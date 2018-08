Eddig kudarc az IBM Watson egészségügyi próbálkozása

Még májusban beszámoltunk róla, hogy az IBM masszív leépítéseket hajt végre a Watson Health csoporton belül. A részlegnél dolgozók 50-70 százalékának mennie kell, főleg a felvásárlással megszerzett Merge vagy az orvosi képalkotásban erős Truven dolgozóit érintette a leépítés, de emellett régi IBM-es dolgozókat is. Világos volt, hogy a Watson egészségügyi részlege nem megy jól, de most a The Wall Street Journal összeszedett néhány információt, hogy mi is probléma a rákos betegeknek nyújtott mesterséges intelligencia alapú tanácsadás területén.

2015-től kezdődően összesen 15 milliárd dollárt fektetett az IBM a Watsonbanba (köztük a jelentős összegű felvásárlások miatt), ezen belül is főleg az egészségügyre fogadott, például hogy képes legyen a rendszer segítségével a rákot diagnosztizálni és személyre szabott kezelési javaslatokat nyújtani. A próbálkozás még mindig nem járt egyértelmű sikerrel, hiába képes a Watson elolvasni a teljes rákkal kapcsolatos szakirodalmat, és megtalálni az adatokban a mintázatokat, de nagyon kis hatást tud gyakorolni a betegek állapotára a The Wall Street Journal által megkérdezett doktorok és az áttekintett dokumentumok szerint.

Az IBM eredetileg azt ígérte, hogy a Watson nagy segítséget fog nyújtani a doktoroknak a rákkezelésben, mivel folyamatosan szinten tudja tartani az orvosi ismereteket. A vállalat szerint az adatok megerősítik, hogy a megoldás jó úton halad, bár ezeket az eredményeket még nem publikálták. Egyelőre nincs olyan tanulmány, amely bizonyítaná, hogy a Watson képes volt javítani akár egy beteg állapotán is. Az eszközt használó orvosi központok szerint a Watson a rákkezelésben nem elég pontos, és így nincs elég hozzáadott értéke a használatához. Más egészségügyi ágazatokban egyébként a mesterséges intelligencia képes például a röntgenfelvételek vagy a biopszia digitális képeinek elemzésével segíteni a radiológusokat és a patológusokat. A HWSW is beszámolt korábban Lányi Dávid és csapatának sikeréről, akik a IBM Research zürichi laboratórium keretében második helyet értek el a mellrákos szövetminták elemzését deep learing technológia segítségével megoldó versenyen. Azonban mint a helyzet bizonyítja, a személyes orvosi kezelések ajánlása például a szövetminták elemzésénél nehezebb műfaj.

A probléma gyökere az orvosok szerint valószínűleg az, hogy a Watson nem rendelkezik elég adattal a ritka vagy kiújuló daganatos betegségekről. A rendszernek ugyanis a kezelések ajánlásához ismerni kell, hogy a betegnél milyen eljárás működött a múltban, beleértve a kórtörténetet és a kezelések kimenetelének részleteit. Ezek az információk viszont gyakran különböző formátumban vannak meg és más-más cég birtokában, ráadásul nem mindig eléggé teljesek vagy következetesek. Ehhez hozzáadódik még az orvosok szerint, hogy a kezelések gyorsabban fejlődnek mint ahogy a gépi tanuló algoritmust a fejlesztők be tudják tanítani, de igazából a doktoroknak is még sokat kell tanulni például a rákról. Mindenesetre már sok partner és tanácsadó csalódott az IBM forradalminak beharangozott újítása miatt, és mivel nem sikerült beváltani a hozzá fűzött ígéreteket, ezért elhagyták a projektet a szakértők közül.

Többnyire egyetért az orvos javaslatával

A Watson rákkezeléshez kapcsolódó termékeit eddig nagyjából 84 ezer páciensen próbálta ki 230 intézet, bár az ezekből befolyó bevétel nem ismert. A Watson Health portfólión belül a legnagyobb mesterséges intelligencia alapú termék a Watson for Oncology, amelyet az IBM 200 és ezer dollár között kínál betegenként (!). Ehhez pedig még hozzájönnek bizonyos esetekben a tanácsadói díjak - tudta meg a The Wall Street Journal John Kelly-től, az IBM Research kognitív megoldások ágazatának igazgatójától.

A megoldás elméletileg úgy működik, hogy a doktor betölti a páciens adatlapját a rendszerbe, majd az alkalmazás a publikált kutatások elemzését követően valamilyen releváns kezelést javasol a betegnek. A New York-i Memorial Sloan Kettering rákkutató központ 2012 óta segíti a Watsont a tanulásban, hogy milyen tesztesetekben mely kezelést lehet ajánlani az orvosok szerint. Azonban a tanítást végző onkológus szerint "még mindig folyamatban van" a munka, mivel a gyorsan fejlődő rákkezeléssel nehezebb lépést tartani mint hitte. Kelly közlése szerint eddig a vizsgált 8400 beteg 2-10 százalékának esetében tudott Watson valami olyan kezelést javasolni, ami megváltoztatta a kimenetelt. Az indiai Manipal kórházban eleinte minden esetben megnézték Watson tanácsát, de a rendszer a legtöbb esetben egyetértett az orvos javaslatával, úgyhogy már csak az esetek 30 százalékában használják, de ennek is csak 9 százalékában változtatja meg a javaslat a kezelést.

A másik fő termék a rákkutatásban a Watson for Genomics, amely többek közt a betegek genom adatait párosítja a rákos gyógyszerekkel és gyógyszerkísérletekkel. Ezzel kapcsolatban viszont a legtöbb megkérdezett rákkutató központ azt mondta a The Wall Street Jornal megkérdezésére, hogy a rendszer a pilot projektekben nem mutatott elég pontos eredményt, vagy olyan információkat írt, amit az orvos már addig is tudott. Ezenkívül pedig volt olyan orvos, aki kételyének is hangot adott, hogy nem tud feltétlenül bízni Watson ítéletében. Az IBM 2015-ben 14 partnert jelentett be, de ezek közül 11 elért központ egyikében sem volt még a rendszer jelenleg klinikai használatban.

2016-ban az IBM egy újabb megállapodást kötött egy veteránokat kezelő központtal, ahol két éven belül 10 ezer pácienst akartak a rendszerrel kezelni, bár eddig csak 3 ezret sikerült. Az onkológus ebben az esetben feltölti az eredményeket és a ráktípust Watsonnak, ami kiadja a lehetséges kezelések listáját. Bár itt valóban használják a rendszert az esetek elemzéséhez, de csak orvosi felügyelet és ellenőrzés mellett, mivel itt is megjelennek hibás adatok is. Azonban az onkológus szerint legalább a rendszer gyorsan ajánl hasznos orvosi cikkeket, amellyel időt takarít meg, és új cikkekre is felhívja a figyelmet.

A Watsont élesben is használó onkológus hozzátette, hogy nagy ígéretet lát a mesterséges intelligenciában, csak éppen ez még nem teljesedett be, és tulajdonképpen ez látszott minden egyes esetben. Bár a cikk egyáltalán nem sugallja, hogy a Watson rákkutatási kísérletének vége lenne, sőt a veteránok esetében biztosan folytatódni fog, de jó magyarázatot ad arra, hogy mi a probléma a Watson Health-nél, miért nem érkeznek sorban a megrendelések, és ennek következtében miért bocsátják el az ágazattól a dolgozók 50-70 százalékát.