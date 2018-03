A Huawei P20 és P20 Pro is az iPhone X-et kergeti

Lerántotta a leplet friss csúcstelefonjairól a Huawei: bemutatkozott a P20 és nagy testvére a P20 Pro. A telefonokkal a kínai gyártó is beállt a sorba és az iPhone X-et idéző beugrót húzott a kijelző tetejébe - alul viszont nem engedett az előlapi ujjlenyomat-olvasóból. Így a szenzor miatt aránylag vastag alsó káva is megmaradt, ami felemás dizájndöntés a cég részéről, hiszen miután az érzékelőt nem övezik kapacitív gombok, akár a kamera is elférhetett volna a telefon alján.

A beugró miatt a képarány is egészen érdekesen alakul, az általánosan elterjedt 18:9 helyett 18,7:9-es elrendezésben vonul fel a két modell kijelzőjének 1080x2244 képpontja. A panel egyébként a P20-nál 5,8 hüvelyk, ez 428 PPI pixelsűrűséget jelent, míg a Pro kiadás 6,1 hüvelykje 408 PPI-t ad. A Huawei mindenesetre nem csak a vásárlóközönséget megosztó kijelző-félszigetben követi az idei trendeket, így a konkurenciához hasonlóan igyekezett a legnagyobb hangsúlyt a kamerákra fektetni.

Ez különösen a P20 Pro esetében szembetűnő, a készülék hátoldalán ugyanis mindjárt három kamerát találunk, melyek között egy brutális, 40 megapixel felbontású, optikai képstabilizációval szerelt szenzor is helyet kapott. A másik két érzékelő egy 20 megapixeles monokróm szenzor, illetve egy 8 megapixeles telefotó lencsével szerelt kamera. A színes-monokróm kombinált elrendezés már ismert a cégtől, a fekete-fehér érzékelő a nagyobb fényérzékenységével javítja a készített fotók minőségét. Ezen a téren a P20 Pro nagyot is gurít, 102400-as maximális ISO értéket produkál. A telefotó lencse 3x optikai zoomot tesz lehetővé, a készülékek továbbá 960 FPS-es "szuperlassú" videók felvételére is képesek - mindezek mellett az optikák mellől továbbra sem hiányzik a Leica logó. A P20 hátlapjára egy 12 megapixeles színes, és a fentebb látott 20 megapixeles monokróm szenzor jutott. A gyártó az előlapon sem fogta vissza magát, mindkét modellnél 24 megapixeles kamerát zsúfolt be a kijelző beugrójába.

A készülékekben dolgozó vas tavalyról ismerős lehet, ugyanaz a Kirin 970 processzor került a csúcsmodellekbe, amelyet a Huawei Mate 10 Próban is láthattunk. Ez az a chip, amelybe a Huawei már dedikált AI alegységet, NPU-t (Neural Processing Unit) is beépített, amely a gépi tanulásra építő feladatok hatékonyabb végrehajtását célozza. A chipről annak bejelentésekor, illetve a Mate 10 Pro kapcsán is beszámoltunk, abban négy, 2,4 gigahertzen zakatoló Cortex-A73 mag, illetve négy, 1,8 gigahertzes Cortex-A53 mag található. A belső tárhely mérete 128 gigabájt mindkét modellnél, míg a RAM a P20-ban 4 gigabájt, a P20 Pro esetében pedig 6 gigabájt.

A Huawei nem spórolt az akkukkal, a nagyobb készülékbe 4000 mAh kapacitású, a kisebb modellbe pedig egy 3400 mAh-s telep került. A Pro modellnél ráadásul mindezt sikerült vízálló házba csomagolni, egész pontosan IP67 besorolást kapott a készülék, azaz teljes mértékben védett a por ellen, 1 méter mélységig pedig fél órát bír ki a víz alatt. A fejhallgató jacktől a gyártó már úgy tűnik végleg elköszönt, a Mate 10-hez hasonlóan itt is USB-C-s fülhallgatót, netán átalakítót kell használni. A készülékeken Android 8.1-et találunk, a gyártótól jól ismert EMUI felület szintén 8.1-es legfrissebb verziójával. Kíváncsiak leszünk, hogy utóbbi hogy kezeli a kijelzők beugróit, hiszen azoknak hivatalos, Google-oldali támogatása csak a következő Android főverzióval érkezik majd meg. A P20 ajánlott fogyasztói ára 680, míg a Pro változaté várhatóan 900 euró környékén alakul.