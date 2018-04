Bekerült egy magyar startup a Google Campus Residency programba

Kilenc startupot választott be a Google a növekvő fázisban lévő régiós vállalkozásoknak indított Campus Residency program második körébe, köztük a fejlesztői munkaerőfelvételt crowdsourcing alapokra helyező budapesti Instalent platformját is. A kiválasztott csapatok lehetőséget kapnak, hogy a Campus co-working irodájában dolgozzanak, és a Campus szakértői segítségével fejlődjenek munkájuk során. Valamint olyan programokon, workshopokon is részt vehetnek, amelyek többek között a befektetők keresésében és a nemzetközi piacokon való terjeszkedésben nyújtanak segítséget. Ahogy tavaly a Google fejlesztői kapcsolatok ökoszisztéma kelet- és közép európai felelőse, Aleksandra "Ola" Krainski kifejtette a HWSW kérdésére, a régiós startupoknak leginkább a nemzetközi kapcsolatok hiányoznak, és a Google ezeknek kiépítésében próbál segítséget nyújtani.

A tavaly novemberben indult Campus Residency Program első körét 10 induló vállalkozás végezte el. A 6 hónapot követően több mint 4,5 millió dolláros támogatást szereztek, és 24 új alkalmazottal bővültek. Mindegyik induló átlagosan kétszeresére növelte bevételeit. Az Instalent mellett a Residency program második körében részt vesz még például a lekérhető logisztikai szolgáltatásokat nyújtó Bring.AI, a lead-generáló és visszahívó LiveCall, a gazdálkodókat és kézműveseket közvetlenül a fogyasztókkal összekapcsoló Farmer Direct vagy éppen az ipari, kormányzati és egészségügyi ágazati döntéshozatalt gépi tanulással támogató Cognitum.

Az Instalent egy olyan online platform, amely összekapcsolja az egész világon az egymástól amúgy független, technológiai iparágban dolgozó toborzókat. A platform főleg a nemzetközi együttműködést és munkaerőfelvételt könnyíti meg, mert így a helyi fejvadászok gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel a kapcsolatot más külföldi vállalatokkal, hogy megosszák egymás közt a jelölteket. Tehát az Instalent maga nem egy toborzócég, hanem a nemzetközi tehetségtoborzásban igyekszik támogatni másokat a crowdsourcing alapokra helyezett online platformon. Az Instalentre a Google-ön kívül már más is felfigyelt, tavaly a startup bekerült a Startup Grind - Europe Startup Programjában is a legjobb 25 jelölt közé.

A mostani Campus Residency Program szervező Campus Varsó pedig egyike a Google 7 vállalkozói hálózatának. Nyitott minden közép- és kelet-európai jelenlegi és jövőbeli vállalkozó számára, és számos programot, rendezvényt és hálózati lehetőséget kínál, amelyek célja a régióbeli induló vállalkozások létrehozásának és növekedésének elősegítése. A Campus csak 2017-ben 400 rendezvényt szervezett, melyeken több mint 22 000 fő vett részt.