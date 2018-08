Kipróbáltuk: CAT S61, a hőkamerás tank visszatér

Az okostelefonok piaca az utóbbi években meglehetősen homogén lett, időnként azért felbukkan rajta egy-egy egyedülálló eszköz. Némelyik gyártó egy új dizájnelemmel, mások az eszközt az ár-érték arányra kihegyezve próbálnak kitűnni piac telefontengeréből - megint mások, mint a CAT, közelharc-fegyverként is különösebb gond nélkül használható zászlóvivővel rúgják be a szegmens ajtaját.

A Bullit Group által gyártott, a jól ismert, építőipari cég nevével és logójával fémjelzett készülék két év pihenő után áll új vezérmodellként a CAT telefonok portfóliójának élére. Már a 2016-ban bemutatkozott, CAT S60 modell is egyedülállónak számított a piacon, nem csak masszív kialakítása, de a hátoldalán elhelyezett hőkamera miatt is. A széria védjegyévé vált érzékelőtől természetesen az S61 sem köszönt el, sőt, abból egy továbbfejlesztett változatot kapott, a gyártó ráadásul a csomagot egy lézeres távolságmérővel és levegőminőség-szenzorral is megspékelte.

Az idei CAT-zsebmunkagép elsőre nagyon hasonlít a két évvel ezelőtti modellre, az telefont kicsit nyomkodva azonban hamar feltűnnek a különbségek. Egyrészt a készülék nagyobb lett, szerencsére azonban javarészt a kijelzőre hízott: míg a szélesség-magasság alig észrevehetően nőtt, addig a két évvel ezelőtti 4,7 hüvelykes panelt egy 5,2 hüvelykes kijelző váltotta le. Utóbbi kicsit "kövérkésnek" tűnhet, ami azért lehet, mert a telefonnal a cég még nem állt be a tavaly indult 18:9-es trend mögé, a panel idén is a jó öreg 16:9-es képarányhoz igazodik. A telefonon más népszerű okostelefonos dizájntrend nyomai után sem igazán érdemes kutatni: vaskos eszközről van szó, vaskos szélekkel, vaskos fizikai gombokkal, amelyet a gyártó vaskos kezekbe szán.

A készüléket idén is fémkeret övezi, amely a készülék tetejének bal oldalán látványos kiugróba hajlik, ez ad kiszögellés ad otthont a hőkamerának. A telefon oldalán a SIM és microSD foglalatokat körömmel kipattintható fedőlap védi, de ugyanilyen fedlapot találhatunk az USB-C port és a telefon tetején lévő audio-jack fölött is. A kijelző alatt három széles, kattanós fizikai gomb húzódik, illetve a telefon oldalán is találunk egy narancssárga, programozható gombot. A legszerethetőbb dizájnelem azonban egyértelműen az érdes textúrájú, gumiborítású hátoldal, amely az ujjlenyomat- és karcvadász, illetve nem utolsó sorban törékeny üveghátlapok korában egy erődítmény biztonságérzetét adja.

A hátlapról egyetlen dolog hiányzik, mégpedig az ujjlenyomat-olvasó. Úgy tűnik a Bullit Group mérnökei nem tudták biztosítani a megfelelő strapabíróságot a szenzornak, vagy egyszerűen arra készültek, hogy a felhasználón úgyis munkáskesztyű lesz, mindenesetre az érzékelő kimaradt a felhozatalból, ahogy a 3D kamerás arcfelismerés is, így kénytelenek vagyunk a feloldási mintát berajzolni minden alkalommal - vagy épp PIN-t megadni. Ez manapság kifejezetten retro élmény, és bár valamelyest kényelmetlen a plusz interakció nélküli telefonfeloldások korában, de megszokható.

A biztonságérzetre mindenesetre a kijelzőt övező, kiálló gumis peremek is rátesznek a lapáttal, amelyeknek hála a telefont "arccal" leejtve is védve van a képernyő üvege. Utóbbi peremek kapcsán azért érdemes megjegyezni, hogy a sorozatos zsebrevágások-előhalászások során lelkesen gyűjtik maguk alatt a port, szerencsére ez egy zsebkendő sarkával aránylag egyszerűen orvosolható probléma.

Acélos külső, vanilla belső

A CAT S61 nem csak hardveroldalon készült kellemes meglepetésekkel, de szoftveroldalon is, az eszközön ugyanis egy szinte teljesen sallangmentes Android felületet találunk, a Pixelekéhez hasonló alkalmazásindító felülettel. A rendszer is a jelenleg elérhető legfrissebb, Android 8.1, ugyanakkor biztonsági szint terén már nem készítette el ilyen lelkiismeretesen feladatát a gyártó, az a telefonon a teszt ideje alatt még az áprilisi biztonsági frissítés futott.

De legalább a bloatware-től megkíméli a cég a felhasználót, az eszközön előre telepítve lényegében csak a cég saját eszközeit találjuk, mint a hőkamera alkalmazása, a cég jegyzetappja és App Toolbox alkalmazásboltja, illetve a levegőminőség-szenzor és a lézer-mérőszalag alkalmazásai. Utóbbit megnyitva rögtön egy komoly, teljes képernyős figyelmeztetéssel kezd, amelyben óva inti a felhasználót attól, hogy belenézzen az eszköz lézerébe, és más szemére se irányítsa, valamint arról is tájékoztat, hogy a lézert a készülék repülőgép üzemmódban automatikusan kikapcsolja. Ezután lényegében egy egyszerű kameraappnak tűnő felület jelenik meg, ahol az app egy gyors útmtutatóval végigkísér a mérőeszköz kalibrálásán.

Utóbbihoz először le kell mérnünk egy távolságot, amelyet aztán az appban megadunk, majd a lézerrel is bemérünk: ehhez a telefon bekapcsolt lézerfényét az adott távolságra lévő tárgyra (legegyszerűbb esetben a falra) irányítjuk, majd a kamera képén az app a lézerpontot automatikusan megtalálja - néha ez a folyamat nehézkes, különösen nagyon világos háttér esetében, ilyenkor manuálisan is segíthetünk az alkalmazásnak. A rendszer ezután hozzárendeli az általunk megadott távolságot a képhez és ezt használja referenciaértéknek. Innentől szabadon méregethetünk az eszközzel, bár azt időről időre érdemes újrakalibrálni és arra is érdemes felkészülni, hogy a megoldás inkább hozzávetőleges mérésekre jó. Tapasztalataink szerint 2-3 méteres távolságoknál az app 5-8 centimétert is tévedhetett, kisebb távokon ugyanakkor lényegesen pontosabb volt. Arra ugyanakkor teljesen megfelel, hogy egy szoba falhosszúságait vagy épp belmagasságát nagyjából meghatározzuk.

A levegőminőség-mérő is érdekes megoldás, az a hőmérsékletet, páratartalmat, illetve a TVOC (Total Volatile Organic Compound) értékét jelzi, vagyis a levegőben található szerves vegyületek koncentrációját - sajnos porkoncentrációt nem mér. Az app naplózza, hogy a napok folyamán milyen levegőminőség mellett dolgozik a felhasználó, ha pedig a TVOC érték eléri az egészségtelen szintet, értesítésben figyelmeztet.

Az egészen forró helyzetekre is felkészült

A legnagyobb dobás persze idén is a FLIR hőkamera, amely sokat fejlődött az elmúlt két évben: a felbontás VGA-ról 1920x1440-re hízott, a szenzor érzékelésének felső határa továbbá már 400 Celsius. Ahogy két éve, a hőkamera képe fölé a rendszer felhúzza a hagyományos kamerakép kontúrjait, így jól kivehető, hogy mihez tartoznak a hideg-meleg foltok. A kontúr néha hajlamos elcsúszni, a hőkamera azonban időről időre újrakalibrálja magát, ilyenkor pedig a tárgyak körvonalai is gyorsan magukra találnak a képen. A kamerával a fotók és videók mellett time-lapse is készíthető. Igaz professzionális kamerával továbbra sincs viszonyítási alapunk, az olyan feladatokra a kamera kiválóan bevethető lehet, mint például egy lakás hőszigetelésén a gyenge pontok kiszűrése, vagy épp elektronikai eszközök melegedésének vizsgálata - de adott esetben akár noninvazív lázmérő is improvizálható vele.

A telefon hagyományos kamerája már nem hagy ilyen mély nyomot, kis jóindulattal is középszerűen teljesít, nappal, ideális fényben szép fényképeket lehet vele összehozni, este azonban gyenge fényviszonyok mellett csak a vadnyugat legbiztosabb kezű lövészei remélhetnek bemozdulás-elmosódás nélküli fotókat tőle.

Sajnos nem a mezei kamera az egyetlen középszintű hardverkomponens a telefonban, annak Snapdragon 630 processzorában is a finoman szólva is öregecske Cortex-A53 magok dolgoznak - ugyanazok a magok, amelyekkel a két évvel ezelőtti modellben is találkoztunk, igaz itt magasabb órajelen. Ezek egyébként szépen meghajtják a telefont, de azért ha 4-5 appot váltogatunk vagy épp JavaScript-nehéz weboldalakra navigálunk, érződik, hogy nincs annyi szufla a készülékben, mint az idei felső kategóriás modellekben. Ez persze nem vesz vissza számottevően a felhasználói élményből, ugyanakkor baljós jövőt vetít előre, hiszen kérdéses, hogy a hardver újabb két év múlva hogy állja majd meg a helyét a mindennapokban.

Az mindenesetre biztos, hogy ha sebességben nem is viszi el a bajnoki övet az eszköz, kitartásban mindenképp: a CAT S61 páratlanul hosszú akkus üzemidőt produkál, a készülékben dolgozó massszív telep két napon is vidáman végigkíséri a felhasználót, a bátrabbak pedig akár a harmadik napba is belevághatnak az eszközzel. Arra a CAT telefonoknál már szinte nem is érdemes kitérni, hogy a készülék a fizikai igénybevételt is bírja, akár 1,8 méterről is leejthetjük anélkül hogy baja esne, továbbá víz alatt akár 3 méter mélységben is kibír egy órát, adott esetben tehát egy visszafogottabb könnyűbúvárkodásra is magunkkal vihetjük.

A kiemelten strapabíró pakknak és a felturbózott hőkamerának azonban a gyártó alaposan meg is kéri az árát, a CAT S61 egyértelműen a csúcskategóriához igazodik, hazánkban bruttó 300 ezer forint környékén mozgó árával. Tény és való, hogy a tetemes összegért a piacon teljesen egyedülálló képességek és abszolút bajnok akkus üzemidő jár, ugyanakkor a páncél mögött dolgozó hardver már hordoz kockázatokat, főként ha az ember hosszabb távon gondolkozik a borsos árú készülékkel.

Hőkameráért persze más telefongyártónál hiába kopogtatunk - ha valakinek elnyerte a tetszését a funkció vagy akár hasznát is veszi, az S61-gyel érezhetően kiforrottabb köntösben kapja azt meg, mint a két évvel korábbi modellel. A kérdés, hogy ez mennyit ér meg, az előd S60 ugyanis 130-150 ezer forint körül megvásárolható, nagyon hasonló hardveres alapokkal.