Átlépte a 100 millió felhasználós mérföldkövet az Amazon Prime

Megtörte a jeget az Amazon, és először közölte publikusan a Prime tagokról szóló adatokat az éves részvényeseknek szóló levélben, ami az elmúlt 13 évben csak találgatások tárgya volt. Ezek szerint az előfizetők száma most lépte át a 100 milliós határt, és Jeff Bezos vezérigazgató leírása szerint tavaly több ember csatlakozott a Prime-hoz mint bármelyik korábbi évben, az Egyesült Államokban és azonkívül egyaránt. Az előfizetők számára valószínűleg vonzó, hogy az amazonos csomag része most már az ingyenes szállításon kívül a Prime Video, a zenei streaming, a fotótárhely és az ingyenes Kindle-könyvek is. Főleg az Egyesült Államokban pedig már a tavaly felvásárolt Whole Foods termékek megjelenését várják a Prime-csomagban.

Tavaly az Amazon összesen 5 milliárd megrendelést szállított világszerte a szolgáltatás részeként. A Prime tagországok egyik legutóbbi tagja India, amely "a leggyorsabban növekvő piac" a vállalat számára - az Amazon asztali és mobilos weboldala volt tavaly a leglátogatottabb az országban, és a legkeresettebb alkalmazás is mobilra. A részvényeseknek szóló levél szerint India az első évben nagyobb forgalmat generált mint bármelyik másik ország a bevezetéskor. Érthető, miért próbál a vállalat még inkább koncentrálni erre a régióra, és a Prime Video eredeti tartalmakba is beruházott már több filmmel és más műsorral.

Eddig csak ennyit lehetett tudni a Prime tagokról

Az Amazon Prime azonban továbbra is az Egyesült Államokban a legnépszerűbb, ahol az elemzők szerint a háztartások 40-60 százalékában fordulhat elő. Tehát még lenne hely a növekedésre, ezen belül is főleg eddig a magasabb jövedelemmel rendelkező háztartásokban jelent meg, de az alacsonyabb bevételű családokban egyre kisebb a súlya. Így az elmúlt két évben a vállalat kifejezetten az alacsonyabb jövedelmű háztartásokra fókuszált például az akciókkal a Recode elemzése szerint, vélhetően részben ennek az eredménye a nagy tagságbővülés.

Ezenkívül az Amazon még az egyre gyorsabb kiszállítási időkkel próbálja vonzani a tagokat. A Prime Now kilenc ország 50 városában elérhető, a Prime Free Same-Day és a Prime Free One-Day pedig már több mint 8 ezer városban. Ezekkel a lehetőségekkel még Magyarországon várni kell, de legalább az ingyenes szállítás már megjelent (39 euró felett a német Amazonból) nálunk is, ahogy az Amazon Prime Video és a Music Unlimited havidíjas csomagja is elérhető (a videótár az első 6 hónapban havi 3 euró, utána 6 euró, a zenestreaming havi 5 euró), úgyhogy talán már a többi Amazon Prime szolgáltatásra sem kell sokat várni.