Blokkolta: elnöki közbelépéssel zárul a Broadcom-Qualcomm

Kútba esett jelenlegi formájában a Broadcom-Qualcomm felvásárlás, utóbbi cég elnöki döntéssel menekül meg az ellenséges felvásárlástól. Ezzel a 117 milliárd dollárosra taksált, a valaha volt legnagyobb informatikai felvásárlásra nem kerül majd sor.

A Broadcom és vezére, Hock Tan számára ez váratlan és gyors vereség, a cég hosszú harcra készült a Qualcomm ellen, ennek következő állomására a következő részvényesi közgyűlésen került volna sor. Ahogy az Axios fogalmaz, a cég elsősorban a washingtoni lobbitevékenység területén veszített, a Qualcomm vezetése sikerrel győzte meg az elnököt és környezetét, hogy a cég függetlenségét érdemes megőrizni, és megakadályozni a Broadcom tulajdonszerzését.

A Qualcomm számára fontos lélegzetvételt jelent a döntés, most egy ideig az önvédelem helyett fókuszálhat a korábban megkezdett NXP-felvásárlás lezárására illetve az Apple-lel folytatott, egyre komolyabbá váló jogi háborúra. A cápáktól a cég azért nem menekült még meg, mert a cég működési zavarait (amely miatt a Broadcom is lecsapott), egyelőre nem sikerült megoldani, így újabb kérők is jelentkezhetnek.

Köztük talán a legfontosabb az Intel, amely nem kis meglepetésre a Broadcomra is bejelentkezne, a Qualcomm szabadulásával pedig utóbbira is szemet vethet. Az Intel számára lenne ráció egy ilyen összeborulásban, mindkét félvezetőgyártónál olyan a portfólió struktúrája, amely minimális átfedésben van az Intel hagyományos kínálatával, és nagyban növelné a cég részesedését a PC-k és nagyvállalati gépek szilíciumtortájából. Egy ilyen felvásárlással gyakorlatilag csak a DRAM és a NAND piacon maradna kis szereplő az Intel, minden másban jelentős gyártóvá lépne előre.

Stratégiai fontosságú az 5G

A Trump-kormány már korábban mutatta, hogy az 5G-t nagyon érzékeny, nemzetbiztonsági szempontból kritikus területként kezeli, ötletként az is felmerült már, hogy az 5G-s hálózatokat már az állam építse ki és üzemeltesse, és ahhoz adjon hozzáférést a mobilszolgáltatóknak. Az ötletet végül elvetette a kormány, a kiemelt fontosság azonban egyértelműen maradt, nem véletlenül. Az új mobilkommunikációs szabvány 2020-tól fogva akár egy évtizedre (vagy még hosszabb időre) meghatározó lesz, az Egyesült Államok pedig jelenleg kizárólag a Qualcommon keresztül érdekelt a technológiában. A másik oldalon a kínai Huawei, és az európai Ericsson illetve Nokia jelentős szereplő még, a stratégiai fontosságú 5G esetében így a Trump-kormány kritikusnak tartja, hogy a Qualcomm "megbízható" forrás maradjon. És ugyan az Intel is gőzerővel fejleszt 5G-s megoldásokat, a cég kizárólag a kliensoldalra fókuszál, a hálózati oldalon egyelőre minimális szerepet vállal.

Emiatt is nyúlhatott gyorsan politikai megoldáshoz az amerikai kormány, amelynek joga van ahhoz, hogy amerikai cégek külföldi tulajdonba kerülését nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megakadályozza. A kérdés megfontolására általában csak a felvásárlás bejelentését követően szokott sor kerülni, most azonban a döntést hozó CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) nem várta meg, míg a felek megegyeznek, gyors ütemben döntött a felvásárlás blokkolásáról, ezzel rövidre zárva azt.

A helyzetet némileg bonyolítja, hogy a Broadcom egyébként most készül "hazaköltözni". A cég ugyanis amerikai volt, azonban nemrég felvásárolta a szingapúri Avago, amely magára is öltötte a patinásabb nevet, emiatt számítana a tranzakció külföldi tulajdonszerzésnek. A Broadcom a politikai ellenállás puhítására már korábban be is jelentette, hogy ezt a költözést felgyorsítja és még április folyamán átteszi székhelyét az Egyesült Államokba - ez viszont már nem győzte meg a döntéshozókat. Elvben elméletileg a Broadcom újra próbálkozhat majd amerikai vállalatként, egy ilyen, két amerikai cég közötti tranzakció fölött a CFIUS-nak már nincs jogköre ítélkezni, csak a hagyományos antitröszt-hatóságok vizsgálhatják majd azt.