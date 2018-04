Videó- és podcastfelvétellel bővít a Skype

Az online tartalomkészítőket veszi célba a Skype legújabb frissítése: a nemrég bejelentett Skype for Content Creators segítségével a Microsoft ígérete szerint podcastok és videók is felvehetők, sőt élő videóstreamek is közvetíthetők.

Az egyelőre előzetes verzióban kiadott frissítés Windows 10 és macOS rendszerekre érhető el, abban a felhasználók a Content Creators módba kapcsolva több, NewTek NDI támogatással rendelkező szoftverrel is rögzíthetik videós vagy VoIP hívásaikat, amelyeket aztán a tetszés szerinti videó- vagy hangszerkesztő alkalmazással vághatnak meg. A NewTek NDI (Network Device Interface), egy a NewTek által kifejlesztett, jogdíj nélkül felhasználható szabvány, amelyet amellyel a különböző termékek alacsony késleltetéssel és jó minőségeben közvetíthetnek, illetve fogadhatnak videós tartalmakat.

A szabványra olyan szoftverek építenek, mint a Wirecast, az Xsplit vagy a Vmix, amelyeket a Microsoft közleményében ki is emel, a Skype-on többek között ezeken keresztül is lehetőség van a hívások felvételére, az adott beszélgetés videós feedje egyszerűen becsatornázható a kiválasztott appok felületére. A megoldással ráadásul már az adott hívás közben is testreszabható annak felülete, keretekkel vagy különböző grafikai elemekkel, ami különösen az élő közvetítéseknél jöhet kapóra.

A Skype for Content Creators egyelőre tehát preview címkét visel, még nem a stabil verzióról van szó. Nagyon sokat ugyanakkor már a végleges kiadásra sem kell várni, azt a tervek szerint a Microsoft a nyár folyamán teszi elérhetővé a Windows 10 és macOs felhasználók számára. Azt fontos megjegyezni, hogy a frissítés a vállalat közleménye alapján kifejezetten a Win32-es asztali verzióhoz, azaz a Skype for Desktophoz érkezik, az egyértelmű és kizárólagos utódként pozicionált UWP-s kiadás nem kap hasonló funkciókat. Ebben vélhetően az UWP-s appok műszaki korlátai is szerepet játszanak, ugyanakkor a lépéssel a cég még házon belül is tovább gyengíti az UWP platform pozícióját, amelynek a Microsoft Store megnyitása a progresszív webappok felé egyébként sem tett jót.

A Skype népszerűségét mindenesetre megdobhatja az új funkciócsomag, nem csak a videósok, de a podcastkészítők oldalán is. Bár utóbbi korántsem új műfaj, egy 3-4 személyes podcast felvétele még ma sem magától értetődő feladat, ahogy azt a HWSWeekly kapcsán mi is első kézből tapasztaljuk. A rendelkezésre álló szoftverek, szolgáltatások palettája korántsem olyan széles mint azt sokan gondolnák, ráadásul a szűkös kínálat minősége is hagy kívánnivalót maga után. A Skype-nak ennek megfelelően bőven van tere hogy bizonyítson, ahhoz ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a felvételeknél orvosolni tudja a hívások sokszor hullámzó minőségét.