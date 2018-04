Tesztkörnyezettel pörgeti fel a fintech piacot az MNB

Nem csak az olyan pénzintézetek nyúlnak a fintech startupok hóna alá, mint az MKB, OTP vagy épp a K&H, a szabályozói oldal is igyekszik egyengetni a kezdeményezések útját: az MNB zászlaja alatt elérhető Innovation Hub az új generációs pénzügyi szolgáltatásokban gondolkodó csapatok könnyebb beilleszkedését célozza az aktuális vonatkozó szabályozói keretrendszerbe. A projekt célja, hogy naprakész tájékoztatást adjon az egyes termékekre vonatkozó szabályozói elvárásokról, a megfelelő engedélyszerzési gyakorlatokról - és nem utolsó sorban párbeszédet alakítson ki a piaci szereplők és a szabályalkotók között.

A platform kapui persze nem csak a kis, "hipszter" csapatok előtt állnak nyitva, azon keresztül az MNB ugyanúgy igyekszik a területen tapogatózó nagyobb indulóknak, bankoknak, biztosítóknak is segítséget nyújtani. Ehhez a hatóság több online felületet is biztosít, négy fő csapásirány mentén, ezek az Információs tárház, a Kommunikációs hub, a Szabályozói támogató platform, illetve a Nemzetközi kooperációs platform. Jól látszik, hogy az Innovation Hub több mint egyszerű hirdetőtábla, azon keresztül a különböző fintech kezdeményezéseknek lehetőségük van kérdéseket feltenni ötleteik megvalósíthatóságára, illetve annak módjaira vonatkozóan, vagy akár a különböző jogszabályi értelmezések kapcsán.

Kulcsszó az egyensúly

Az Innovation Hub tevékenysége ráadásul nem merül ki annyiban, hogy az kiadja az MNB-féle ukázt a piaci szereplőknek, akik aztán vagy alkalmazkodnak ahhoz, vagy új szegmens után néznek, hanem maga is igyekszik felmérni a piacon felmerülő igényeket az olyan érvényes jogszabályok módosítására, amelyek jelen formájukban akadályt gördíthetnek az előremutató pénzügyi szolgáltatások kifejlesztésében. A platform továbbá a nemzetközi piacon bevált legjobb gyakorlatok terén is igyekszik naprakészen tartani a hazai fintech szcénát. Az MNB Innovation Hubja nem egyedülálló, világszerte számos szabályozói szerv biztosít hasonló platformokat, a piac szereplőinek történő útmutatás céljából.

Egy hasonló, transzparens kommunikációt szolgáló platformra azért is van szükség, hogy a szabályozói keretrendszer kialakításakor megfelelő egyensúlyt lehessen teremteni az innováció terjedésének támogatása, illetve a biztonsági kockázatok visszaszorítása között. Az új megoldások ugyanis óhatatlanul behoznak egy sor új támadási felületet is, legyen szó a személyes és pénzügyi adatok biztonságáról vagy akár az ügyfelek megtévesztéséről. Értelemszerűen egy túlságosan szellős szabályozói rendszerben ezek kockázata magasabb, de egy hasonló környezetben akár a fintech startupok aránytalan versenyelőnyhöz is juthatnak a bankokkal szemben, amelyek hagyományosan rendkívül szigorú szabályozások mentén működnek. Ezzel párhuzamosan egy "vaskalapos" rendszer sem vezet eredményre, hiszen az a fejlődést foghatja vissza. Az Innovation Hub azzal, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot és együttműködik a piaci szereplőkkel, minimalizálhatja a fentiek veszélyét és úgy teremthet kedvező piaci feltételeket a fintech cégek számára, hogy közben egyik irányba sem borítja fel a piac egyensúlyát.

Először karúszókkal



A frissített szabályozások, azokat bármilyen szoros együttműködés során dolgozták is ki, hirtelen élesedve sok fejfájást okozhatnak a fintech vállalatoknak, az MNB ezért egy szabályozói sandbox környezetet is létrehoz, ahol az új működési feltételek mellett tesztelhetik termékeiket a résztvevők. A tesztkörnyezettel lehetőség van időben kiszűrni a váratlanul felmerülő problémákat, illetve abban akár egyes szabályozói követelmények alól mentesülhetnek is a cégek. Fontos továbbá, hogy a sandboxban az új feltételek mellett működő szolgáltatásokat a fejlesztők valós fogyasztókon próbálhatják ki, igaz csak korlátozott számban, és megfelelő tájékoztatással, hogy milyen tesztben vesznek részt.

A részvételnek persze kritériumai is vannak. Az MNB idén január végén lezárt piaci konzultációs dokumentumában arról beszél, a homokozóba azokat a szereplőket engedi be, amelyek magyar joghatóság alatti felhasználási szándékkal rendelkeznek, fogyasztói is befektetői hasznot is fel tudnak mutatni, jelentős újdonságtartalmuk van és magától értetődő módon megfelelő felkészültségi szinten állnak a teszteléshez. A sikeresen bejutott csapatoknak fél év áll a rendelkezésükre a sandbox használatára, de indokolt esetben ezt az MNB egy évre meghosszabbíthatja.

Az Innovation Hub idén március végén rajtolt el, az MNB tervei szerint a kezdeményezés még április folyamán nemzetközi együttműködésekkel is bővül majd. A szabályozói sandbox éles rajtja még az év első felében várható. Az MNB várakozásai szerint egyébként az együttműködési platform és a tesztkörnyezet nem csak a jelenlegi szereplők munkáját teszi majd könnyebbé, de a piaccal még csak szemező szereplőkre is bátorítóan hat majd, legyen az két-három fős garázsfintech vagy nagybank.

Az MNB Innovation Hubról és a sandbox programról az érdeklődőknek hamarosan első kézből is lehetőségük lesz hallani, a HWSW április 24-én rendezett fintech fejlesztői meetupján, ahol Fáykiss Péter, az MNB Makroprudenciális Igazgatóságának vezetője segít majd közelebbről is megismerkedni a kezdeményezésekkel. A rendezvénynek a HWSW free! sorozat megszokott helyszíne, az AnKERT ad otthont.