Európában is jól teljesítettek a szerverek és a tárolók

A múlt heti globális számokat követően az EMEA (Európa, Közel-Kelet, Afrika) piacra lebontva is közölte a szerverek, illetve a tárolók utolsó negyedéves eladásait az IDC. Ezek alapján a hazánkat is magában foglaló régióban bár számottevően, de a komplett piachoz képest kisebb mértékben nőtt forgalom. A szerverekből származó bevétel ugyanis 3,56 milliárd dolláról 4,18 milliárdra nőtt, amely 17,4 százalékos gyarapodásnak felel meg. Ezzel szemben a teljes piacra 26,4 százalékot mért az piackutató, a különbség tehát épp 9 százalékos. A tárolók esetében kisebb az eltérés, ezek forgalma ugyanis 1,87-ről 2,09 milliárdra nőtt. Utóbbi 11,68 százalékos gyarapodásnak számít, amely viszont már alig marad el a globális piacra mért 13,7 százaléktól.

Szerverek

Szokásához híven kategóriákra bontva is közli a negyedéves értékesítéseket az IDC. Ez alapján az egyedi igényekre összeállított, úgynevezett multinode (sűrűségre optimalizált) kiszolgálókra nőtt leginkább az igény. Darabszámban 92,1, a forgalmat tekintve pedig 219,3 százalékos növekedést mért az IDC, ezen kiugró változásból pedig elsősorban a Dell profitált. Emellett a jelentés kiemeli a javarészt mainframe-eket jelentő nagy rendszereket. Ezekből darabszámra 67,5 százalékkal fogyott több, amely ugyanekkora forgalomnövekedést jelentett. A növekedési rangsor harmadik helyén az egyedi igényekre szabott rack kiszolgálók állnak, amelyekből 44 százalékkal több kelt el az IDC szerint.

A gyártók listájának élén továbbra is a HPE áll, amely szinte egy évvel ezelőtti produkcióját megismételve 1,17 milliárdos forgalmaz bonyolított, csekély 1,1 százalékos javulást felmutatva 2016 utolsó negyedévéhez képest. A második helyen álló Dell EMC esetében más a helyezet, a 873 milliós forgalom ugyanis tetemes, 43,6 százalékos gyarapodást jelentett. Ennél is nagyobbat ment az IBM, amely 62,6 százalékkal növelve bevételét 650,7 millió dolláron zárt. A tetemes ugrás a tavaly ősszel megjelent új a Power és Z mainframe-eknek köszönhető, amelyek frissítési ciklusa (részben) az utolsó negyedévre esett.

Ahogy globálisan, úgy az EMEA régióban is nagyot nőtt az ODM-szereplők (bérgyártók) forgalma. A 29,6 százalékos gyarapodás hátterében a nagy felhős cégek (Microsoft, Google, Amazon, Facebook, stb.) állnak. Ezek már jó ideje saját tervezésű vasakból építik fel adatközpontjaikat, amelyek gyártásával ODM-eket bíznak meg. Az IDC szerint a bérgyártók idén, illetve jövőre is folytatják menetelésüket, ugyanis több nagyvállalat (pl. Apple, Amazon, Google) is új európai adatközpont építésén dolgozik.

Végül az IDC megjegyzi, hogy bár a régió forgalma 17,4 százalékkal nőtt, a darabszám ezt távolról sem követte le, az 596 000 értékesített szerver ugyanis mindössze 0,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Mindez részben a magas memóriaáraknak, részben pedig annak köszönhető, hogy a vásárlók komolyabb vasakat rendeltek. A piackutató szerint mindezek miatt a kétprocesszoros kiszolgálók átlagára 15,8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

Tárolók

Az IDC által felállított rangsorban nagyvállalati tárolórendszerek esetében az AFA, vagyis a tisztán flash-alapú rendszerekből származó forgalom mutatta a legnagyobb ugrást, a 35,8 százalékos gyarapodás megfelel az elmúlt pár évben kirajzolódott trendnek. A hibrid, azaz SSD-t és HDD-t egyaránt tartalmazó rendszerek forgalma 19,5 nőtt, miközben a csak merevlemezt alkalmazó tárolókból származó bevétel 18,9 százalékot csökkent. Az IDC szerint a különféle háttértárral szerelt rendszerek alakulásában szerepet játszik, hogy az utolsó negyedévben egyre több vállalat folytatta digitális átállását, amelyhez rendszerint már SSD-t (is) tartalmazó rendszert választottak.

A gyártók rangsorát továbbra is a Dell EMC vezeti a régióban, ám a gyártó forgalma egy év alatt 8,5 százalékot esett, így az egy évvel korábbi 572,1 milliós forgalom 523,6 millióra mérséklődött. A második helyezett HPE szinte épp ekkora mértékben tudta növelni bevételét, a 7,5 százalékos gyarapodás 348 millióra növelte a cég tárolókból befolyt forgalmát. Ahogy a szervereknél, úgy itt is az IBM-é lett a dobogó legalsó foka, hála a kiugró, 41,5 százalékos gyarapodásnak, amellyel 310 millió dollárra lőtt ki a bevétel. A Nagy Kék remeklésének köszönhetően a NetApp lecsúszott a negyedik helyre, a 14,5 százalékos javulás nem volt elég a 2016 utolsó negyedévi pozíció megtartására. A lista utolsó nevesített szereplője a Huawei, amely komoly mértékben, 138 százalékkal növelte forgalmát, igaz a forgalom végül ezzel együtt is mindössze 160 millió dollárra rúgott.