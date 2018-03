Nem győzte meg a befektetőket az Oracle legutóbbi negyedéve

Nem halad kellő ütemben a felhős átállás - ez derül ki az Oracle legutóbbi negyedévére adott befektetői reakciókból. Bár a vállalat 6 százalékkal 9,8 milliárdra növelte forgalmát, a piac ennél többet várt. Az adózás előtti eredmény is nőtt, amely a tavalyi 2,7 milliárd dollárhoz képest 22 százalékkal 3,3 milliárdra ugrott. A nettó profiton ez első látásra nem tükröződik, az amerikai adóreform ugyanis egy egyszeri 6,9 milliárd dolláros kiadást hozott az Oracle-nek, amely ezzel 4 milliárd dolláros veszteséggel zárta a negyedévet.

A befektetők viszont nem ez utóbbi miatt szkeptikusak. A "felhős szoftver mint szolgáltatás" (cloud software as a service) kategória forgalma tovább nőtt, a tavalyi évhez képest most épp 33 százalékkal, 1,15 milliárdra ugrott fel az ebből befolyt forgalom, így az a teljes bevétel 12 százalékát teszi ki. Az infrastruktúra- és platformszolgáltatásokat takaró IaaS-PaaS esetében is tovább emelkedett a forgalom, az előző évhez képest 28 százalékkal gyarapodott a kategória, amely 415 millió dollárral gyarapította az Oracle forgalmát. Bár a növekedés töretlen, illetve annak üteme (hivatalosan) megfelel az cég elvárásainak, az elemzők ennél jobb eredményeket reméltek, a felhős értékesítések növekedése ugyanis egy ideje már lassuló tendenciát mutat.

A "felhős szoftver mint szolgáltatás" gyarapodásának tempója negyedévek óta egyre lassul, a legutóbbi három hónapban még 53, azt megelőzően pedig 62 százalékos volt a mérték. Az IaaS-PaaS esetében most épp megfordulni látszik a tendencia, a 28 százalékos gyarapodás jobb, mint az előző negyedévben mért 19 százalék, ám a három negyedévvel korábbi 42 százalékhoz viszonyítva jelentősen elmarad a tempó, és egyelőre nem látszik, hogy az Oracle hogyan tudná ezt megfordítani, és tartani a konkurensek által diktált ütemet. A vállalat ennek ellenére őrzi kincstári optimizmusát, Mark Hurd, az Oracle társ-vezérigazgatója szerint ugyanis még mindig csak a felhős világ hajnalán járunk, bőven van tér és idő a növekedésre.

Mindeközben az Oracle egyik régi lábát jelentő új szoftverlicencek értékesítése egyelőre tartja magát, ezen termékek forgalma ugyanis csak 2 százalékkal mérséklődve, 1,38 milliárd dollárra csökkent. Ez természetes folyamat, ahogy az új vásárlók az on-premise futtatott szoftverek helyett fokozatosan a felhős megoldásokra állnak át, ez a kategória tehát tovább fog zsugorodni.

Az on-premise üzletág másik (vastagabb) lábát a licencfrissítések és a terméktámogatás jelenti, amely önmagában a teljes bevétel 52 százalékát tette ki 5 milliárd dollárral, 6 százalékos növekedést produkálva. A befektetőket ez nyugtathatja meg a leginkább: hiába a felhős robbanás, az Oracle régi telepített bázisa továbbra is stabil és fizeti a támogatást a megvett termékek után. Ezzel a teljes on-premise szoftveres bevétel 7,98 milliárd volt, ami az Oracle teljes forgalmának 82 százalékát adta. Utóbbi jól szemlélteti, hogy a felhős biznisz továbbra is csak egy kis, 16 százalékos szeletét jelenti a cég forgalmának.

A sor végén a hardveres forgalom kullog, amely 3 százalékkal 994 millió dollárra apadt (tovább). Az Oracle ugyanakkor továbbra sem adja fel a saját vasak fejlesztését és forgalmazását, amelynek egyik bizonyítéka, hogy a korábbi pletykákkal ellentétben tovább él a SPARC processzorcsalád, a legújabb, M8 névre keresztelt fejlesztést szeptemberben leplezte le a cég.

A következő negyedévre szerény, 1-3 százalékos növekedésre számít az Oracle. Ezzel párhuzamosan a kiemelt figyelemben részesülő felhős szolgáltatásokból befolyt bevétel 19-23 százalékot nőhet, amely ütem jelentősen elmaradna a korábbi negyedévek erősnek számító, 40-60 százalékától. A piac által gyengére értékelt prognózis hatására közel 10 százalékot csökkent az Oracle részvényeinek zárás utáni árfolyama.