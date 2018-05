Gesztusokkal és AI-jal rázza fel felületét az Android P

Menetrend szerint elrajtolt tegnap a Google I/O, a keresőóriás éves fejlesztői konferenciája, amelyen ahogy az lenni szokott, az Andorid legújabb verziója is kiemelt helyet kapott. Az egyelőre Android P néven ismert rendszer bétája már korábban bemutatkozott, Developer Preview kiadását a fejlesztők március óta letölthetik, az újdonságok jelentős részét ugyanakkor a Google szokás szerint a Google I/O rendezvényre tartogatta. A lista persze még most sem teljes, nyáron még számíthatunk további bejelentésekre a rendszer kapcsán.

Ahogy a konferencián kiderült, az újítások javának leginkább a keresőóriás szorosabb holdudvarába tartozó készülékek tulajdonosai örülhetnek majd, azok ugyanis a rendszer felhasználói felületét érintik, amelyet a gyártók zöme szeret saját szájíze szerint átalakítani. Ezzel együtt persze nem kizárt, hogy a Samsung, LG és társaik is átemelnek majd funkciókat a Google-től, a rendezvényen felvillantott "vanilla" Android-felület ugyanakkor a szokott módon a Pixel és Android One készülékeken, valamint maroknyi gyártó felhozatalában lesz elérhető.

Újragondolt UX

Az Android P-vel debütáló új alkalmazásindító felület, nagy hangsúlyt fektet a gesztusvezérlésre, alaposan átrajzolva az eddig megismert navigációs sávot - erősen inspirálódva az iPhone X gesztusaiból. Az alsó sáv bal oldalán a szokásos "vissza" gomb figyel, középre viszont a "home" gomb helyett egy többfunkciós, lapos virtuális billentyű került, az alkalmazásváltó gomb pedig teljesen eltűnt. Utóbbi funkciója a középső gombon felfelé húzva érhető el, a legutóbb használt alkalmazások listája pedig vízszintesen jelenik meg. Az appok itt az eddiginél nagyobb méretben láthatók, sőt már a tartalmaikkal is lehetőség van az interakcióra, a nézet elhagyása nélkül - egy böngészőben megnyitott Wikipédia szócikkből például kimásolható egy részlet, amelyet aztán rögtön az email appba illeszthetünk be. Az alkalmazásváltóban a navigációhoz a lapos "home" gomb is használható, az ilyenkor oldalra húzható csúszkaként is operál.

Ahogy manapság szinte minden szoftvertermék, a UI egy sor AI funkcióval bővült, amelyek a felhasználói szokásokból tanulva igyekeznek csiszolni a felhasználói élményen. Ilyen az "App Actions" amely az alkalmazásfiókban, a keresési eredmények között vagy épp szövegrészeket kijelölve dob fel különböző funkcióajánlásokat, akár harmadik féltől származó appokon belülről. Egy filmre rákeresve például az eredmények alatt rögtön megjelenhet a mozijegyvásárló alkalmazás foglalási funkciója, vagy épp a telepített fuvarmegosztó appra rákeresve a rendszer kapásból fel is ajánlhatja az autó rendelését.

Ahogy szinte minden évben, idén is került egy új akkukímélő funkció a legújabb Androidra, az idei megoldás Adaptive Battery néven rajtol, lényege, hogy miután a telefon megtanulja, melyek a felhasználó leginkább használt alkalmazásai, a háttérben futó többi appot automatikusan leállítja, az akkus erőforrásokat inkább a fontosabb alkalmazásokhoz csoportosítva. De nem csak az akku és a felület tanul a felhasználótól, hanem a fényerő csúszkája is, az Adaptive Brightness megoldás az aktuális fényviszonyok mellett azt is figyelembe veszi a kijelző fényerősségének beállításánál, hogy adott helyzetben a felhasználó azt milyen irányba szokta módosítani.

Digitális jólét csomag

A Google az Andorid P fejlesztésekor a fentieken túl komoly hangsúlyt fektetett a "digitális jólét" területére is, a rendszer egy sor funkcióval próbálja finoman ésszerűbb keretek közé szorítani a telefon- és apphasználatot. Ehhez első körben egy Dashboard appot tesz elérhetővé, amelyen keresztül egy sor adat követhető, köztük hogy a felhasználó hány értesítést kapott a nap folyamán vagy épp mennyi időt töltött el egy-egy alkalmazással. Ezt egészíti ki az App Timer amellyel meg is adható, hogy egy adott appal aznap legfeljebb mennyi időt szándékozunk eltölteni, ha pedig ez letelt, a telefon értesítést küld. A cég a lefekvés előtt akaratlanul is órákra elhúzódó telefonozást is segítene visszanyesni Wind Down funkciójával, amely egy előre beállított időpontban bekapcsolja a ne zavarjanak üzemmódot és monokrómra állítja a kijelzőt. Mindezek mellett a Shush funkció is megérkezik a rendszerre, amely a képernyővel lefelé lerakott eszközt ugyancsak ne zavarj módba állítja, a beérkező hívásokat pedig csak néhány kiválasztott ismerőstől hangosítja fel.

Az Android P bétája tehát már most kipróbálható, ráadásul a megszokottnál valamivel bővebb eszközpalettán, az első és második generációs Pixel telefonok mellett ugyanis a Google azt az Essential Phone, a Nokia 7 Plus, az Oppo R15 Pro, a Sony Xperia XZ2, a Vivo X21UD, a Vivo X21, és a Xiaomi Mi Mix 2S készülékre is elérhetővé tette, továbbá várhatóan megjelenése után a OnePlus 6 is felkerül a listára. Hogy a béta verziós rendszer több gyártó telefonjaira is telepíthető, elsősorban a Project Treble-nek köszönhető, amellyel a Google különválasztja az Android rendszert a telefon hardverével közvetlenül kommunikáló illesztőprogramok rétegétől, az utóbbiakat kezelő gyártói implementáció, illetve az Android keretrendszere közé pedig egy szabványos interfészt tesz. A fenti készülékek tulajdonosai az eszközeikhez tartozó Android P béta rendszerképeket a Google kapcsolódó oldaláról letölthetik.