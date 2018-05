Átalakulhat és videókkal bővülhet a Google News

Hamarosan a Google News felületén egyesülhet a kereső óriás szerteágazó hírkínálata, amelynek kapcsán az eddig különálló Google Play Newsstand alkalmazás is megszűnhet - tájékoztatta az AdAge magazint egy iparági forrás. A Google a tervek szerint "egy felületen konszolidálná" és egy márkanév alatt egyesítené az összes lehetőséget, ahogy a vállalat hírekhez kapcsolódó termékeit el lehet érni. A cég várhatóan a május 8-i Google I/O fejlesztői konferencián fogja hivatalosan is bejelenteni a változásokat, de a kiadókkal már az elmúlt hetekben elkezdte a tárgyalást a felület megújításáról, és az ebből következő változásokról.

Az már biztosnak tűnik, hogy a szöveges hírek mellett a YouTube videós hírei is meg fognak jelenni a válogatásban. Bár a videós közösségi oldal kapcsán többször felmerült, hogy inkább az álhírek és a konspirációs elméletek terjesztője, de a Google News felületén valószínűleg csak a hiteles csatornák felvételei jelennének meg. Azt viszont még nem lehet tudni, hogy az átalakulás pontosan milyen felületi változást fog jelenteni, mivel a News felülete kevesebb mint egy éve újult meg teljesen.

A másik fontos változás, hogy az új felülettel párhuzamosan megszűnne az RSS olvasóként és magazingyűjteményként is funkcionáló Google Newsstand alkalmazás, amely helyett egy új News app készül. Ebből pedig az is látszik, hogy a Google Playt mint médiamárkát fokozatosan próbálja kivezetni a vállalat, mivel a Google Play Music alkalmazásra is valószínűleg bezárás vár egy új YouTube zenei- és videostreaming app miatt - könnyen elképzelhető, hogy ez a sors vár a Google Play Movies & TV appra is, míg a Google Books (és persze a Google Play Store) megmaradna önálló termékként, fejtegeti az Ars Technica.

Valószínűleg az új felülettel a Google az Accelerated Mobile Pages (AMP) formátumot fogja még inkább előtérbe helyezni, amellyel a hírek oldalai gyorsan nyílnak meg. Ugyan alapvetően ez egy mobilos formátum, de a News változásai az iparági forrás szerint a mobilos és webes felületet egyaránt fogják érinteni - közben a Google már fejleszti az AMP webes változatát is. Az elmúlt években a Google és a kiadók között rendszeres volt a vita az AMP kérdéséről, amely a gyorsaságért cserébe kevésbé jeleníti meg a kiadók arculatát, és kevesebb statisztikai adatot szolgáltat számukra. A Google folyamatosan próbál engedményeket tenni, hogy a kiadók továbbra is fejlesszenek AMP oldalakat, cserébe monetizációs eszközöket biztosít számukra és ezek az oldalak előrébb kerülhetnek a keresőben is. Az új Google News felület célja is valószínűleg az lehet, hogy egyformán megérje a Google-nek és a kiadóknak is felület áttervezése.