twitch inkább az élő adásban, míg a YouTube a felvételről lejátszott videókban erős. Mindkettő folyamatosan igyekszik közelíteni a másik erősségei felé, ezért a YouTube is belépett korábban az élő közvetítés piacára, és a Twitch is lehetővé tette a videófeltöltést.

Magát a YouTube Gaminget viszont a játékosok nem igazán használták, például a Sensor Tower adatai szerint az iOS-es és az androidos verzió összesen 11 millió letöltéssel rendelkezik, ami viszonylag állandónak tűnik, de a napi látogatottsága így is csak töredéke a Twitch alkalmazásnak. Úgyhogy az utóbbi időben a Google főleg inkább az új tartalmak tesztelésére használta a különálló játékos alkalmazást, így ezen jelent meg először a játékosok fizetését lehetővé tévő (Twitch cheeringet másoló) Super Chat vagy a Patreon-szerű exkluzív tartalmak közzétételét segítő Channel Memberships, amelyet később a YouTube a fő szolgáltatásban később szintén bevezetett.

Játékos aloldal indul

A Gaming appal ellentétben a YouTube-on naponta összesen 200 millió felhasználó fogyaszt játékos tartalmakat a Google közleménye szerint. Az elmúlt 12 hónapban pedig összesen több mint 50 milliárd órányi játékos tartalmat fogyasztottak a felhasználók a felületen. Ennek következtében a vállalat most úgy döntött, hogy megszünteti a felesleges párhuzamosságot, és a Gaming felhasználóit is egy az egyben az általános YouTube szolgáltatásba tereli, ahol egy Gaming Creator aloldalt is elindít, ami egyébként meglehetősen hasonlít a Twitch főoldalára. Egy lapon találhatók meg a népszerű élő játékok, a felkapott videók, a népszerű vagy a közelgő élőközvetítések, valamint a felhasználó számára ajánlott tartalmak a feliratkozások és az előzmények alapján.

A YouTube külön hangsúlyt igyekszik majd fektetni a kisebb csatornákon megtalálható érdekes tartalmakra is (az "On The Rise" szekcióban), nyilvánvalóan, hogy a népszerű streamerek mellett másokat is felfuttasson és a szolgáltatásban tartson. Minden héten bemutatkozik majd egy feltörekvő játékos, hogy a platform így segítsen követőket gyűjteni a videósnak. A funkció eleinte csak az Egyesül Államokban lesz elérhető, viszont maga az új játékos aloldal már most is működik magyarul.

A játékos piac májusi adataiból is látszott, hogy a platformok versenyét minden szempontból fölényesen a Twitch vezeti, amelyet a Streamlabs a saját asztali közvetítőeszközének adatai alapján állapított meg. A cég viszont akkor kizárólag a YouTube Gaming alkalmazást vette figyelembe, amely nézettség és egyidejű nézőszám alapján is második helyen állt a versenyben, viszont az egyidejű aktív streamek szempontjából még a microsoftos Mixer is lekörözte azt. Valamennyire kockázatos kísérlet a YouTube részéről a már három éve népszerűsített Gaming alkalmazás megszüntetése, de ha hihetünk a Google most közölt adatainak, akkor valóban nincs túl sok értelme a külön app fenntartásának. A párhuzamos fejlesztés megszüntetésével talán valóban több lehetősége lesz a játékos tartalmak népszerűsítésére, de a Twitch népszerűségét valószínűleg így is nehéz lesz lekörözni a streamerek körében