Telefonszámokhoz kapcsolná a keresést a kínai Google

Kiderült néhány részlet a Google kereső kínai változatának, a Dragonfly kódnéven futó androidos alkalmazásnak a fejlesztéséről, amelyet a vállalat titokban kezdett fejleszteni a kínai cenzorokkal együttműködésben. A vállalat 2010-ben vonult ki az országból, mivel nem akart megfelelni a helyi rezsim követelményeinek, de az iparági források szerint hat-kilenc hónapon belül visszatérhet a cenzúra-kompatibilis változattal. A The Intercept értesülései szerint már a rendszer prototípusa is elkészült, amely a felhasználók mobiltelefonszámát kapcsolja össze a keresésekkel, és ezáltal fogja tudni a kínai kormány követni a felhasználók tevékenységeit, illetve cenzúrát gyakorolni azok fölött. A telefonszámokon keresztül gyakorlatilag pontos profil építhető a felhasználók szokásairól, ami elképesztően nagy adatvédelmi problémát jelent az internetkutatók szerint.

Ezenkívül a kereső ennél általánosabb technikákat is alkalmaz a cenzúra érdekében, így nem lesznek megtalálhatóak a kínai rezsim számára kellemetlen tartalmak sem, mint például a politikai disszidensekről, szólásszabadságról, demokráciáról, emberi jogokról és békés tüntetésekről szóló információk. A Google például feketelistára tett keresőkifejezésekkel fogja megakadályozni az oldalak megtalálását, vagyis a kínai felhasználók nem tudnak majd az "emberi jogok", "diáktüntetés" vagy "Nobel Díj" kifejezésekre keresni, de lesznek emellett tiltólistára tett oldalak is, úgy mint a New York Times, a BBC vagy a Wikipédia.

Ezeket a feketelistákat pedig a Google helyi kínai partnere is szerkeszteni fogja, mivel a vállalatok csak helyi cégekkel együttműködésben léphetnek be az országba. Mindez viszont erősen megkérdőjelezhetővé teszi, hogy a Google egyáltalán mennyire fogja átlátni, és mennyire lesz ráhatása a helyi cenzori tevékenységre. Egyes iparági források szerint a keresőplatformon még az információk is kicserélhetők lesznek, és ezáltal szeretné a kormányzat kicserélni az időjárási, levegőszennyezettségi adatokat többek közt alacsonyabb toxin-értékekre.

Továbbá az emberi jogi aktivisták szerint nagyon valószínű és hatalmas problémát jelent, hogy a Google-nek is Kínán belül kell majd tárolni a felhasználói adatokat, mivel a helyi törvények ezt megkövetelik. A kínai hatóságok számára sokkal egyszerűbb, hogy nem kell hosszadalmas nemzetközi procedúrákon keresztülmenni, mikor más országokból kikérik a felhasználói adatokat. Ezzel viszont a cég a helyi politikai ellenzéket, az egypártrendszer és a politikai elnyomás ellen tiltakozókat lehetetlenítené el a piaci részesedésért és a profitért cserébe. Év elején egyébként az Apple is ugyanúgy a helyi törvényre hivatkozott, mikor kínai cégnek adta át a kínai iCloud üzemeltetését, miközben az amerikai felhasználók érdekeit hangosan védte, és így megkérdőjelezhetővé tette a cég valódi értékítéletét.

A kínai kereső fejlesztése ellen a Google dolgozók is lázadnak az emberi jogi aktivisták mellett, akik közül 1400-an írták alá a belső tiltakozó levelet, amelyben a nagyobb átláthatóságot követelik. A projektről a szivárogtatás előtt ugyanis csak néhány száz dolgozó tudott a 88 ezres közösségből, így sokakat váratlanul ért a fordulat. A keresőóriás korábban pont a maximális átláthatóságot és a problémák megbeszélését hirdette céges kultúraként, ami több jel szerint is mostanra nagyon megváltozott, és emiatt újabb tapasztalt dolgozók hagyják el a vállalat.

Egyébként a Google továbbra sem ismeri el nyilvánosan a Dragonfly projekt létezését, arra hivatkozik, hogy csak kísérleti munkát végez, és feltérképezi egy kínai kereső indításának lehetőségét. Legutóbb egy dolgozóknak tartott belső megbeszélésen Sundar Pichai vezérigazgató azt mondta, hogy még közel sincs hozzá a cég, hogy bevezessen egy keresőterméket Kínában. Ehhez képest viszont a források szerint már a prototípus is elkészült, és valóban megfelel cenzúra, illetve a kormányzati megfigyelés követelményeinek a tiltólistákkal és a telefonszámok keresésekhez kapcsolásával. Ahogy bemutattuk, Kínában már 800 millióan használják az internetet és közülük is 98 százalék a mobilfelhasználók aránya, ami a Google számára is túl vonzó célpont ahhoz, hogy megtartsa korábbi elveit.