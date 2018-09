Inkább az idősebb hazai felhasználók aktívak Facebookon

Nagyméretű Facebook-kutatást készítette a Be Social közösségi média szolgáltatásokat kínáló ügynökség és a szeretlekmagyarorszag.hu oldal 5200 hazai felhasználó megkérdezésével. A cégek 28 kérdéssel mérték fel a Facebook használatának a gyakoriságát, módját, egyéb kiegészítő közösségi oldalak használatát, majd a kérdésekre adott választ tovább elemezték korcsoportonként, budapesti kitöltők és sok ismerőssel rendelkező felhasználók körében. Érthető módon, elég sok ponton különbségek mutatkoztak a 18 év alatti, a 18-55 közötti felnőtt közösség és az 55-nél idősebb korosztály szokásaiban.

Összességében a hazai facebookozók több mint 90 százaléka naponta többször (70%) vagy napi rendszerességel (21,5%) használja a közösségi oldalt, míg a többiek ennél ritkábban. Életkor szempontjából azonban látható, hogy a 18 év alattiak sokkal kevésbé aktívak napi szinten, az arányt inkább az ennél idősebb korosztály húzza fel, akik közül gyakorlatilag mindenki minden nap megnyitja az oldalt. Ezen belül viszont kis eltérés, hogy míg a 18-55 év közöttiek inkább többször is belépnek egy nap (86,2%), addig az idősebbekre ez valamivel kevésbé jellemző (69,3%), mivel inkább egy nap csak egyszer ülnek gép elé - hogy pontosan melyik korosztály milyen eszközről szokott belépni, azt a kutatás nem elemezte.

Facebookról választunk eseményeket

Érdekesség, hogy a bejegyzések közzétételének gyakorisága úgy nő, ahogy öregszik a felhasználóbázis. "Azt hinnénk, a fiatalok árasztják el a csatornát, de valójában inkább 36 fölött ez a szokás" - tette hozzá az eredményekhez Joanelli Tamás, a BeSocial résztulajdonosa és ügyvezetője. Ezzel párhuzamosan a hozzászólásírás is sok korosztályban jellemző, de az 55 év felettiek ebben is a legaktívabbak a magyarok közül. A Be Social másik ügyvezetője, Forgács Mariann megjegyezte, hogy a hozzászólók nagyon is fontosak a hirdetőknek, mivel az olvasáson kívül a hírek terjesztésében is segítenek a cégeknek.

Zöld: naponta, kék: heti 1-1, sárga: esetenként, világoskék: soha (a képet ebben a méretben kaptuk)

Hogy mire használják a felhasználók az oldalt, az egészen változatos, de a kitöltők több mint fele válaszolta, hogy itt tud meg az ismerőseiről mindenfélét (63,5%), vicces dolgokat néz (59,7%), innen olvas híreket (55%) és a közösség az eseményekre is felhívja a figyelmét (54,3%). A hírek olvasása természetesen az életkor előrehaladtával nő, míg a 18-36 közöttieknél ez a negyedik legnépszerűbb tevékenység, addig 36-55 között a második, és az 55 felettieknél az első. Eközben a budapesti felhasználóknál az események szerepelnek első helyen, míg a több mint ezer ismerőssel rendelkezőknél a vicces dolgok és a hírek olvasása fej-fej mellett. A hazai hírfogyasztás kiugró facebookos népszerűségét egyébként már a Reuters Institute Digital News Report jelentése kapcsán is bemutattuk.

A közösségi média szakértőket az események népszerűsége is meglepte, mivel tapasztalatik szerint az esemény hirdetése nem olcsó. Sokan pedig hiába jelölik be az érdeklődésüket, utána láthatóan nem vesznek részt annyian a rendezvényen. Ennek ellenére mégis úgy tűnik, hogy érdemes eseményeket létrehozni Facebookon, mivel a kérdőívet kitöltők 52,8 százaléka vett már részt programon ennek hatására, sőt a 18-55 közöttiek "döbbenetes arányban". Az ezernél több ismerőssel rendelkezők között is 60 százalék fölötti volt a pozitív válasz, mivel valószínűleg húzóerőt jelent, hogy az ismerősök is ott lesznek az eseményen - jegyezte meg Forgács Mariann.

Csak élő videókat és ételfotókat ne!

Ezzel szemben természetesen a felhasználók szívesen kerülnék az álhíreket (90,6%), ha lehetne, de ennél sokkal érdekesebb, hogy a jelentéktelen eseményről készült élő videók (65,6%), az ételfotók (53%), a gyakori bejelentkezések (49%), a "dörgedelmes" vélemények (37%) és a gyerekekről közzétett fotók (33,7%) is zavarják a közösséget. Ezekben a kérdésekben pedig életkorok szerinti különbség sem igazán mutatkozott. Mégis, 57 százalékkal már előfordult, hogy belenézett élő közvetítésbe és 15 százalék már saját maga is indított ilyet, de jellemzően inkább a 18 éven aluliak. A Stories képek és videók megtekintése szintén inkább a fiatalok körében népszerű, de több mint a kitöltők fele rákattintott már ezekre a bejegyzésekre.

Milyen tartalmakat kerülnél, ha tehetnéd?

Az egyéb Facebook-funkciók közül azonban a Messenger a legnépszerűbb (88,7% naponta használja), ezen belül is kiemelkedően a 18 éven aluliak körében, akik közül 95,3 százalék használja legalább napi szinten az alkalmazást. A csoportok ehhez képest mérsékelten népszerűek, mivel a megkérdezettek fele látogatja azokat napi szinten egyszer vagy többször, a többiek csak ennél ritkábban. Harmadik helyen pedig a játékok végeztek, amit 62 százalék egyáltalán nem használ és további 19,5 százalék is csak alkalmanként. Ennek használatában pedig főleg az 55 éven felüliek vezetnek, akiknek több mint 28 százaléka legalább napi szinten megnyitja a Facebook-jétékokat.

Ahogy egy korábbi kutatásból is látszott már, úgy a Be Social is megerősítette, hogy a magyar felhasználók a Cambridge Analytica botrány hatására sem akarták törölni magukat a Facebookról. A megkérdezettek 40 százaléka még soha nem gondolt erre és további 40 százaléknak is csak egyszer-kétszer jutott eszébe. Életkori eloszlás szerint közülük is legfőképp az 55 év felettiek ragaszkodnak a közösségi óriáshoz.

Ha fizetni kellene a Facebookért (amit Mark Zuckerberg korábban említett a kongresszusi meghallgatáson), akkor átlagosan a válaszadók háromnegyede inkább semmit nem adna, míg 20 százaléknak maximum havi ezer forintot ér az oldal. A reklámmentesség viszont ennél népszerűbb, amiért már 26 százalék fizetne maximum ezer forintot és 8 százalék akár maximum 2500 forintot is. Korábbi számításaink szerint Európában nagyjából 800 forintos havi befizetéssel tudná a Facebook a mostani, hirdetési bevételből eredő szintet elérni, amit ezek szerint a felhasználók több mint negyede lenne hajlandó hazánkban megadni.

Hol vannak még magyar felhasználók?

A Facebook mellett kiugróan népszerű még hazánkban a YouTube (76%) és az Instagram (72%), utóbbi főként a 18 éven aluliak körében, ahol több mint 90 százalékos a használati aránya, de a YouTube-ot is a fiatalok több mint 80 százaléka követi. A videós közösségi oldal foglalja el az első helyet minden más korcsoportban, több mint 60-70 százalékos használati aránnyal.

A harmadik helyen érdekes módon a Snapchat végzett, amelyet a megkérdezett 18 éven aluli magyar fiatalok háromnegyede használ, de a 18-36 közöttieknek is csaknem 20 százaléka. Az összesített listára a Musical.ly (azóta TikTok) is felkerült összesítésben a hatodik helyen, amit természetesen szintén a 18 éven aluliak kedvelnek (60%).

Hol vagy még regisztrált felhasználó, ahol hetente legalább egyszer megfordulsz?

Ezenkívül a Pinterest népszerűsége is meglepte a közösségi média szakértőket (28%), mivel hozzátették, hogy ezt üzleti szempontból nehezen lehet használni - a felhasználók inkább alkalomszerűen gyűjtenek esküvői vagy lakberendezési ötleteket. A LinkedIn pedig meglepően alulszerepelt a felmérésben (8,8%), de ahogy a Be Social ügyvezetői megjegyezték, a budapestiek ennél aktívabban használják.

A kutatás több eredménye meglepetésként érte a szakértőket, ezért rögtön a kutatás második szakaszába kezdtek, amelynek eredményeit a jövő heti Internet Hungary-n ismertetik. Emellett pedig további felmérésekre is lehet majd számítani egyes közösségi szolgáltatásokkal vagy korcsoportokkal kapcsolatban, mert ahogy Joanelli Tamás is megjegyezte, a kutatások sok váratlan hazai felhasználói szokásra rávilágítanak.

Metodológia

A Be Social és a szeretlekmagyarorszag.hu 2018. július-augusztus között készítette a kutatást online kérdőív formájában, amelyet online kapcsolati hálón és célzott hirdetéseken keresztül terjesztett. A kérdőív összesen 28 kérdést tartalmazott, amelyet átlagosan 5 perc alatt, önkéntesen töltöttek ki a felhasználók. A felmérés 5200 hazai facebookozót ért el, akiket a vizsgálat nem reprezentatív minta alapján választott ki, de a válaszadók számossága alapján az eredményeket jó kiindulópontnak lehet tekinteni.