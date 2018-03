Egybeolvasztja közlekedési szolgáltatásait a Daimler és a BMW

Hatalmas összeborulás elé néz a közlekedési szolgáltatások piaca, a BMW és a Daimler hivatalosan is megerősítette, egyesítik mobility services üzletágaikat. A megállapodás véglegesítéséhez még a megfelelő szabályozói és hatósági jóváhagyásra is szükség van, ha azonban utóbbiak is rábólintanak az összefogásra, tekintélyes autómegosztási, parkolási illetve fuvarozási szolgáltatáscsokor gyűlik majd össze a közös ernyő alatt.

Az partnerség öt fő területen kombinálja majd a vállalatok erőforrásait. Az első ilyen a kombinált fuvarozás, amelyben többek között egy füst alatt autó, illetve ahhoz sofőr is bérelhető. Ilyen a BMW Grouptól ismert ReachNow, valamint a Daimler Moobel szolgáltatása is. A "hagyományos" autómegosztás a második fő kategória, ezen a területen a Daimler a Car2Góval már 2008 óta jelen van, de a BMW DriveNow terméke is ismert a piacon, a két szolgáltatás együtt mintegy 20 ezer bérelhető autóval rendelkezik világszerte 31 városban, illetve több mint négymillió felhasználót tudhat magáénak. A harmadik szegmenst a fuvarközvetítés (ride-hailing) jelenti, a Daimlernél ide tartozik például a myTaxi, a negyedik pedig a parkolás, beleértve az utcai, illetve parkolóházas modelleket is. Végül az utolsó terület az autók töltése, a vállalatok közösen világszerte 143 ezer töltőponthoz adhatnak hozzáférést az elektromos vagy plug-in hibrid autók sofőrjeinek.

Egyelőre nem világos, hogy a felsorolt, jelenleg párhuzamosan működő szolgáltatásokat és további, a fenti szegmensekhez köthető megoldásaikat a cégek teljesen összegyúrják-e, ugyanakkor valamilyen átjárhatóságot egészen biztosan biztosítanak majd, hogy hatékonyan megoszthassák egymással jelenlegi ügyfélbázisukat. A közös vállalkozáson a két cég a megegyezés értelmében 50-50 százalékban osztozik, és nem számít rá, hogy rövid távon nyereséges lesz az egyesített üzletág. A szolgáltatásportfólió egyesítésével a mobility services szegmensben tekintélyes jelenlétet építhetnek ki maguknak a vállalatok, a terv szerint a közös erőforrásokkal egy "intelligens szolgáltatás-ökoszisztémát" hoznak létre, amely globálisan elérhető a cégek ügyfelei számára, illetve jól skálázható. A cégek közleménye szerint már világszerte városokkal és más érdekcsoportokkal is egyeztetéseket folytatnak a közös szolgáltatások elindítására - fő üzletágaik, azaz az autógyártás terén azonban továbbra is versenytársak maradnak.

Nem ez az első eset, hogy a két német autógyártó összefog, egyebek mellett a HERE térképszolgáltatás tulajdonosai között is ott vannak: a terméket még 2015-ben vásárolta meg a Nokiától a BMW, a Daimler és az Audi, a triótól pedig tavaly az Intel is részesedést vásárolt magának. Az együttműködés egyre több területen lesz fontos, sőt elkerülhetetlen az autógyártók számára, a fentieken túl már csak a járművek által felhalmozott nagy mennyiségű adat közös megosztása céljából is - ez egy korábbi beszélgetésünk alkalmával Moritz Pawelke, a KPMG autóipari szakértője is kiemelte. Pawelke akkor arra is rámutatott, hogy az autótulajdonlás is komoly átalakulás előtt áll, a hosszútávú autóvasárlás mellett a bérlés sokkal nagyobb hangsúlyt kap majd - pontosan erre készül most a BMW és a Daimler is a frissen bejelentett összefogással. A közös entitást a cégek új név alatt indítják majd el, ezt azonban csak a szabályozói jóváhagyás után jelentik be.