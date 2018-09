Már SMS-eket is kezel a Microsoft Your Phone appja

Örülhetnek a Windows Insider program résztvevői, a Microsoft frissítette Your Phone alkalmazását, amellyel már az üzenetek is szinkronizálhatók az androidos okostelefonok és a PC-k között. A Your Phone-t a cég először májusi fejlesztői konferenciáján villantotta fel, az a Timeline funkciót hivatott kiegészíteni, a telefonos tartalmakhoz adott hozzáféréssel. Az app tesztelését a vállalat július végén kezdte meg, első körben korlátozott funkcionalitás mellett, az app segítségével ekkor a felhasználók a telefonnal nemrég készített fotókat húzhatták át az Office szoftverekbe. Az appról néhány hete kiderült, hogy az őszi Windows 10 frissítésnek már szerves része lesz, most pedig fontos új képességgel bővült.

A 17755-ös sorszámú Windows Insider Preview Build frissítéssel az androidos telefonok SMS-képességeivel is kiegészül a Your Phone, az asztali kliensből pötyöghetjük be az üzeneteket, a telefon megnyitása nélkül. De az app nem csak billentyűzetes bevitelt támogat, az érintőtollal rendelkező készülékeknél kézírással is bevihető a kívánt szöveg, amelyet az app felismer és gépelt szövegként továbbít, emellett a hangalapú bevitel is támogatott, igaz ez utóbbi egyelőre csak angol nyelven.

A Your Phone használatához az asztali frissítés telepítése mellett egy androidos app is szükséges, amelyen keresztül párosíthatók a készülékek - utóbbi app legalább 7.0-s verziószámú Android rendszert igényel. Az appból létezik iOS-es verzió is, ugyanakkor ennek még inkább korlátozott a funkcionalitása, jelenleg csak URL-ek megosztására használhatják az iPhone-felhasználók.

A Microsoft a 17755-ös builddel néhány apróbb frissítést is hoz, ígéretes szerint kijavította például azt a néhány készüléket érintő hibát, amely miatt azok az elmúlt néhány verzióban lassabban szedték össze magukat hibernáció után, továbbá a váratlanul levágott HDR videók problémáját is megszüntette. Mindezek mellett a Windows Hello beléptetőfunkció elhúzódó töltési idejét is visszanyeste a vállalat. A frissítéssel továbbá eltűnik az Insider Preview vízjel az asztal jobb alsó sarkából, ez azonban senkit ne tévesszen meg, a 17755 még nem a végleges kiadás - de két-három héten belül az lesz.