Itt a Xiaomi első tőzsdei negyedéves jelentése

Elkezdte publikálni negyedéves pénzügyi jelentéseit a Xiaomi, a nemrég tőzsdére lépett kínai elektronikai gyártó. Az első számok pedig rögtön nagyon érdekesek lettek - lássuk is a részleteket. A bevétel drámai mértékben nő, a 6,57 milliárd dollárnak megfelelő kínai jüan negyedéves forgalom 68,3 százalékkal magasabb, mint a 2017 második negyedévében. A profit talán még hihetetlenebb, 2,12 milliárd dollárnak felel meg, a növekedés tehát nem ment a pénznyomtatás rovására.

Ezen belül az okostelefonok teszik ki a legnagyobb részt 4,44 milliárd dollárral és 58,7 százalékos növekedéssel. A gyártó szerint a növekedés mind az ASP (average selling price, átlagos eladási ár) növekedése, mind a volumen bővülése hajtotta, magyarán több telefont, drágábban sikerült eladni, mint tavaly ilyenkor.

Kicsi, de gyorsabban nő az "IoT and lifestyle" portfólió, 104 százalékos bővüléssel és 1,51 milliárd dollárnak befelelő bevétellel. A legjobban a tévék mentek, 350 százalékos növekedéssel, ezzel pedig a legnagyobb tévégyártóvá váltak a negyedévben Kínában. A cég pedig gyors ütemben bővíti az értékesítést, második körben India meghódítása jön - egyelőre nem sikertelenül.

Az internetes szolgáltatások 580 millió dollárra rúgnak, ezt elsősorban az internetes hirdetésekből szedi össze a cég. Százmilliós nagyságrendű (dollárban) emelett a gaming szolgáltatások bevétele is - egyelőre ezek nagyon szerényen járulnak hozzá a cég pénzügyeihez.

A jelentésre a papírok értéke 7,2 százalékot emelkedett a kereskedésben, az első lelkesedést azonban alaposan lehűtötték a később megjelenő elemzések, így végül 1,4 százalékos mínuszban zárt a papír - összegzi a Reuters. Az aggodalmat az okozza, hogy komoly kétségek merülnek fel a vállalat hosszú távú növekedési ütemével kapcsolatban. A most bemutatott teljesítmény látványos, de a globális okostelefon-piac stagnál, így igazán hosszú távú növekedésre a befektetők sem számíthatnak reálisan. Márpedig a versenytársakhoz, az Apple-höz és a Samsunghoz mérve a Xiaomi papírjait masszív növekedésre árazták be a befektetők, így

Internetes cég?

A Xiaomi vezetése rendszeresen elmondja, hogy a cégre nem hagyományos elektronikai gyártóként - a "következő Samsung" - kell gondolni, hanem új generációs internetes vállalatként. A cégnek felhasználói vannak, ezt a felhasználói bázist monetizálja a Xiaomi különböző formákban. Az első kérdés persze ilyenkor az, hogy hogyan? A vállalat nem fejleszt kiterjedt internetes szolgáltatás-arzenált, mint a Google, és nem is tart fenn olyan egyedi szolgáltatásokat (például az App Store vagy az iTunes) mint az Apple, így nehezen értelmezhető a visszatérő üzenet.

A cég negyedéves jelentése és elemzői publikációk viszont rámutatnak: a cég tényleg célul tűzte ki, hogy kialakítson egy "Xiaomi-vásárló" réteget, amely rendszeresen visszatérő, hűséges ügyfél, a vállalat marketingüzeneteit terjeszti - így roppant értékes a vállalat számára. A Xiaomi mellett a Huawei/Honor és az OnePlus is nagy hangsúlyt fektet erre, a meglévő ügyfelek elégedettségét maximalizálni, folyamatos, élő kommunikációt fenntartani feléjük és persze ahogy lehetséges, folyamatosan újabb vásárlásokra ösztönözni.

Ezért fontos, hogy a Xiaomi portfóliója roppant széles, az okostelefonok mellett rengeteg kisebb-nagyobb elektronikai eszköz, sőt, golyóstoll is található a portfólióban. Az okostelefon-vásárlónak ugyanis egy-két-három évente lehet eladni egy eszközt, a hosszú frissítési ciklus alatt viszont igénye támadhat egy otthoni légtisztítóra, egy robotporszívóra, egy tévére, routerre, és számos más elektronikai termékre. Azzal, hogy az értékesítés után nem engedi el a vásárló kezét a Xiaomi, jelentősen növeli az esélyét annak, hogy további elektronikai eszközöket is el tudjon adni. Ráadásul a cégnél ezek a termékek egyetlen brand alá tartoznak, a különböző termékvonalak marketingje nem válik külön, mint a Samsungnál vagy az LG-nél. És ugyan nincsenek exkluzív funkciók, amelyeket a Xiaomi telefonok tulajdonosai a Xiaomi tévénél elérhetnek (mint amilyen a Samsung All Share lenne), az okos márkastratégia mégis szépen egybefogja a termékeket.

A cég beszámolója szerint jelenleg 115 millió Xiaomi IoT eszköz van használatban (okoskarkötők, okosporszívók, stb.), nem számítva az okostelefonokat és a laptopokat, ez 15 százalékos növekedésnek felel meg éves viszonylatban. A márkastratégia sikerét jól mutatja, hogy már 1,7 millió olyan vásárló van, akiknek ötnél több Xiaomi IoT eszköz van a birtokában (megint telefonok és laptopok nélkül számítva).