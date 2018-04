Kitette a Steam Machine gépek szűrét online boltjából a Valve

Lassan elköszön egykor szép reményű, nappaliba szánt gamer PC-itől a Valve, a Steam Machine néven ismert, külső gyártókkal közösen készített gépek eltűntek a Steam online boltjának kirakatából, illetve belső menüiből is. A csendben lezongorázott változtatást először a GamingOnLinux portál vette észre március 30-án, a Valve így vélhetően az elmúlt hetekben tüntethette el a termékeket az oldalról.

A Steam felületéről ezzel a PC-k teljesen eltűntek, noha azért a cég nem gyomlálta ki egészen a hardvereket online boltjából, a Steam Controllerek, a HTC Vive VR szemüveg, illetve a Steam Link házon belüli játékstreaming készülékek továbbra is megvásárolhatók annak felületén. A Steam Machine-oknak ugyanakkor a vállalat búcsút intett, noha a piacról a gépek még nem távoztak teljesen, gyártóik termékpalettáján továbbra is megtalálhatók - a Valve meghátrálása után valószínűleg csak idő kérdése, hogy utóbbiak is kivezessék portfólióikból a készülékeket.

A Steam Machine gépeknek megjelenésükkor több fontos küldetésük is volt: egyrészt megcsáklyázni a PC piacról is a konzolok által uralt nappalit, másrészt pedig megtörni a Windows monopóliumát a PC játékok piacán és Linuxon is nagyobb támogatást kiharcolni a játékoknak - ez utóbbiért a gépeken futó Linuxra építő Steam OS rendszerrel küzdött a cég. Az első Steam Machine modelleket a Valve már 2013-ban felvillantotta, a gépek 2015-ben pedig a Steam online felületére is utat találtak. Az elmúlt három évben ugyanakkor nem indult látványos növekedésnek a platform népszerűsége, illetve az egyébként Windows futtatására is képes hardverek sem keltették fel igazán a vásárlók figyelmét, miután 2016 közepéig alig félmillió Steam logós gépet tudtak eladni a gyártók.

Ugyanígy a Steam OS-nek sem sikerült beváltani a cég hozzá fűzött reményeit, annak kapcsán a vállalat tavaly lényegében egész évben hallgatott, de már a Steam Machine-ok piacra kerülésekor sem állt jól a platform szénája, különböző bugok miatt több funkciót is kénytelen volt benne letiltani a vállalat, illetve a rendszer teljesítménye és stabilitása is hagyott kívánnivalót maga után. Ennek fényében nem csoda, hogy nem ért el kitörő sikereket a platform - ugyanakkor, ahogy a GamingOnLinux is kiemeli, a kezdeményezésnek a linuxos játékosközösség így is sokat köszönhet. Jó eséllyel a Valve nyomása miatt jelent meg a GOG online játékboltjában is a Linux támogatás, illetve az olyan, szoftverportolással foglalkozó vállalatok, mint az Aspyr Media, illetve a Feral Interactive is ezért nyitott az platform felé. Utóbbiak egyébként most, a Steam Machine-ok fokozatos eltűnésével sem köszönnek el a nyílt forrású rendszertől.

Jelenleg egyébként több mint négyezer Linux-támogatással rendelkező cím érhető el Steamen, amelyek száma folyamatosan bővül, noha a nagy fejlesztőcégek oldalán nincs túl nagy nyomás az ilyen irányú terjeszkedésre. A Steam gépek leszázalékolása mindenesetre a Valve oldalán nem jelenti feltétlenül azt, hogy a cég a Steam OS-től is teljes mértékben elköszönne (ahhoz máig érkeznek frissítések), lehetséges hogy a vállalat épp egy komolyabb ráncfelvarrást készít elő - noha nagy reményeket már nem érdemes fűzni a kezdeményezéshez, főleg a szélesebb felhasználói réteg halvány érdeklődését nézve.