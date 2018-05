Firefoxra is jönnek a szponzorált tartalmak

Hamarosan megjelennek a fizetett cikkajánlók a Firefox böngészőjében az új fülek megnyitásakor. A Mozilla tavaly vásárolta fel a Pocket böngészőkiegészítőt, amely a Firefoxban megnyitott oldalakon többé-kevésbé személyre szabott tartalmakat ajánl a felhasználónak, az új monetizációs megoldással pedig ezek közt jelenhetnek majd meg szponzorált anyagok is. A Mozilla bejegyzése szerint a fizetett linkek május 9-től kezdve a böngésző 60-as verziójában fognak megjelenni, egyelőre az amerikai felhasználók számára, de a Firefox Nightly és Beta felhasználói már tapasztalhatják is az újdonságot. A Pocket ajánlásai egyébként jelenleg szintén csak az Egyesült Államokban, Kanadában és Németországban jelennek meg. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor lesz a Pocket és ezáltal a szponzorált tartalom szélesebb körben, tehát hazánkban is elterjedt.

A Mozilla igyekszik hangsúlyozni a bejegyzésben, hogy a szervezet a hirdetéseket úgy jeleníti meg, hogy közben tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatait és irányítást is ad a kezükbe efelett. Ennek részeként a felhasználóra vonatkozó adatok összegyűjtése a kliens oldalon történik, és a szervezet nem osztja meg a személyes adatokat másokkal. Azaz a Firefox összeveti a felhasználó böngészőtörténetét a Pocket által naponta küldött "legjobb sztorik" listájával, és ez alapján választja ki az ajánlásokat, de a böngészési listát nem adja tovább sem a Mozillának sem a Pocketnek - írja a szabályzat és a begyűjtött adatokat listázó oldal. Tehát ha egy felhasználó kikapcsolja, hogy a Mozilla adatot gyűjtsön róla, attól még a Pocket ajánlórendszere működni fog, mert a kettő elméletileg nincs szoros összefüggésben.

A szponzorált tartalmak is ehhez hasonló elven fognak megjelenni, azaz releváns cikket fognak ajánlani az ígéret szerint. Ha viszont a tartalom mégsem nyeri el a felhasználó tetszését, akkor azt el lehet rejteni, vagy teljesen ki lehet kapcsolni akár a teljes Pocketet, akár csak a szponzorált tartalmak funkciót. A tabfüleken szereplő információk beállításainál ehhez a "Recommended by Pocket" menüelemén belül a "Show Sponsored Stories" jelölőnégyzetéből kell kivenni a pipát. A Mozilla a szponzorált tartalmak kapcsán is kiemeli, hogy a hirdetők csak aggregált adatokat, például megjelenési és kattintásszámot fognak kapni, de nem tudják a felhasználókat beazonosítani.

Ezzel a módszerrel a Mozilla szerint a szervezet tudja tartani magát az elveihez, hogy a felhasználók személyes adatainak tiszteletben tartásával képes releváns tartalmakat ajánlani az interneten, és még bevételhez is jutni. Mivel a Mozilla Foundation fő bevételi forrása még mindig a Google (egy viszonylag rövid yahoos kitérő után), amely jelentős összeget fizet azért, hogy alapértelmezett kereső lehessen a böngészőben, ezért a fennmaradás és a projektek finanszírozása miatt más forrásokat is kell keresnie.

Korábban a szervezet már próbálkozott szponzorált oldalak megjelenítésével az úgynevezett Directory Tiles-ok formájában, amely különböző fizető ügyfelek oldalait ajánlotta, eleinte csak a keresési előzményekkel még nem rendelkezőknek, majd pedig a böngészési történet alapján is. A reklámok akkor is heves ellenkezést váltottak ki a felhasználókból az önmagát korábban hirdetésellenesnek tartó szervezet iránt, úgyhogy cégül a Tiles-kezdeményezés elsikkadt. Most viszont a Mozilla ehhez ismét nagyon hasonlót tervez, csak oldalajánlások helyett cikkajánlókkal, ami szintén nem feltétlen fogja elnyerni a hirdetést ellenzők tetszését.