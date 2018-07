Felhős Xboxon dolgozik a Microsoft

Két konzollal válthatja le a jelenlegi Xboxokat a Microsoft, amelyet a Thurrott szerint 2020-ban dobhat piacra. Ez önmagában még nem megdöbbentő hír, azonban az említett forrás szerint az egyik konzol felhőalapú lesz. Ez azt jelenti, hogy a játékok futtatásához szükséges számítási műveletek döntő többségét a Microsoft adatközpontja végezheti el, a felhasználó oldalán lévő, vékonykliensre hajazó eszköz pedig csak alapvető funkcionalitással rendelkezik majd. A megközelítés lehetséges buktatói miatt egy klasszikus konzol is érkezik, amely az Xbox One közvetlen utódjaként a megszokott módon, helyben futtatja majd a játékokat.

A felhős konzol alapvető újdonságnak számítana a Microsoft kínálatában, a Scarlett kódnév alatt készülő (egyik) gép ugyanis a már említett módon a Microsoft felhőjére alapozna. Utóbbi téren komoly kompetenciája van a redmondi cégnek, az elmúlt évek nagyon tudatos építkezésével ugyanis ma már az Azure számít a publikus felhőpiac egyik kiemelkedő szereplőjének az Amazon AWS-e és a Google GCP-je mellett. Számítási kapacitásért tehát nem kéne a szomszédba menni, mint ahogy közeli adatközpontért sem, a Microsoft ugyanis világszerte már 54 Azure régióval rendelkezik, ami jelentősen csökkenti az magas késleltetésből adódó esetleges problémákat.

A felhőalapú, streaminges játéknak ugyanis épp ez utóbbi, vagyis a késleltetés az Achilles-sarka. A bármilyen okból fennálló lassú adatcsere jelentősen ronthatja a felhasználói élményt. A pletykák szerint ennek tudatában egy amolyan hibrid megoldással jelentkezik a Microsoft, a felhős konzol képes lesz bizonyos, a magasabb késleltetést kezelő műveletek végrehajtására, ezért a játékok nagyobb része a felhőben, a maradék pedig a felhasználónál helyben, a szerényebb képességű vason fog futni.

Arról egyelőre csak találgatni lehet, hogy a bizonyos helyeken csak Scarlett Cloud boxként emlegetett gép miként birkózik majd meg a feladattal, ami egyébként nem számít forradalminak. A videokártyáiról ismert Nvidia például már jó ideje kínál előfizetés-alapú felhős gaminget, többek között a tavaly év elején leleplezett, ám azóta is csak beta formában elérhető GeForce Now szolgáltatással.

Ez gyakorlatilag egy felhőben futó, bérelhető virtuális gép, erős grafikus processzorral. A szolgáltatás ennek megfelelően is viselkedik, elindítva a felhasználó beléphet saját Steam (vagy Origin vagy Uplay) fiókjába, letöltheti és futtathatja saját játékait, a rendszer pedig a terheléstől függően dinamikusan allokálja a játék alá a CPU és GPU erőforrásait. Hasonló lehet majd a felhős Xbox is, annyi különbséggel, hogy az valószínűleg csak a Microsoft dedikált hardverével és játékboltjával fog működni, ugyancsak előfizetéses alapon.

A megvalósításban Redmond számára vitathatatlan előny lehet, hogy a lokálisan lényegesen kisebb számítási kapacitást kívánó felhős konzolba nem kell izmos processzort és vaskos hűtést, valamint tápellátást pakolni, amely jelentősen csökkentheti a gyártás költségeit. Ezzel szemben biztosítani kell az alacsony késleltetésű adatközpontos kapcsolatot, és bár a Microsoft már több tucat adatközponttal rendelkezik világszerte, még minidig akadnak szürke foltok a térképen. Ugyancsak problémát jelenthet az internetkapcsolat minősége, a stabil és gyors elérés ugyanis továbbra sem számít magától értetődőnek.

Vélhetően ezek miatt tartja meg a klasszikus konzolkoncepciót is a Microsoft, az azonnali váltás egyszerűen túl erősnek bizonyulna a tömegek számára. Az Xbox One közvetlen utódjáról egyelőre vajmi keveset tudni a nyilvánvalón kívül, azaz, hogy a játékgép borítékolhatóan felülmúlja majd a jelenleg piacon lévő modellt. Per pillanat nem tűnik elérhetetlennek a 4K60p, azonban ehhez a fejlesztési versenyben mára alaposan hátracsúszott AMD-nek egy, a jelenleginél sokkal hatékonyabb GPU-s mikroarchitektúrával kellene előrukkolnia.

Egyelőre azonban még az sem biztos, hogy a 2013 óta beszállítói szerepben lévő tervezőcég processzora kerül majd a Microsoft új gépébe/gépeibe, egyes pletykák szerint ugyanis a videokártyapiacra várhatóan 2 éven belül visszatérő Intel lázasan dolgozik azon, hogy erős referenciát szerezve bekerüljön a szóban forgó, következő generációs Xboxba.