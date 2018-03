A Foxconn kezébe kerül a Belkin

Felvásárolja az amerikai Belkint a Foxconn - derül ki a két cég közleményéből. Ezzel a tajvani bérgyártó a különféle kiegészítők, illetve hálózati eszközök piacán igyekszik megvetni lábát. A hírek szerint a tranzakció (egyelőre) nem befolyásolja a Belkin különféle fejlesztéseit, illetve rövidtávú terveit, a cég változatlanul üzemel tovább, immár a Foxconn leányvállalataként. Utóbbinak egyébként nem ez az első akvizíciója, a tajvani nagyvállalat legutóbb épp a Sharpban szerzett 66 százalékos részesedést potom 3,5 milliárd dollárért cserébe.

A 866 millió dolláros felvásárlással összesen nagyjából 1400 alkalmazott és négy márkanév felett szerez irányítást a Foxconn, amely a jól bejáratott Belkin mellett a Wemo, a Phyn, illetve a Linksys brandeket is bezsebeli. Belkin néven jellemzően különféle kiegészítők kerülnek piacra, az elosztótól és töltőn keresztül a tokokig. A Phyn egy specializálódott márka, amely alatt magánfelhasználásra szánt vízhálózati szenzorok jelennek meg. A Wemo hasonló területet céloz, ezen a márkanéven különféle okosotthonos termékeket értékesít a Belkin, a kapcsolótól a villanykörtéig.

Végül pedig a csomagban a vélhetően IT körökben legismertebb brand, a Linksys is ott van, amelyet a Ciscótól szerzett meg a Belkin nagyjából öt évvel ezelőtt. A lakossági és kisvállalati hálózati megoldásokat gyártó és fejlesztő divízió bekebelezését követően a Belkin természetesen megtartotta a jól csengő márkanevet, a termékkínálatok összevonásával pedig a piac nagyjából 30 százalékára tette rá a kezét. A felvásárlás pontos értékét azóta is homály fedi, de vélhetően százmilliós nagyságrendről lehetett szó, a Cisco ugyanis 500 millió dollárt fizetett 2003-ban a Linksysért.

Virtuális gépektől az AI-ig Teljes Google Cloud spektrum az április 3-án induló képzésünkön.

Utóbbi márka alatt piacra kerülő hálózati eszközök egy részét valószínűleg már most is a Foxconn gyártja, a jövőben pedig borítékolhatóan az összes termék a tajvani bérgyártó üzemeiben készül majd. Ezzel csökkenhetnek a gyártási költségek, amely egyenes utat jelenthet a termékportfólió versenyképességének javításához.