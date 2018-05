Google: minden szolgáltatás lépjen egyet előre!

Ahogy a legtöbb technológiai nagyvállalat konferenciáin, úgy a Google I/O-n is a legtöbb bejelentés valahogyan a mesterséges intelligenciához és a gépi tanuláshoz kapcsolódott, amelyet a fejlesztők sok funkcióba próbálnak becsempészni. A Google részéről már az elmúlt évben is egyértelmű volt ez a törekvés, ahogy a cég egyre inkább gyakorlatban is hasznosíthatóvá próbálja faragni az évtizedes alapkutatásokat és versenyelőnnyé kovácsolni a sok tekintetben élen járó AI megoldásait.

Assistant

A legfontosabb bejelentés talán a Google Assistanthez kapcsolódik, amely rengeteg új nyelven elérhetővé vált - de még mindig nem tanult meg annyira magyarul, hogy itthon is működjön. A rendezvényen elhangzott, hogy a cég virtuális asszisztense már 500 millió eszközön (túlnyomó részt telefonokon) érhető el és 40 autómárkával működik együtt. A következő hetektől kezdve pedig még "természetesebb" lesz a Assistanttal folytatott beszélgetés, mivel nem kell majd minden alkalommal a "Hey Google" kifejezéssel megadni a parancsot, hanem elég csak az elején, majd "folytatólagosan" lehet kérdezni a segédtől, és egyszerre több kérdést is fel lehet tenni.

Elég meggyőző szemléltetést is láthattunk arra, hogy az Assistant a jövőben ténylegesen működhet személyi asszisztensként - telefonon is tud foglalásokat intézni a felhasználó helyett, akár a fodrászhoz akar bejelentkezni vagy egy étteremben több főre asztalt foglalni. Sundar Pichai vezérigazgató kiemelte, hogy a rögzített hangfelvételeken a rendelést felvevő fél nem volt tudatában annak, hogy a másik fél egy virtuális asszisztenssel beszél. A segéd meggyőzően válaszolt az összetett kérdésekre, és intézte a foglalást a megadott utasításoknak és a szabad naptári időpontoknak megfelelően. Tehát jól kezelte a kontextust és a "nyelvi nüanszokat" is, ami már szinte ijesztő, és bizonyos etikai kérdéseket fel is vet: kell-e egyértelműen informálni a másik felet arról, hogy nem hús-vér emberrel, hanem egy beszélő chatbottal beszélget?

Mint ahogy a végre bejelentett és demón szemléltetett Smart Display eszközökkel sem, amelyek júliustól kaphatók majd. Ezek a Google válaszai az Amazon-féle Echo Showra, amelyekben a Google Assistant jelenik majd meg vizuális formában. Az otthonokban szánt eszközök képesek lesznek YouTube videókat is lejátszani, ami a Google szerint például a főzésben jelenthet segítséget. Ahogy a napokban már megírtuk, a vállalat az elmúlt hónapokban több gyártóval is együttműködött az IoT platform használata kapcsán, így Lenovóval is, amelynek okoskijelzője az Assistantnak fog otthont adni.

Sok lehetőség van még a kamerákban

Több bejelentés is az okostelefonok kamerájához kapcsolódott valamilyen formában. Nem is csoda, mivel a Google Photos valószínűleg már sokak alapértelmezett fotótárolójaként szolgál az ingyenessége és az egyszerű kezelhetősége miatt. A bejelentés szerint naponta 5 milliárd fotót tekintenek meg a szolgáltatásban a felhasználók. A "következő hónapoktól" kezdve pedig egyszerűbb lesz a fotók korrigálása, például ajánlott képforgatás vagy fényerő-korrekció.

Továbbá lesznek különböző ajánlott műveletek is, például a rendszer az esküvői fotók közül kiválogatja az egy személyről készült képeket, és azokat egyszerűen el lehet küldeni a portréalanynak - a személyek felismerése egyébként csak az amerikaiak számára működik, mivel már a jelenleg hatályos uniós adatvédelmi normáknak sem felel meg. Ennél még hasznosabb, hogy például a fotón lévő dokumentumok PDF-re is át lehet majd alakítani, vagy a rendszer a fekete-fehér fotókat képes lesz magától kiszínezni.

Több érdekes újdonság érkezik a "következő hetekben" a Google Lens szolgáltatással kapcsolatban is. A "Smart text selection" felismeri majd a szavakat például posztereken, névjegykártyákon vagy közlekedési táblákon. A kameraképen ki lehet majd jelölni a szavakat, lemásolni vagy rákeresni például egy éttermi menü összetételére. A "Style match" megmutatja milyen hasonló berendezések vagy öltözék kiegészítők vannak, amik illenek az adott stílushoz, miközben figyelembe veszi majd a méretet, szögeket, anyagot vagy a világítást. A valós idejű keresés a Lensben pedig proaktívan rákeres, és meg tudja állapítani milyen könyv vagy poszter szerepel a képen, és lejátssza a kapcsolódó előadó videóját is.

Fejlődik a Google Maps

A Google Maps már régóta nem csak az egyszerű útvonaltervezésről szól, hanem például a helyi vállalatok népszerűsítéséről is, részben a felhasználók értékelései alapján. A térképet a mostani bejelentés szerint már 1 milliárdan használják, a személyre szabott funkciókkal pedig a Maps újabb versenyelőnyökhöz jut. A "For You" funkció részletezi majd mit lehet tudni a környezetben található éttermekről vagy kávézókról - azon a héten mi a legnépszerűbb, mi van nyitva és milyen új helyet lehet kipróbálni. A "YourMatch" pedig a felhasználó korábbi értékelései alapján azt is megmutatja, hogy az ajánlatok hány százalékban passzolnak a felhasználó ízléséhez.

Mi sem mutatja jobban a Maps törekvését a helyi üzletek népszerűsítésére, hogy havonta 9 milliárdan veszik fel a térképen keresztül a kapcsolatot a cégekkel, ezek közül több mint 1 milliárd telefonhívás, és 3 milliárd útvonaltervezés az adott helyre. Állítólag már teszteli a vállalat, vélhetően Amerikában, hogy hogyan tudnak a cégek új ajánlatokat közzétenni, és foglalásokat is rögzíteni a rendszeren keresztül.

Végre a listák készítésének módján is változtat majd a vállalat, amely ugyan létezett, de használata nagyon körülményes volt, és megosztani sem lehetett. A nyáron érkező Shortlist megoldásban viszont már az ígéret szerint könnyen lehet a listákhoz helyeket hozzáadni, majd megosztani azt az ismerősökkel. Sőt, a csoportból mindenki szavazhat majd, hogy például melyik éttermet szeretné meglátogatni, és oda lehet szervezni a következő baráti találkozót. Ezzel a Maps egyébként ráméri a végső csapást a rég elfeledett Foursquarre, amely egykor piacvezető volt az étterem, kávézó és egyéb ajánlók területén, de az információs szolgáltatás és a játékosított Swarm kettéválasztásával elvesztette a cég a versenyt. A Foursquare-rel már évekkelt ezelőtt lehetett listákat is készíteni, és keresni is azok között, hogy például hol vannak a legjobb kézműves kávézók vagy vegán hamburgerek - a listák áttervezésével viszont a Maps már ezt a versenyelőnyt is elveszi a konkurenstől.

Azért az útvonaltervezés is fejlődik majd, szintén a kamera összekapcsolásával ("Visual Positioning System"), meg lehet majd állapítani a térképen, hogy hol áll a felhasználó, és ahhoz képest merre van a célpont. A Google ezzel kapcsolatban a kiterjesztett valóságot is beveti, így a térkép ki tudja írni, hogy a környezetben mi micsoda és nyilakkal vagy akár kis rókával mutatja, hogy merre kell menni.

Tényleg jön az új Google News

Ahogy a napokban beharangoztuk, valóban meg fog újulni a Google News, és a Google I/O-n már az is látszott, hogy hogyan - a Google Material Design alapjain. Sokkal hangsúlyosabbak lesznek a fényképek és videók, utóbbiak viszont nem kizárólag a YouTube-feltöltéseket tartalmazzák majd, hanem a teljes webről merítenek. Az új funkciók közül a newscasts segít majd érdekes híreket felfedezni a rövid kártyaformátumú hírekkel, a full Coverage pedig az adott pillanatban legfontosabb helyi híreket mutatja be részleteiben. Méghozzá a Google News egyik fontos törekvése, hogy csökkentse a szűrőbuborékot, és így a szolgáltatásban a felhasználók több nézőpontból (vélemények, elemzés, tények), de hiteles forrásokból megismerhessék a fontos híreket.