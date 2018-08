Galaxy Tab S4: a Samsung válasza az iPad Próra

Bár mára az androidos táblagépek szinte kihalófélben vannak, akad még egy-két gyártó, amely tud és akar is riválist állítani az iPadeknek - ilyen például a Huawei, illetve az Apple hagyományos nagy riválisa, a Samsung is, amely a napokban rántotta le a leplet legújabb tabletéről. A Samsung Galaxy Tab S4 néven rajtoló eszközzel a cég nem csak a szórakoztatásra lő, ahogy arról a készülékhez kapható billentyűzetes tok és érintőceruza is árulkodik, a gyártó a felhasználók produktivitását is elősegítené a táblagéppel.

Már a kiegészítőkből is sejthető, hogy a készüléket egy az egyben az iPad Pro versenytársaként pozicionálja a vállalat, amit az eszköz hasonló mérete is megerősít: a Tab S4 egy 10,5 hüvelykes Super AMOLED kijelzőt kapott, 2560x1600 felbontással, 3:2-es képaránnyal. A panel mögött érdekes módon tavalyi hardver dolgozik, a cég egy négy darab 2,35 gigahertzes és szintén négy 1,9 gigahertzes Kryo magot tartalmazó Qualcomm Snapdragon 835-tel szerelte fel a gépet, amelyhez 4 gigabájt RAM és 64 gigabájt, microSD-vel bővíthető tárhely tartozik. A készülékben egy 7300 mAh kapacitású akku található.

A tableten a billentyűzetes tok csatlakozója mellett egy USB-C aljzatot is találunk, amelyen keresztül a Samsungtól a tavalyi Galaxy S8 szériával bemutatkozott DeX dokkolásra is lehetőség van. Ez az első alkalom, hogy a megoldást a cég táblagépen is elérhetővé teszi - a DeX adapterrel az eszközhöz monitor is csatlakoztatható, utóbbin pedig a készülék egy a hagyományos asztali operációs rendszerekhez hasonló felületet jelenít meg, az egeres-billentyűzetes kezelésre szabva. Ezen az androidos appok ablakban futtathatók, bizonyos, a felülethez igazított alkalmazások pedig akár át is méretezhetők, ahogy azt Windowson, Linuxon vagy macOS-en megszokhattuk. A Galaxy Tab S4 különlegessége, hogy a DeX módhoz esetében nincs is feltétlenül szükség monitor csatlakoztatására, a tartalmak a gép saját, 10,5 hüvelykes kijelzőjén is megjeleníthetők asztali kialakításban, plusz képernyővel pedig akár a több kijelzős elrendezésre is lehetőség van.

Természetesen a készülék a vállalattól megismert S-Pen érintőceruzát is támogatja, amelyet a gyártó mellékel is a tablet mellé a nettó 650 dolláros alapárért, - a billentyűzetes tokkal együtt azonban már nettó 800 dollárt kell majd kicsengetni az eszközért. Érdekes lépésről van szó a Samsung részéről, hiszen a produktivitásra szánt tabletek piacán nem áll be egyik létező megközelítés mögé sem, helyette szembehelyezkedik a Microsofttól nemrég megismert Surface Góval, a Chrome OS-es tabletekkel, valamint értelemszerűen az iPadekkel is. Kérdés ugyanakkor, hogy az eszköz asztali felülete mögött álló androidos alkalmazáspaletta versenyre tud-e kelni olyan ökoszisztémákkal, mint a Surface-en elérhető x86-os professzionális alkalmazások serege.