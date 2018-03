Wear OS néven fut tovább az Android Wear

Új név alá vonul be a Google viselhető eszközökre szánt operációs rendszere: az Android Wear múlt hét óta hivatalosan is Wear OS-ként fut tovább. Az átnevezéssel a cég vélhetően felrázni készül a platformot, amely bár számos gyártópartnert tudhat maga mögött, továbbra is gyenge eredményeket produkál a piacon. A ráncfelvarrásra ugyanakkor egyelőre az új branden kívül más nem utal, a frissített logóval és névvel új funkciók nem érkeznek.

A névváltás mindenesetre valahol érthető, hiszen az Android Wear elnevezés miatt egyes felhasználók azt feltételezhették, hogy a rendszert futtató készülékek csak androidos okostelefonokkal használhatók, iOS-es eszközökkel nem - miközben az eszközök mindkét platformmal kompatibilisek. A Wear OS név jobban tükrözi ezt a függetlenséget. Az új brand egyébként már a hivatalos bejelentés előtt felbukkant egyes felhasználóknál az új eszközök üzembe helyezésekor, illetve az Android P is az új néven utal a viselhető készülékekre szánt rendszerre.

A Wear OS a Google kapcsolódó blogposztja szerint több mint 50 okosórán van jelen, amelyek listája a következő hónapokban várhatóan tovább bővül majd. Az átnevezés továbbá valószínűleg jóval komolyabb újításoknak is megágyaz, amelyekkel a keresőóriás közelgő, májusi Google I/O fejlesztői konferenciáján rukkol majd elő.

A szegmensben bőven van helye az innovációnak, hiszen a Google okosórás platformját futtató eszközöknek nem igazán sikerült megvetni lábukat a viselhető eszközök piacán, annak dacára, hogy számos gyártó portfóliójában megtalálhatók a rendszert futtató készülékek. A Gartner tavaly év végi jelentése szerint az iparág eladásait továbbra is a Xiaomi, a Fitbit, illetve az Apple vezetik, csak a negyedik és ötödik helyre fért fel olyan gyártó, amelynek termékein a hajdani Android Wear rendszer is felbukkan. Ráadásul ez utóbbiak a Huawei, illetve a Garmin voltak, melyek közül előbbinél jó eséllyel az olcsóbb, nem androidos okoskarperecek, míg utóbbinál az ugyancsak saját szoftverre építő sportórák produkálták az eladások jelentős részét.

A platformnak tehát bőven van hova fejlődni, ugyanakkor az elmúlt évek erőtlen tempójának dacára érhet még el fellendülést a szegmensben, különösen figyelembe véve az IDC tavaly decemberi előrejelzéseit, amelyekben az elemzőcég 2021-ig az éves okosóra-eladások duplázódását jósolja. Azt is érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a kutatók szerint ekkorra a hagyományos okosóráknál jóval népszerűbbek lesznek a "hibrid" modellek, amelyek a karpereceknél kiterjedtebb funkcionalitást és tetszetősebb formatervet kínálnak, de még nem tartoznak olyan "teljes értékű" okosórás platformokhoz, mint a Wear OS. A Google-nek tehát ez utóbbi trenddel is szembe kell majd szállnia, miközben igyekszik életre kelteni, és a piacon szabad szemmel látható szereplővé hizlalni platformját. Hogy ezt pontosan hogy képzeli el a vállalt, májusban kiderül.