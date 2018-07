Áremelést vet be a Microsoft a mennyiségi licenceknél

Egy hivatalos blogbejegyzésben figyelmeztette a Microsoft a vállalatokat, hogy október elsejétől az on-premises Office 2019 és a Windows 10 Enterprise vásárlói a megszokottnál drágább díjakra számíthatnak majd. A változások lényege a redmondi cég megfogalmazása szerint, hogy "következetesebb és átláthatóbb" árazást szeretne bevezetni a helybenfutó és felhős termékeivel kapcsolatban, ezért többek közt konzisztens árak lesznek októbertől az online szolgáltatásokkal (OSL) kapcsolatban. Ezzel párhuzasan megszűnnek a Level A és Open Level C mennyiségi kedvezmények az Enterprise Agreement szerződéseknél, az MPSA-nál, a Select és Select Plus illetve az Open programok esetében is. Az új árazási struktúra a kormányzati árazást is illeti, egységesen a legalacsonyabb kereskedelmi áron kínálja majd termékeit a cég, ezekről részletesebben a közlemény ír és a Modern Commerce aloldal.

A felsoroltaknál egyértelműbb, hogy 10 százalékkal lesz magasabb az Office 2019 vagyis a már előnézetben lévő irodai programcsomag kereskedelmi ára a jelenlegi "dobozos" verzió díjánál az Office kliens, az Enterprise CAL (Client Access Licenc), a Core CAL és a szervertermékek előfizetői számára. Az új Office nem csak emiatt fog problémát okozni a vállalatoknak, hanem a korábban bejelentett rövidebb támogatási ciklus miatt is. A Microsoft ebben az esetben a szabványos 5+5 éves támogatás helyett csak 5+2 évet kínál majd, amely várhatóan 2025. október 14-ben az Office 2016-tal egyszerre jár majd le.

Egy kis Windows 10 licencekhez kötődő nevezéktan változás is várható októbertől a drágulás mellett, mivel a közlemény értelmében a Microsoft az E3-at csak a felhasználónkénti előfizetésekre fogja használni, és így a Windows 10 Enterprise E3 per User csomagot Windows 10 Enterprise E3-ra rövidíti. Eközben pedig az eszközönkénti előfizetés (melyet akár több felhasználó is igénybe vehet) Windows 10 Enterprise E3 per Device-ról egyszerűen Windows 10 Enterprise-ra változik, és ami rosszabb hír a licencet használó cégeknek, hogy innentől kezdve ugyanannyiba fog kerülni mint a felhasználónkénti ár - ezzel gyakorlatilag kivezeti ezt a terméket a Microsoft a piacról. Ezenkívül a Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) megoldást is magába foglaló Windows 10 Enterprise E5 per device előfizetés októbertől teljesen megszűnik.

A vállalat közleménye szerint a változások a programközpontú árazásról a felhasználó központú árazásra való áttérésnek az eredményei, amelynek az is része, hogy a Microsoft inkább a felhős megoldásokat szeretné előtérbe helyezni. Emiatt is látható, hogy a licenceket "eszközönként" igénybe vevő cégeket érinti leginkább a változás, így azok árazása vagy emelkedik, vagy teljesen meg is szűnik. A pontos árlista szeptembertől lesz nyilvánosan megtekinthető, és idén októbertől lép életbe.