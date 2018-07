Kihúzza első privát transzatlanti kábelét a Google

Privát mélytengeri adatkábelt húz ki a Google, a Dunant névre keresztelt projekt várhatóan 2020-ra készül el, és a keresőóriás első, privát használatú transzatlanti vezetéke lesz. A kábel az Atlanti-óceán fenekén húzódik majd, egész pontosan az egyesült államokbeli Virginia Beach-et fogja összekötni a francia partokkal. A transzatlanti Dunant kábelt a vállalat a TE SubCommal együttműködésben tervezi és gyártja majd, az pedig a Google Cloud szolgáltatások terjeszkedését hivatott segíteni. A kábellel a cég jól felügyelt, alacsony késleltetésű és biztonságos kapcsolatot ígér a két kontinens között.

A vállalat több okot is felsorol, amiért ezúttal saját vezeték kihúzása mellett döntött, a meglévő kábelekről való sávszélesség-bérlés vagy közös vezeték lefektetése helyett. Egyrészt így érhető el a lehető legalacsonyabb késleltetést, és legjobb teljesítmény, továbbá így tudott a cég fizikailag a legközelebb húzódni egyes kiszemelt adatközpontjaihoz. Mindezek mellett az sem utolsó szempont, hogy miután nem kell osztozni a kábelen, az teljes élettartama során garantált sávszélességet biztosít a vállalat számára - ez egyébként tipikusan 15-25 évet jelent.

A Google első privát kábelei egyébként az Alpha és a Beta voltak, a cég ezeknél tapasztalta ki először a mélytengeri vezetékhúzás csínját-bínját, harmadik ilyen projektje pedig a Curie volt - de a vállalat több közös kezdeményezésben is részt vett, mint a 2016-os FASTER, amelybe a Facebookkal együttműködve vágott bele. Az Alpha, Beta, Curie, illetve most a Dunant elnevezéséből látszik, hogy akárcsak az Android verziók esetében, a Google privát kábeleinél is az ABC rendbe állított nevezéktan híve, noha a vezetékeket nem édességekről, hanem Nobel-díjasokról nevezi el.

Azt egyelőre nem árulta el sem a Google, sem pedig gyártópartnere, hogy a Dunant vezeték milyen kapacitással üzemel majd, a TE SubCom közleményéből ugyanakkor kiderül, hogy a mintegy 6400 kilométer hosszú kábel összesen négy optikai érpárral operál majd. Viszonyításképpen a fentebb említett, két éve bejelentett FASTER sávszélessége másodpercenként mintegy 120 terabit, amelyből a Google 60-ra tette rá a kezét - vélhetően legalább ennyivel dolgozik majd a tervek szerint két éven belül munkába álló új privát kábel is.