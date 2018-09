Körvonalazódik az Intel következő elnök-vezérigazgatója

Jelen állás szerint négyesélyesnek tűnik az Intel elnök-vezérigazgatói székért folytatott versenyfutás - közli friss információkra hivatkozva Bloomberg. A Brian Krzanich hirtelen távozása után megüresedett pozícióra két külsős és két belsős szakembert hallgatott meg eddig az igazgatótanács, ám ezek még csak előzetes megbeszélések voltak. Arról egyelőre nincs hír, hogy a vállalatnál dolgozó Navin Shenoy vagy Murthy Renduchintala, esetleg a rendhagyó módon esetlegesen kívülről érkező Sanjay Jha vagy Anand Chandrasekher tűnik a legesélyesebbnek. Ezzel szemben már biztos, hogy az átmeneti időszakra felkért Stacy Smith nem lép Krzanich nyomdokaiba, a pénzügyi igazgató korábbi pozíciójába szeretne visszatérni az új elnök-vezérigazgató kinevezését követően.

A félvezetőipar egyik leginkább patinás székéért tehát per pillanat négyen futnak versenyt. A listán ott van a sokak által az elnök-vezérigazgatói székbe áhított Dr. Venkata “Murthy” Renduchintala is, aki lassan három éve került az Intelhez, ahol a Kliensoldali és Dolgok Internete üzleti szegmens és Rendszer Architektúra csoportot igazgatja. Az anno Qualcommtól szerződtetett Renduchintala állítólag számos pozitív változtatást eszközölt a chipgyártónál eddig eltöltött idő során, a pletykák szerint például a GPU-s fejlesztések újraindítása is neki köszönhető. Renduchintalánál lényegesen hosszabb inteles múlttal rendelkezik a másik belsős, Navin Shenoy. Az alelnök 2007-ben került az Intelhez, majd 2012-ig az APAC régió, tavaly júniusig pedig a (mobil) platformok igazgatója volt, majd ezt követően a vastag profitot termelő szerverekkel és adatközpontokkal foglalkozó üzletág alelnökévé lépett elő.

A potenciális külsős nevezők közül Anand Chandrasekher tűnik az esélyesebbnek, a szakember ugyanis 1997-től 2011-ig dolgozott az Intelnél. A röpke 14 évnyi erőfeszítés ugyanakkor nem csak sikereket hozott, hisz Chandrasekherhez köthető az Intel egyik legnagyobb fiaskója. A vállalatnál eltöltött utolsó években az okostelefonos-tabletes projektet vitte a szakember, amelynek célja az Atomok ARM-kihívóvá nemesítése volt. Ezt jobb híján ingyen kínált processzorokkal oldotta meg a részleg, amellyel nagyjából 17 milliárd dollárt égetett el a vállalat bármilyen maradandó siker nélkül. Ezt követően Chandrasekher a Qualcommhoz igazolt, ahonnan végül pár hónappal ezelőtt a megfeneklett adatközpontos divízió vezetőjeként távozott. Szintén nem nevezhető makulátlannak a másik jelölt, Sanjay Jha karrierje. A félvezetőiparban jártas szakember 4 évet töltött a GlobalFoundries vezérigazgatói székében, ahol jóformán semmilyen maradandó sikert nem tudott elérni, a bérgyártó pedig azóta már ki is szállt a csíkszélességversenyből.

A Bloomberg az Inteltől elmúlt pár évben távozott Renee James, Stacy Smith, Diane Bryant és Kirk Skaugen négyest is megemlíti, akik közül utóbbi kettőnek lehet valamekkora esélye harcba szállni az elnök-vezérigazgatói pozícióért. Korábban ugyancsak felmerült az Intelnél szép karrier futott Pat Gelsinger személye is, ám a VMware elnök-vezérigazgatója a Twitteren határozottan cáfolta, hogy érdekelné a korábbi munkaadója megüresedett pozíció. Az Intel történelmében egyébként egyedülálló lenne, ha nem egy közvetlenül belülről érkező jelöltet választana elnök-vezérigazgatónak az igazgatótanács.