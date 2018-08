Nem értékesíthet 5G-s hálózati eszközöket Ausztráliában a Huawei és a ZTE

Újabb méretes pofonba futott a Huawei és a ZTE, miután az ausztrál kormány megtiltotta a két kínai gyártó 5G-s eszközeinek mobilhálózatokban való alkalmazását. A csendes-óceáni ország szerint a szóban forgó két beszállító termékei potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, amely az ausztrál kormány szerint az ötödik generációs hálózatokkal csak hatványozódik. A szóban forgó vállalatok számára talán nem is jöhetett volna rosszabbkor a szigorú szankció, hisz az USA épp a múlt héten tiltotta meg, hogy kormányzati szervei kínai vállalatoktól vásároljanak technológiát. A lépéssel egyre szűkül a kínai beszállítók külföldi, fejlett piacokon való mozgástere.

A Huawei a Twitteren adott hírt a számára rendkívül kedvezőtlen, csalódást okozó döntésről, amellyel természetesen nem ért egyet. A vállalat megjegyzi, hogy az elmúlt 15 évben megbízható és biztonságos termékeket szállított az ausztráliai szolgáltatóknak. A gyártó szerint az új helyzet nem csak számára, de az ügyfeleknek is kedvezőtlen lehet, a két kiesett potenciális beszállító ugyanis rontja a versenyt, amely akár majd egészen a végfelhasználókig is begyűrűzhet magasabb előfizetési és forgalmi díjak formájában.

Nem véletlen, hogy a bejelentés épp egybeesik az ausztrál kormány által tegnap, az 5G-s hálózatokhoz kiadott biztonsági útmutatóval. Bár ebben név szerint egyik gyártó neve sem szerepel, a sorok között olvasva világos, hogy az útmutató a kínai gyártókat (is) célozza. Az egyik rész ugyanis kimondja, hogy az ausztrál törvényekkel szembemenő országok gyártóit górcső alá veheti a kormány, szélsőséges esetben pedig akár tiltás is lehet a vizsgálat vége, ahogy a jelen példa is mutatja.

Emellett a dokumentum megjegyzi, hogy sajátosságukból adódóan az 5G-s hálózatok nagyobb nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, azoknál ugyanis a mag- és a peremhálózat közötti határvonal a korábbiakhoz képest némileg elhalványul, amely az ausztrál kormány szerint növeli a nemzetbiztonsági kockázatot. Amennyiben ugyanis a peremeszköz (edge) kompromittálódik, úgy a támadó könnyen be tud férkőzni a kényes beállításokat és információkat rejtő magba.

Az ág is húzza

A két kínai gyártót először Amerikában kezdték el piszkálni, évekkel ezelőtt. Az amerikai képviselőház hírszerzési bizottsága már 2012-ben egyértelműen kimondta, hogy mind a Huawei, mind a ZTE nemzetbiztonsági kockázatot hordoz, mivel kémkedik a felhasználói után. Ezért is akadályozta meg idén januárban a szenátus és a képviselőház a Huawei és az AT&T bejelentését egy közös csomagajánlatról, amellyel bekerülhettek volna a kínai vállalat készülékei az operátoron keresztül az országba. A hercehurca pár hónappal ezelőtt a ZTE miatt lépett új szintre.

Mint arról korábban a HWSW részletesen beszámolt, utóbb említett gyártó megszegte az Iránra és Észak-Koreára vonatkozó nemzetközi embargót és tiltott eszközöket szállított a két rezsimnek. Ezért retorzió gyanánt az amerikai kormány komoly büntetést rótt ki a cégre és az egyes felsővezetőire is - ez utóbbit azonban a cég nem teljesítette. Erre válaszul az amerikai kormány a ZTE-t tette feketelistára, ezzel egy csapásra ellehetetlenítve a vállalat működését, hiszen a cég telefonjai és telekommunikációs berendezései is amerikai vállalatok által szállított komponensekre épülnek. Később a Trump-adminisztráció bizonyos feltételrendszer teljesítése esetén kilátásba helyezte, hogy feloldja a korlátozást. Ennek része egy jelentős, milliárd dolláros büntetés megfizetése, egy 400 millió dolláros "óvadék" befizetése, amelyet az amerikaiak lehívhatnak ha újabb vétken kapják a ZTE-t, egy független megfigyelő csapat alkalmazása, illetve a felsővezetés lecserélése - utóbbit nagyjából egy hónappal ezelőtt teljesítette is a vállalat.

Ezzel szöges ellentétben van Európa hozzáállása, ahol továbbra is tárt karokkal várják a kínai vállalatok befektetéseit. A Huawei a telekommunikációtól az autóiparon át az okosvárosokig aktívan részt vesz a kontinens fejlesztéseiben, egyik legnagyobb partnere a régióban a német Deutsche Telekom. Ezt nyögi az Ericsson is - a céget az ázsiai konkurensek, azok közül is elsősorban a szóban forgó rendkívül gyorsan fejlődő és ambiciózus terveket dédelgető Huawei komoly nyomás alatt tartja. A kínai vállalat komoly erőforrásokat fektet az európai 5G-s fejlesztésébe is, amelynek hatására már akár jövőre élesedhetnek az első ötödik generációs hálózatok.