Ellenpert indított a Facebook BlackBerry ellen

Több szabadalom megsértése miatt perli a Facebook a BlackBerry-t, amely lényegében egy ellenper, mivel a mobilos cég márciusban perelte be a közösségi óriást a Messenger, az Instagram és a WhatsApp üzenetküldő megoldásai miatt. A BlackBerry hét szabadalom megsértését rótta fel korábban a vállalatnak, mint például a kriptográfiai kulcsok generálását vagy az arcok bejelölését a fotókon. Azóta ezek a megoldások széles körben elterjedtté váltak, de mivel a szabadalmakat a kanadai vállalat jegyezte be, ezért be is akarja gyűjteni a pénzt a szellemi tulajdonából. A Facebook elég kritikusan fogalmazott akkor: "A BlackBerry, miután felhagyott az innovációval, most elkezdte mások innovációját megadóztatni. Küzdeni készülünk." - most pedig láthatjuk is az eredményét.

A Facebook 118 oldalas panaszt nyújtott be a San Francisco-i bíróságon összesen hat szabadalom megsértése miatt. Az első legfontosabb ezek közül, hogy a Facebook szerint a BlackBerry megsérti a vállalat hangüzenetküldő technológiájának szabadalmát ('231). A panasz képpel is illusztrálja, hogy például a BBM Enterprise üzenetküldő megoldásban egy telefon ikon kiválasztásával lehet a hívást indítani, miközben a Facebook szabadalmában is az szerepel, hogy a hanghívás egy gomb kiválasztásával indítható. Majd a dokumentum a további folyamatot és a szabadalommal mutatott hasonlóságot is részletesen ecseteli.

További jogsértések közé sorolja a Facebook a személyes multimédia szolgáltatásokat a mobilszolgáltatók platformjain ('575), amelyet a BlackBerry a cég indoklása szerint a Unified Endpoint Manager (UEM) használatával sérti meg, mint ahogy a felhasználó által konfigurált telefonszolgáltatások rendszerét ('759) is. Továbbá a szabadalomsértések közé sorolja még a cég a GPS-kezelő rendszerek használatát ('841), vagyis az autós flották GPS-adatainak nyomon követését és elemzését a Radar termékeken (Radar-L, Radar-M) keresztül. A következő a számítógépes rendszerek védelme ('432), melyet a BlackBerry a WorkSpaces vagy korábbi nevén WatchDox termékével sért. Végül a számítástechnikai platformokon a megbízható állapot működtetését ('698) a Facebook indoklása szerint a BlackBerry a QNX szoftverterméken keresztül sérti meg, beleértve például a QNX Neutrino operációs rendszer fejlesztését.

A panaszban a Facebook azt állítja, hogy a jogsértések már eddig és kárt okoztak és továbbra is kárt fognak okozni a Messenger és WhatsApp üzenetküldő alkalmazásoknak, bár nem taglalja részletesen ezeket a károkat. A szabadalmak egyébként különböző nagyvállalatoktól kerültek a Facebook tulajdonába, mint például a HP-től, az AOL-tól vagy az AT&T-től, és úgy látszik, hogy a kereső óriás nem rest ezeket felhasználni. Innentől kezdve a bíróságokon fog múlni, hogy a különböző szabadalomsértések mennyire súlyosak, annak ellenére, hogy javarészt a felsorolt megoldások már teljesen elterjedtek. Egyelőre sem a Facebook, sem a BlackBerry nem reagált nyilvánosan a panaszra, úgyhogy még nem lehet tudni, mi lesz a szabadalmi csata végkimenetele.