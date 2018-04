Kipróbáltuk: Samsung Galaxy S9+

Tavaly leváltotta csúcsmodell-szériáinak bő hét éven keresztül reszelt használt formatervét a Samsung, a Galaxy S8 sorozattal elköszönt a jól ismert, például a kapacitív gombokkal övezett előlapi home gombról megismerhető kialakítás. Ezzel a gyártó még több vertikális teret engedett a kijelzőnek, amely megnyújtott képaránnyal préselt még több pixelt és képátló-hüvelyket, kezelhető méretű készülékházba.

Miután az előző formaterv legfőbb vonalait a Galaxy S sorozat kisiskolás koráig megőrizte, sejthető volt, hogy a 2017-ben megismert formavilág is hosszabb távon velünk marad. Idén még biztosan, a koreai gyártó barcelonai Mobile World Congressen bemutatkozott legújabb, S9 és S9+ modelljei ugyanis nem csak első pillantásra, de még kézbe fogva is megtévesztésig emlékeztetnek az S8-akra. Ugyanazt az enyhén ívelt szélű kijelzőt találjuk itt is, kétoldalt szinte nulla peremmel, alul-felül pedig keskeny sávval a kameráknak, szenzoroknak és hangszóróknak, illetve körülötte a fém keretet és üveg hátoldalt.

Az óvatos formai fejlődés nem hátrány, a formaterv 2018-ban is vidáman megállja a helyét, főként annak fényében, hogy a konkurencia - mint például a Huawei vagy az ASUS - szinte gondolkodás nélkül felült az iPhone X-től megismert kijelzőbeugró, vagy "notch" vonatára, amely dizájnelem erősen megosztja a vásárlóközönséget. Szerencsére a Samsung nem érzete szükségét az ilyen mértékű "inspirálódásnak", mára hardverdizájnban tényleg megtalálta saját, kiforrott hangját - a széria hajnalán a koreai óriást is bőven érték vádak, melyek szerint többet merített az Apple-től a kelleténél. Az "ihletettség" szerencsére már csak egy-egy kisebb jelentőségű szoftveres funkcióban mutatkozik meg, a Galaxynak már van egyénisége.

Végre minden a helyére került

Bár ahogy fentebb említettük a dizájn még az általunk kipróbált S9+-t először kézbe véve is változatlannak tűnik, mutatóujjunkkal a hátlapon tapogatózva hamar ki lehet szúrni a legfontosabb külső változtatást, azaz az áthelyezett ujjlenyomat-olvasót. Az S8-ak egyik feltűnő dizájn-gyengéje volt, hogy a szenzor a hátlapi kamerák mellett kapott helyet, ezért nem csak fentebb helyezkedett el a kelleténél a kényelmes használathoz, de keresgélése közben a kamerát is könnyen összetapogathatta a készülék birtokosa. Idén szerencsére már rendet rakott a hátoldalon a gyártó: az ujjlenyomat-olvasó a kamerák (mert az S9+-on már két hátlapi kamerát találunk) alatt helyezkedik el, ahogy annak lennie kell, és ahogy azt a hátlapi szenzorral dolgozó gyártóknál már évek óta megszokhattuk. A készülék feloldása ennek megfelelően kényelmes, lényegében elég azt kézbe venni, a mutatóujj magától megtalálja az ujjlenyomat-szenzor mélyedését. A frissített elrendezés miatt ugyanakkor a hasonló dimenziók dacára hiába próbáljuk az S8+-os készüléktokokat az új modellekre erőltetni, a nagyon hasonló méret ellenére a hátsó kivágás máshol lesz.

Persze ahogy azt már tavaly is láttuk, nem csak az ujjunkkal oldhatjuk fel a képernyőzárat, a telefonba írisz- és arcfelismerés funkció is jutott, amelyek egyszerre dolgoznak a felhasználó azonosításán. Sötétben az infravörös LED-re támaszkodó íriszfelismerés a domináns, míg jó fényviszonyok között a hagyományos kamerával dolgozó arcfelismerés is elegendő az azonosításhoz. Azt mindenesetre érdemes megemlíteni, hogy ez a módszer továbbra sem olyan gyors, mint az ujjlenyomat felismerése, míg utóbbi lényegében azonnal feloldja a készüléket, az előlapi szenzoroknak egy jó kényelmes másodpercre van ehhez szükségük, amelynek során a kezelőnek nem árt kicsit tágabbra nyitni a szemét a szokottnál. Találkozóról elkésni tehát biztosan nem fogunk miatta, ugyanakkor ezek az azonosítási formák már enyhén megtörik azt a fajta teljesen zökkenőmentes feloldási élményt, amit az ujjlenyomat-olvasótól megszokhattunk. Persze miután ez utóbbi érzékelőből is jutott a készülékre, ráadásul idén már ergonomikus pozícióban, panaszra igazán nem lehet ok.

A kijelző nem változott, ugyanazt a pengeéles Super AMOLED panelt találjuk itt is mint tavaly, a gyártótól megszokott, élénk színmegjelenítéssel, és természetesen a HDR10 támogatást sem vesztette el a készülék. A Samsung a motortérben sem engedte túlzottan szabadjára fantáziáját, ott inkrementális újításokat találunk, mint a cég idei csúcsprocesszora, az Exynos 9810, illetve a 64-től egészen 256 gigabájtig terjedő tárhelyopciók és a már egységesen 6 gigabájt RAM (kisebb tárterület mellé sem jár 4 gigabájt). A friss Exynos chip kapcsán említést érdemel, hogy annak Mongoose M3 processzormagjai azonos órajel mellett akár 50 százalékkal is jobb teljesítményt nyújthatnak a tavalyi lapkáénál - igaz, ezt a jelenlegi szoftverrel nem nagyon adja ki a rendszer. Az ugrásszerű növekedésből ezért a mindennapi használatban semmit nem érezni: az S9+ a mindennapi használatban, böngészés, chatelés, játékok alatt épp olyan villámgyors mint elődje, sehol nem áll le gondolkozni, a felhasználói élmény egy pillanatra sem szakad meg. Ettől függetlenül persze akad előnye a plusz izomnak, méghozzá az időtállóság, hiszen az egy évvel frissebb és 50 százalékkal erősebb lapka akár 1-2 évet is rátehet használhatóságban elődjére.

Szoftveroldalon olyan nagyon izgalmas újítást nem hozott a Samsung, a cég jó szokásait megtartotta, rosszakat pedig szerencsére nem vett fel. Ennek megfelelően első használatbavételkor továbbra is kiválogathatjuk, hogy mely "bloatware-ekre" van szükségünk, igényt tartunk-e például a Samsung Health fitneszappra vagy épp a cég naptárjára - de értelemszerűen ezek utólagos telepítésére is lehetőség van. Ahogy a nagy gyártóknál általában, teljesen azért itt sem menekülhetünk az előre telepített alkalmazások elől, a Google szokásos appcsokra itt is megtalálható, illetve a Microsoft mobilos Office appjai, valamint a OneDrive is ott várja a felhasználót a frissen üzembe helyezett készüléken.

A tavaly bemutatkozott Bixby, illetve annak dedikált hardvergombja sem ment sehova a készülékről - noha a felhasználó sem megy vele sokkal többre. A gyártó saját, TouchWiz felületén a kezdőképernyő bal szélére lapozva megtaláljuk a Bixby hírfolyamát, ahova a különböző appokból, illetve egyéb forrásokból behúzott releváns információkat gyűjti össze, továbbá hangparancsokat is adhatunk neki. Ez utóbbival persze itthon továbbra sem sokra megyünk, nem csak azért, mert a Bixby még nem tanult meg magyarul és valószínűleg még jó ideig nem is fog, hanem mert az angol parancsokat sem teljesíti itthonról, annak ellenére, hogy felismeri őket. A funkciók tehát jobbára kimerülnek a kezdőképernyős hírfolyamban.

Magasra teszi a lécet az új kamera

A készülék leghangsúlyosabb újítását a kameránál kell keresni, amelyből mindjárt kettő is jutott az S9+ modell hátoldalára. Láthatóan az eddig kitartóan egy hátlapi kamerával dolgozó Samsung is megtört a piac nyomása alatt és beállt csúcsmodelljével a több, egymás mellé vagy alá helyezett szenzorral dolgozó okostelefonok sorába - annak dacára, hogy még tavaly, az S8 széria kamerájával is tudott nagyot gurítani, pedig az ott használt komponens már az S7-ből is ismerős lehetett. A mezei S9-nél egyébként megmaradt az egykamerás felállás, csak a nagyobb változat kapott két szenzort, ebben a vertikálisan elhelyezett kamerák közül az alsó egy telefotó lencse, amely kétszeres optikai zoomot kínál, ilyet már a Galaxy Note8-nál is láthattunk.

Mégis a felső kamera az érdekesebb, ebben található ugyanis a vállalat nagy újítása, az állítható rekesznyílás, amely f/1.5 és f/2.4 értékek között képes váltani, az adott fényviszonyoknak megfelelően - illetve mindkét kameránál találunk optikai képstabilizációt is. Az S9+ fotózás terén kitűnően teljesített, nem csak nappal, de előnytelenebb fényviszonyok között, éjszaka is. A készülék gyorsan fókuszt talált, az elkészült képeknél pedig éjjel is kiváló zajszűrést produkált, ráadásul úgy, hogy közben nem változtatta olajfestménnyé a fotót. A Samsung csúcstelefonjai hagyományosan jól teljesítenek kameratéren, most sincs ez máshogy, az S9 sorozat magasra teszi idén a lécet az okostelefonos fotózásban.

A kamerához a cég igyekezett néhány szoftveres trükköt is hozzácsapni, igaz, inkább az előlapi szenzorok esetében. Ezek a személyes emojik, amelyeket a kameraapp felhasználó arca alapján készít el. A funkció egyértelműen az Apple ősszel bemutatott, arcmozgáskövető anomojijai elleni támadás, annyi különbséggel, hogy nem csak különböző animált fantáziakarakterek, de a felhasználó 3D karikatúrája is megeleveníthető bennük, illetve képes követni valós időben az alany arc- és fejmozgását. A funkció bár szórakoztató, inkább amolyan kötelező fegyvertár-elem a Samsung részéről, mintsem lényeges újítás, így az első néhány perc bolondozás után a legtöbben valószínűleg nem nagyon használják majd azt.

A fotós teljesítménnyel szemben az akkus üzemidő már nem annyira lenyűgöző, noha különösebben ezen a területen sem kell szégyenkeznie a telefonnak. Az eszközben ugyanazt a 3500 mAh kapacitású telepet találjuk mint az S8+-ban, ez egy hosszabb munkanapra is kényelmesen elég, másnap ugyanakkor már nem érdemes töltő nélkül elindulni. A készülék idén is támogatja a Qi szabványú vezeték nélküli töltést. valamint a vízállóságot, az IP68 besorolás most is ott van a palettán, így víz alatt másfél méter mélységben fél órát is kibír a telefon - a fürdőkádba tehát különösebb idegeskedés nélkül magunkkal vihetjük. A készülék alján az USB-C mellett továbbra is ott figyel a fülhallgatóknak szánt jack aljzat, a vállalat továbbra is tartja a frontot a nagy múltú szabvány leépítését célzó gyártókkal szemben - ezt nem tudjuk eléggé hangosan dicsérni.

Mennyi?

Ahogy azt a cég már a készülékek bejelentésekor elárulta, a Galaxy S9+ ajánlott végfelhasználói ára bruttó 310 ezer forintról indul, a legnagyobb online áruházak is erre az értékre lőtték be áraikat. Bár az árcédula kényelmesen belefér az "elképesztően magas" kategóriába, az elmúlt 1-2 évben már egyáltalán nem mondhatók ritkának, sőt már 400 ezer felé közelítő vagy azt átlépő modelleket is találni a piacon. Hogy egy okostelefon kinek mennyit ér meg mindenki maga döntse el, a vaskos összegért cserébe a Samsung mindenesetre idén tényleg nem kér kompromisszumokat - még a csatlakozók terén sem.